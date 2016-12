100 športnih dogodkov leta 2016

Kolumna Slavka Jeriča (152)

26. december 2016 ob 06:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Olimpijske igre, evropsko prvenstvo v nogometu in seveda uspehi Petra Prevca - to je le nekaj športnih poudarkov leta, ki se izteka.

Enako kot zadnja leta se spet lotevam izziva v podobi iskanja športnih dogodkov leta. Tudi tokrat prinašam 100 dogodkov, ki so se na seznamu znašli po subjektivnem ključu, a hkrati z željo po iskanju ravnovesja z objektivnostjo. Najprej prinašam pet najpomembnejših slovenskih športnih dogodkov leta in kratko obrazložitev, nato sledijo dogodki, ki so združeni po kategorijah.

Vabljeni k branju:

Slovenski športni dogodki leta

1. Leto Petra Prevca

Niti slabši december ne more uničiti tega, kar je Peter Prevc ustvaril skozi celotno sezono. Postal je prvi smučarski skakalec, ki je v istem letu osvojil novoletno turnejo, svetovno prvenstvo v poletih in veliki kristalni globus. Bil je pravi televizijski magnet, saj so smučarski skoki postali najbolj gledan dogodek v zgodovini TV Slovenija. Samo njegov zadnji skok v Planici je videlo več kot 730.000 ljudi.

2. Po olimpijski večnosti segla Tina Trstenjak

Poletne olimpijske igre so na sporedu vsaka štiri leta, karavana se je poleti ustavila v Riu, kjer je po zlatu posegla Tina Trstenjak in s tem postala šele četrta slovenska športnica, ki je olimpijska prvakinja.

3. Sanjski debi Tima Gajserja

V motošportih je le malo slovenskih športnikov poseglo v špico - po naslovu svetovnega prvaka. Tim Gajser je sanjsko debitiral v najelitnejšem razredu motokrosa in še kot najstnik postal sploh najmlajši svetovni prvak v razredu MXGP.

4. Jan Oblak v finalu Lige prvakov

Brez nogometa seveda ne gre. Slovenija je manjkala na največjem reprezentančnem odru (evropskem prvenstvu), zato pa je imela svojega predstavnika na največji klubski tekmi leta - finalu Lige prvakov. Jan Oblak je (po Evropski ligi 2014) igral v svojem drugem velikem finalu, spet pa se je lovorike skoraj dotaknil, a s svojo ekipo klonil po streljanju enajstmetrovk - njegov Atletico je izgubil v mestnem obračunu proti Realu.

5. Aleksander Čeferin predsednik Uefe

Za eno od (nogometnih) zgodb leta pa je poskrbel Aleksander Čeferin, ki je uspešno kandidiral za predsednika Evropske nogometne zveze.

Junaki leta:

6. Michael Phelps: zlato olimpijsko bero povišal na 23

7. Usain Bolt: trojni olimpijski trojček

8. Cristiano Ronaldo: evropski dvojček, zlata žoga

9. Nico Rosberg: slovo na vrhuncu kariere

10. Martin Fourcade: štiri zlate medalje na SP-ju

Slovenci na olimpijskih igrah:

11. Peter Kauzer le do olimpijske medalje

12. Srebrno slovo Vasilija Žbogarja

13. Anamari Velenšek kljub poškodbi do odličja

14. Rokometaši obstali v četrtfinalu

15. Dvojna zmaga paraolimpijskih strelcev

Olimpijske igre:

16. Poker zmag Simone Biles

17. Lažnivi kljukec Ryan Lochte

18. Padci na moški in ženski kolesarski cestni dirki

19. Presenečenja: teniško zlato Monici Puig

20. Zelena voda v bazenu

Slovenski nogomet:

21. Uspešen štart reprezentance v lovu na SP 2018

22. Prestop Hentyja slovenski rekord

23. Olimpija po 21 naslov vrnila v prestolnico

24. Prihod Novakovića v Maribor (in odmev)

25. Uspešno leto Matjaža Keka v Rijeki

Mednarodni nogomet:

26. Sanjski debi Zinedina Zidana v Realu

27. Največ golov v letu 2016 je zabil Luis Suarez

28. Nogometna pravljica v podobi Leicestra

29. Gianni Infantino novi predsednik Fife

30. Kitajski denar podira rekorde in rekorde ...

Košarka:

31. 70 let Olimpije, a njene delnice vse bolj padajo

32. Kokoškov novi slovenski selektor, uspešen štart

33. Helios drugič državni prvak

34. Curry dobil vse glasove za MVP-ja Lige NBA

35. Cleveland odpustil trenerja in postal prvak Lige NBA

Rokomet:

36. Uroš Zorman s Kielcami osvojil Ligo prvakov

37. Moški so se uvrstili na svetovno prvenstvo

38. Danska osvojila naslov olimpijskega prvaka

39. Nemci postali evropski prvaki

40. Slovenke po šestih letih na EP-ju

Hokej na ledu:

41. Anže Kopitar (nova pogodba, Selke, kapetan)

42. Risi še drugič na olimpijske igre

43. Olimpija državni prvak

44. Aleksander Ovečkin v klubu 500

45. Gordie Howe - umrl gospod Hokej

Tenis:

46. Novak Đoković v Parizu dopolnil grand slam

47. Andy Murray postal 26. številka 1

48. Serena Williams izenačila rekord Grafove

49. Tudi pri ženskah menjava na vrhu: Kerber

50. Doping: Dveletna kazen za Marijo Šarapovo

Atletika:

51. Bron Roberta Rennerja na evropskem prvenstvu

52. Ruska žvižgačica Julija Stepanova

53. Svetovni rekord Wayda van Niekerka

54. Ayana znamko na 10 km popravila za 14 sekund

55. Dodatni metri na ljubljanskem maratonu

Zimski športi:

56. Tri zmage v enem dnevu (Flisar, Vtič, Prevc)

57. Sedem stopničk v enem dnevu

58. Zmagovati je začel tudi Domen Prevc

59. Tina Maze ima naslednico - Ilka Štuhec

60. Prve stopničke za Ano Drev in Boštjana Klineta

Kolesarstvo:

61. Primož Roglič dobil etapo na Giru

62. Chris Froome še tretjič dobil Dirko po Franciji

63. Na poti do zmage tudi tekel proti cilju

64. Zlato slovo Cancellare

65. Rein Taaramäe dobil Dirko po Sloveniji

Motošporti:

66. Lewis Hamitlon kljub 10 zmagam brez naslova

67. Marc Marquez tretjič svetovni prvak

68. Sebastien Ogier svoj niz podaljšal na štiri

69. Matej Žagar dvakrat v finalu grand prixov

70. Peterhansel dobil ducat relijev Dakar

Preostali slovenski uspehi:

71. Janja Garnbret svetovna prvakinja

72. Plavanje: Srebro Stevensa, bron Tjaše Oder

73. Srebro Urške Kragelj na EP-ju

74. Odbojkarji napredovali rang višje

75. Vzpon Luke Dončića se nadaljuje

Upokojitve:

76. Kobe Bryant, Tim Duncan in Kevin Garnett

77. Peyton Manning in Calvin Johnson

78. Brad Richards in Vincent Lecavalier

79. Steve Davis

80. Maja Vidmar in Tomaž Razingar

Smrti:

81. Muhammad Ali

82. Johan Cruyff

83. Bill Johnson

84. Luis Salom

85. Krešo Omerzel

Video:

86. Tisti islandski komentator

87. Will Grigg on Fire (zgodba)

88. Avtogol avtogolov?

89. Brez kosti s 180 metrov

90. Gol za 100.000 dolarjev

Šport v medijskih oblikah:

91. SMS leta: Zlatko Zahovič in Agim Ibraimi

92. Spletno iskanje leta: Domžale na LinkedInu

93. Film leta: Eddie the Eagle

94. Tviteraš leta: Boštjan Nachbar

95. Podkast leta: Ofsajd

Zanimivo na MMC-ju:

96. Tilen Jamnik je spet potoval po ZDA

97. Toni Gruden: Risi predobri za drugo ligo

98. Matej Rijavec: Fant, ki se je rodil, da bi bil vratar

99. Mitja Lisjak: Nemški nogomet v razcvetu

100. Gostovanje Petra Prevca v Številkah

Slavko Jerič, MMC