1. tekma hokejskega finala: Olimpija - Jesenice 2:4

Moštvi igrata na tri zmage

6. april 2017 ob 19:16,

zadnji poseg: 6. april 2017 ob 20:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Začel se je finale državnega prvenstva v hokeju s tradicionalnima tekmecema Olimpijo in Jesenicami. Prva tekma v seriji na tri zmage se je v Tivoliju začela ob 19.15.

Trenutni izid v drugi tretjini je 2:4. V Tivoliju je okrog 1.500 gledalcev, vzdušje je kar primerno derbiju. Predvsem jeseniški navijači so zelo glasni.

Prva tretjina: Slaba Olimpijina obramba

Železarji so povedli v 7. minuti. Kristjan Čepon je v obrambni tretjini naredil veliko napako in plošček podal Juretu Sotlarju na palico. Čepon se je oddolžil s podajo Alešu Mušiču, ki je matiral Žana Usa. Na 1:2 je povišal Nathan Di Casmirro. Nejc Berlisk je ustrelil na gol, Jeff Frazee je spustil plošček, Di Casmirro pa je zadel iz bližine. Le nekaj trenutkov zatem (ko je moral Miha Zajc že drugič na kazensko klop) je Jaka Ankerst po podaji izza vrat pospravil plošček v mrežo.

Zmaji so že mesec in pol brez konkretne tekme (zadnjo tekmo Lige Ebel so odigrali 21. februarja v Znojmu), medtem ko so železarji prejšnji teden v Alpski ligi izpadli v polfinalu.



FINALE, prva tekma, danes ob 19.15:

OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE

2:4 (1:3, -:-, -:-)

Mušič 8. Reyn 22.; Sotlar 7., Di Casmirro 17., Ankerst 18., 21.



Druga tekma, nedelja ob 19.15:

SIJ ACRONI JESENICE - OLIMPIJA



Tretja tekma, sreda, 12. 4., ob 19.15:

OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE



---------- morebitni tekmi: -----------

Petek, 14. aprila, ob 19.15:

SIJ ACRONI JESENICE - OLIMPIJA



Nedelja, 16. aprila, ob 19.15:

OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE



* - izid v zmagah. Igrajo na tri zmage.

Tomaž Okorn