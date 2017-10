Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 8 glasov Ocenite to novico! V Nogometnem klubu Maribor so zadovoljni, da so se zadeve po dolgih letih vendarle začele premikati, saj je nadaljnja obnova stadiona nujna, če bi radi še naprej igrali tekme najvišjega ranga. Foto: MMC RTV SLO Strinjam se, da bi bilo bolje projekt rekonstrukcije zahodne tribune izvesti v celoti. To pomeni, da vključuje tudi prostore pod severnim in južnim delom. Zato bom jutri mestnemu svetu predlagal rekonstrukcijo zahodne tribune Ljudskega vrta v višini štirih milijonov evrov, pri čemer bi se polovica plačala v letu 2018, druga polovica pa leto kasneje. Andrej Fištravec, župan Maribora Zahodno tribuno Ljudskega vrta morajo prenoviti, sicer ne bodo mogli več gostiti evropskih tekem. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Če ne bodo zagotovili 4 milijonov, bo moral Maribor igrati v Stožicah Maribor z novim posojilom do sredstev za številne projekte Dodaj v

Župan Maribora predlaga celotno obnovo zahodne tribune

11. oktober 2017 ob 18:40

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Mariborski mestni svet bo v četrtek sprejemal rebalans proračuna za letos in spremembe proračuna za 2018. Župan predlaga rekonstrukcijo zahodne tribune Ljudskega vrta.

Zaradi zadolževanja predvidevajo dodatne investicije, kot je dolgo pričakovana obnova zahodne tribune Ljudskega vrta. A predvidenih 2,9 milijona evrov ni dovolj za celovito obnovo, opozarjajo v klubu.

Klub poziva k spremembi predloga

V NK Maribor so zadovoljni, da so se zadeve po dolgih letih vendarle začele premikati, saj je nadaljnja obnova stadiona nujna, če bi radi še naprej igrali tekme najvišjega ranga. "Seznanjeni smo bili s predlogom proračuna, v katerem je predvidena tudi postavka obnove oziroma rekonstrukcije zahodne tribune, vendar samo v polovični vrednosti sredstev, ki bi bila sicer potrebna za celotno izvedbo projekta. NK Maribor poziva k spremembi takšnega predloga, saj stadion kljub tej investiciji ne bi omogočal igranja evropskih tekem, nogometna šola, v kateri imamo 200 otrok, pa v zdajšnji obliki ne bi več mogla funkcionirati," so v torek sporočili iz kluba.

Fištravec predlaga rekonstrukcijo

Župan Andrej Fištravec jim namerava ugoditi. "Strinjam se, da bi bilo bolje projekt rekonstrukcije zahodne tribune izvesti v celoti. To pomeni, da vključuje tudi prostore pod severnim in južnim delom. Zato bom jutri mestnemu svetu predlagal rekonstrukcijo zahodne tribune Ljudskega vrta v višini štirih milijonov evrov, pri čemer bi se polovica plačala v letu 2018, druga polovica pa leto kasneje," je odgovoril. Investicijo v Ljudski vrt je vodstvo občine napovedalo šele po tistem, ko je letos pristopilo k reprogramu najetih bančnih posojil, s čimer je pridobilo dodatne možnosti zadolževanja. Tako namerava v letu 2018 poleg že načrtovanih petih milijonov evrov najeti še nekaj več kot šest milijonov evrov kredita.

"Z reprogramom dolgov smo si ustvarili dodatno polje, s katerim bomo pospešili lokalno gospodarstvo, po drugi strani pa rešili nekatere probleme, ki so že dolgo časa na dnevnem redu in potrebni rešitve v mestu," je pred dnevi povedal Fištravec.

Za 4,8 milijona evrov zmanjšati odhodke

Tako v letu 2018 po novem načrtujejo še obnovo Trga svobode, nakup objekta Probanke in umestitev Mariborske knjižnice vanj, gradnjo dveh cest v proizvodni coni Tezno in ureditev Koroške ceste. Te nove investicije kakor tudi novi kredit bodo mestni svetniki potrjevali v četrtek, ko bodo sprejemali rebalans letošnjega in spremembe proračuna za leto 2018. Rebalans je potreben tudi zato, ker so letos zbrali manj denarja, kot so sprva načrtovali. V letu 2017 so bili načrtovani prihodki v višini 92,8 milijona evrov, a jim jih bo najverjetneje uspelo zbrati 88 milijonov evrov, zato je treba za 4,8 milijona evrov zmanjšati tudi odhodke, da bo proračun ponovno uravnotežen.

Leta 2017 najbolj na udaru investicije

Med drugim občini še ni uspelo prodati farmacevtskih družb Farmadent in Gopharm, manjši od načrtovanih so prihodki od občinskih podjetij Mariborski vodovod in Snaga ter zaslužki z občinskimi parkirišči. Zaradi zapletov pri razpisu še ne bodo gradili povezovalne ceste v proizvodni coni Tezno, zato zaenkrat še ne morejo računati na pripadajoča kohezijska sredstva. Po drugi strani so nekoliko višji od načrtovanih prihodki od prodaje stavbnih zemljišč in donacij. Na odhodkovni strani so v letu 2017 najbolj na udaru investicije. V najnovejšem rebalansu je namreč predvidenih za 5,4 milijona evrov manj sredstev zanje, najbolj so se znižala na področju komunale, prometa in prostora. "Investicije, ki so bile planirane v proračunu za 2017, se bodo v celoti izvedle, vendar bodo nekatere zaradi tega, ker plačila zapadejo v prihodnje leto, prenesene v proračun za 2018," je pojasnila Mateja Cekič iz občinskega urada za finance.

Med temi projekti so obnova Dravskega nabrežja, izgradnja odra na Dravi, prenova bazena v Pristanu in obnova Malečniškega mostu. V sprejetem proračunu za leto 2018 so prihodki načrtovani v višini 95,6 milijona evrov, s spremembami se zvišujejo na 112,2 milijona evrov.

