Zlatko Zahovič: Premladi so za velike stvari!

Jan Oblak mora biti kapetan

11. september 2018 ob 06:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zlatko Zahovič po dveh slovenskih ničlah v Ligi narodov ne kritizira niti selektorja niti igralcev, ki so, kot pravi, pokazali veliko želje, apelira pa na NZS, da zgladi spor z navijači.

Z najboljšim strelcem v zgodovini slovenske nogometne reprezentance smo se pogovarjali po porazih Slovenije proti Bolgariji in Cipru. Zahovič je prepričan, da ima slovenska ekipa izjemen potencial, treba bo le povezati vse niti v smiselno celoto. V vrata mora čimprej priti Jan Oblak, je prepričan: "On je največji. On je slovenski slovenski športni brand. Lahko nam je Jan všeč ali ne, ampak - on je eden najboljših na svetu. Mora biti kapetan."

Kaj se po vašem mnenju dogaja s slovensko reprezentanco, da so predstave tako slabe?

Ni pozitivne energije, ni rdeče niti. Zelo smo pomladili ekipo, to je treba upoštevati. Reprezentanca Slovenije je zelo specifična. Za nas veljajo drugačna pravila, ker imamo majhno bazo igralcev. Ni enostavno voditi takšne reprezentance.

Toda včasih, ko ste vi zabijali gole za Slovenijo, je bilo stanje slabše, pa ste imeli izjemno energijo, ki vas je ponesla na evropsko in svetovno prvenstvo. Zdaj pa selektor pravi, da so nekateri igralci mrtvi ...

Vse je vprašanje kvalitete. Premladi so za velike stvari. Ogromno menjav je bilo v zadnjem času, zato reprezentanca potrebuje čas. Težko govorim, vsak selektor ima seveda svojo vizijo, vidim pa ogromno talenta in ogromno odličnih igralcev. Da mozaik ni sestavljen, pa drži. Toda fantje imajo neverjetno veliko potenciala, verjemite!

Ali je sramota izgubiti proti Cipru?

Kot sem rekel, Slovenija je majhna po bazi igralcev. Kriteriji selektorja v Sloveniji so drugačni kot v drugih reprezentancah. Izgubiti proti Cipru ... je in ni sramota. Ta reprezentanca ima nad glavo velik meč, to je meč Srečka Katanca in Matjaža Keka, ki sta poskrbela za velike uspehe. Ni lahko. Vidim pa ogromno potenciala. Žal mozaik še ni sestavljen. Ni potrebno, da igrajo najboljši, pomembno je, da je mozaik sestavljen. Kot v podjetju: imaš direktorja, pomočnika direktorja, delavce ... Hierarhija, skratka. Luč se na koncu prižge ali ne. Ogromno nereda je. Govorim v taktičnem smislu. Pa to ni kritika selektorja. Potrebuje čas. Ali je pravi ali ne, naj presojajo drugi. Pozitivno je, da je potenciala ogromno. Verjemite, da si fantje želijo. To je tako kot pri vzgoji otroka. Če otrok protestira, še ne pomeni, da ni inteligenten ali da je kaj narobe z njim.

Je bilo res opaziti veliko želje na tekmi proti Cipru? Vaš nekdanji soigralec Marinko Galić je zapisal, da je šlo za žalostno in nezainteresirano skupino ljudi?

Prepričan sem, da so Slovenci pretekli več kot Ciprčani. V nogometu sem že zelo dolgo. Več so pretekli, ampak morda je bilo vse skupaj preveč neorganizirano. To je težava. Preveč površno gledamo probleme ene ekipe, enega igralca ...

Javnost ne bo kar tako požrla tega, da Slovenija ne more premagati Cipra ...

Se strinjam in tako je tudi prav. Eno je javnost, drugo je stroka. Pritisk javnosti mora biti. Čeprav, nihče ne govori o zadetku Šporarja. Če bi njegov gol obveljal, bi bilo 1:2 za Slovenijo, v naslednji minuti pa je igralec, ki je genialno podal Šporarja, dosegel avtogol. Takšen je nogomet. Prepričan sem, da so fantje dali vse od sebe in da so si želeli. Druga stvar je, da mogoče ni taktičnega reda. Ko se žoga izgubi, igra vsak svojo igro. To je pa že taktična kultura.

Še zaupate selektorju Kavčiču?

Svetovati drugim je zelo nehvaležno. To je stvar predsednika NZS-ja. Naj najprej prespijo in analizirajo stvari, potem pa odločijo. Na nas je, da reprezentanco podpiramo. Vsak pa ima lahko svoje mnenje, tako kot ga imam jaz. Mislim, da to mnenje ni negativno, ampak strokovno.

Kaj pravite na odsotnost vratarja Jana Oblaka?

Dogaja se v vseh reprezentancah, ne le pri nas. Prepričan sem, da se bo stvar rešila in da si Jan Oblak želi sodelovati. Včasih se zgodi, recimo temu, gluhi telefon. Obe strani se morata usesti in rešiti zaplet.

Bi moral biti Oblak kapetan reprezentance?

Zame ni dvoma. On je največji. On je brand (blagovna znamka), največji slovenski športni brand. Lahko nam je Jan všeč ali ne, ampak - on je eden najboljših na svetu. Mora biti kapetan. Ni druge. Sam imam sicer raje, da je kapetan nekdo v polju. Ampak Jan Oblak je največji. Včasih je treba narediti korak nazaj. Krvavo ga potrebujemo.

Torej, Tomaž Kavčič bi ga moral takoj določiti za kapetana ...

To ni problem Kavčiča. To je problem vizije, sistema znotraj Nogometne zveze.

Želite biti kritični do vrha NZS-ja?

Ne ne, to ni nobena kritika. Poudarjam, ni kritika. Pač, v nogometu si ni treba izmišljevati pravil. So jih že iznašli ... Je pa res, da je v Sloveniji zelo malo ljudi doživelo vrhunski nogomet in včasih brez potrebe pride do, kot sem rekel, gluhega telefona. Saj se ve. Ni treba komplicirati.

Menite, da bi moral vaš sin Luka Zahović dobiti priložnost za igro? Tako proti Bolgariji kot proti Cipru je bil le na klopi ...

Težko je zame to komentirati. Naj se bori. Ko bo selektor odločil, da je čas, bo igral. Takšno je življenje profesionalnega nogometaša. Včasih so ti stvari všeč, včasih ne. Nikoli pa ne smeš dati glave dol. Delo, delo, delo ... Ni druge.

Reprezentanca je trenutno res v slabem stanju, Stožice so bile proti Bolgariji precej prazne. Grozi nam celo izpad v četrti razred Lige narodov. Vse je tako kot po osamosvojitvi, ko je bila Slovenija vesela, če je v kvalifikacijah osvojila kakšno točko ...

To je res, ampak mislim, da le ne bomo izpadli. Reprezentanca potrebuje ljudi. Nogometna zveza bi morala razmisliti o tem, da bi se sestala tako z Violami kot Green Dragonsi. Manjkajo nam. Žalostno je na severni tribuni Stožic, kjer so Green Dragonsi, videti prazno tribuno, na južni, kjer so Viole, pa slovensko zastavo. Na štadionu bi morali biti eni in drugi. V mojem času in v času Matjaža Keka so ti navijači odigrali zelo zelo pomembno vlogo. To niso navijači, ki prihajajo z družinami, ampak so nekaj več. Tudi družine potrebujemo, ampak - nogometaš vedno pogleda, koliko je navijačev, ki so nekaj več. In to so oni. Plus Združenje navijačev Slovenije.

Večja podpora s tribun je torej prvi predpogoj, da se krivulja spet obrne navzgor?

Da, saj dajo takrat igralci več od sebe. Brez pozitivne energije na štadionu ni 'šans'. Spomnite se atmosfere za Bežigradom ali pa Kekove reprezentance v Ljudskem vrtu. Slovenija je vodila 1:0, še preden se je začela tekma. Ker so bile Viole, ker so bili Green Dragonsi. Precej sporov je med NZS-jem in obema največjima navijaškima skupinama. To je treba rešiti in potem se bo obrnilo. Kar naenkrat bo Kurtić dober igralec, Verbić bo fantastičen, pa Šporar, Berić ... To bi moral biti cilj NZS-ja. Treba je narediti dobre temelje za selektorja in potem bo to druga ekipa, drugi igralci. Saj že zdaj tečejo in se trudijo, ampak se zdi, kot da so osamljeni.

Bi moralo biti v reprezentanci več nogometašev iz slovenskega prvenstva?

Vsak selektor ima svojo vizijo. Bistveno je, da najde mozaik. Da bi Josip Iličić dal v reprezentanci tisto, kar zna, mora nekdo drug 90 minut drgniti. Da se luč prižge, mora biti krog sklenjen. Saj ni treba, da igrajo samo najboljši po tehniki in kakovosti, dejstvo pa je, da vsak ne more biti 'gazda' v ekipi.

Povejte še, kako je bilo v soboto, ko je Maribor na Kantridi odigral revialno tekmo z Rijeko in izgubil s 4:0?

Bilo je prekrasno. To je legendarni stadion in veseli smo, da smo bili del tega spektakla in se poklonili tako velikemu trenerju in veliki Violi, kot je Matjaž Kek. Rezultat je bil sekundarnega pomena. Igrali smo proti zelo motiviranemu nasprotniku, ki ni želel izgubiti zadnje tekme na tako legendarnem stadionu, mi pa smo bili zdesetkani.

Kdaj ste bili kot igralec zadnjič na Kantridi?

Ko sem igral še jugoslovansko ligo, s Proleterjem.

Je bil to štadion, kjer je bilo težko osvojiti kakšno točko?

Zagotovo. Tam je tudi Real Madrid izgubil 3:1.

Sta imela z Matjažem Kekom priložnost spregovoriti nekaj besed?

Ne, ni bilo priložnosti, bil je v svojem filmu. Normalno, saj bil je zelo motiviran. Ne le zato, da premaga nas, ampak tudi zato, ker nihče ne želi izgubiti prve in zadnje tekme na nekem kultnem stadionu.

Tomaž Okorn