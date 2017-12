100 športnih dogodkov leta 2017

Kolumna Slavka Jeriča (183)

22. december 2017 ob 06:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Končuje se leto 2017, v katerem so slovenski športniki pustili izjemno bogato bero, zabelili pa z največjim uspehom do zdaj - zlato medaljo košarkarjev na evropskem prvenstvu.

Še osmo leto zapored se lotevam izziva - iskanja stotih športnih dogodkov, ki so ostali na situ z letnico 2017. Ti so izbrani seveda po subjektivnem ključu, a hkrati z željo, da poiščem ravnovesje z objektivnostjo. Dogodki so združeni po kategorijah, in ne po pomembnosti.



Pa vi? Kateri letošnji dogodek se vam je najbolj zasidral v spominu? Kateri je za vas najpomembnejši? Kateri vas je najbolj navdušil? Najbolj razburil? Katerega bi sami dodali? Vabljeni h komentiranju pod kolumno.



Slovenski športni dogodki leta

1. Košarkarji postanejo evropski prvaki

Generacije košarkarjev, strokovnih delavcev in navijačev so sanjale o medalji članske reprezentance na velikem tekmovanju. Ko se je zdelo, da se je okno priložnosti že zaprlo (upokojitve številnih asov), se je zgodilo evropsko prvenstvo 2017. Slovenija je pod vodstvom selektorja Igorja Kokoškova, sijajnega kapetana Gorana Dragića in dragulja prihodnosti Luke Dončića posegla po zvezdah in se okrasila z naslovom evropskega prvaka. Ta status bo uživala vsaj do leta 2021.

2. Rokometaši bronasti na svetovnem prvenstvu

Slovenski šport se je letos veselil kar dveh medalj v članskih športih. Januarja so rokometaši v Parizu na svetovnem prvenstvu osvojili bronasto medaljo. Dolgo je sicer kazalo, da bodo v boju s Hrvaško spet potegnili kratko, a so v izjemnih zadnjih minutah uprizorili šampionsko vrnitev, ki je v solze spravila celo komentatorja Iva Milovanovića.

3. Ilka Štuhec svetovna prvakinja

Tekmovalci v zimskih športih so nesporni vrhunec doživeli okrog leta 2014, ko so na največjih tekmovanjih (svetovna prvenstva ali olimpijske igre) osvajali tudi po osem medalj ali več. Letos je bil ta padec strm, saj je bila medalja le eno, a ta zlata v najbolj prestižni disciplini alpskega smučanja - v smuku! Tino Maze je v vlogi svetovne prvakinje zamenjala Ilka Štuhec, ki je imela za seboj fantastično sezono, saj je osvojila kar dva mala kristalna globusa. Olimpijsko sezono mora zaradi poškodbe žal izpustiti.

4. Sanjsko leto Primoža Rogliča

Primož Roglič je že na začetku sezone izpostavil dva cilja in ju tudi mojstrsko izpolnil. Dobro formo je potrdil že februarja, ko je dobil dirko po Algarvu. Poleti je na na dirki po Franciji dobil gorsko etapo na Chevalier in s tem dopolnil slovenski naskok na etapne zmage na vseh treh največjih dirkah. Za piko na i je na svetovnem prvenstvu osvojil srebro v kronometru. Izjemni podatki za nekoga, ki je športno kariero najprej pisal v smučarskih skokih.

5. Maribor v tretji Ligi prvakov do treh točk

Nogomet je šport, kjer se igra milijonov še najbolj pozna. Pregrešno dragi klubi so korake daleč od nogometnih igrišč na našem področju. Tretja uvrstitev Maribora v Ligo prvakov je dokaz, da se tudi z omejenimi sredstvi na vsakih nekaj let da dosanjati ligo milijonov. Liverpoolova klofuta (skupaj na obeh tekmah 10:0) je kazalnik, kako je sam vrh res daleč in hkrati spomin, da so trije remiji v resnici težko prigaran presežek, ki se ne zgodi vsako leto.

Junaki leta:

6. Cristiano Ronaldo: LP, Fifin igralec in zlata žoga

7. Caeleb Dressel: sedem zlatih medalj na SP

8. Rafael Nadal in Roger Federer: Osvojila vse GS

9. Lewis Hamilton: Četrtič svetovni prvak

10. Laura Dahlmeier: Biatlonka petkrat zlata

Slovenski nogomet:

11. Odšel Srečko Katanec, prišel Tomaž Kavčič

12. Marcos Tavares nov strelski kralj #plts

13. Domžale v četrtem predkrogu Evropske lige

14. Matjaž Kek z Rijeko postal hrvaški prvak

15. Najdražji slovenski prestop: Kevin Kampl

Mednarodni nogomet:

16. Real prvi, ki je ubranil naslov v Ligi prvakov

17. PSG dal 222 milijonov evrov za Neymarja

18. Italija brez nastopa na svetovnem prvenstvu

19. Razširitev SP-ja 2026 na 48 reprezentanc

20. Nemčija osvojila Pokal konfederacij

Košarka:

21. Vzpon Luke Dončića (zvezda, rekordi)

22. NBA: Še tretjič finale Golden State - Cleveland

23. Russell Westbrook s povprečjem trojnega dvojčka

24. Olimpija po osmih letih državni prvak

25. Nova olimpijska disciplina 3 x 3

Rokomet:

26. Slovenke po 12 letih na SP-ju, tam do osmine

27. Vardar prvič osvojil Ligo prvakov

28. Liga prvakov se bo kmalu precej zmanjšala

29. LP: Ženski finale odločen po podaljšku

30. Celju nova dvojna krona (DP, pokal)

Hokej na ledu:

31. Risi izpadli iz elitne divizije

32. Vrnitev Karija Savolainena na slovensko klop

33. Jesenice slovenski prvak

34. Prva ponovitev po 19 letih: Pingvini prvaki NHL-a

35. Brez NHL-ovcev na olimpijskih igrah

Tenis:

36. Noseča Serena Williams dobila Melbourne

37. Sloane Stephens od 934. mesta do grand slama

38. Napovedana revolucija teniških pravil

39. Uspešen začetek Laverjevega pokala

40. Kaja Juvan evropska prvakinja do 18 let

Atletika:

41. SP v Londonu: finale na 100 metrov

42. Allyson Felix št. medalj povišala na 16

43. V hotelu zadržali Isaaca Makwalo

44. Marija Šestak po 10 (12) letih do brona

45. Maratonski lov na tek pod dvema urama

Zimski športi:

46. Jakov Fak spet po poti starih uspehov

47. Prva zmaga Boštjana Klineta

48. Teja Gregorin padla na dopingu

49. SP: Björgnova in Rydzek štirikrat zlata

50. Kraftu norveška turneja in veliki globus

Kolesarstvo:

51. Froome dobil Tour in Vuleto, nato doping

52. Jan Polanc prvi na Etni

53. Prehitro slavje Pibernika

54. Dumoulin prvi na italijanski pentlji

55. Peter Sagan: izključitev in hat-trick na SP-jih

Motošporti:

56. Tim Gajser leto po naslovu peti

57. Cairoli svetovni prvak že devetič

58. Matej Žagar zmagal v Nemčiji in na Švedskem

59. Marquez četrtič svetovni prvak

60. Trinajstrica Stephana Peterhansla

Preostali slovenski uspehi:

61. Odbojkarji prvič na svetovno prvenstvo

62. Tina Trstenjak prva na EP-ju, druga na SP-ju

63. Janja Garnbret: zmaga v svetovnem pokalu

64. Benjamin Savšek svetovni prvak

65. Presenetili: Ema Kozin, Janićeva, namiznotenisači

Slovenske upokojitve:

66. Dokončno slovo Tine Maze in Andrej Šporn

67. Primož Brezec in Boštjan Nachbar

68. Milivoje Novaković

69. Gregor Žemlja

70. Eva Logar

Mednarodne upokojitve:

71. Francesco Totti, Frank Lampard in Philipp Lahm

72. Usain Bolt in Mo Farah

73. Bode Miller in Šarka Strachova

74. Floyd Mayweather in Vladimir Kličko

75. Alberto Contador in Jevgenij Plušenko

Zapustili so nas:

76. Jana Novotna

77. Nicky Hayden

78. John Surtees

79. David Poisson

80. Steven Holcomb

Videoposnetki:

81. Gol leta: Olivier Giroud

82. Preobrat preobratov: Super Bowl

83. Ekspresni boksarski dvoboj

84. Patrice Evra udaril navijača

85. Najdaljša hokejska tekma končana v 8. podaljšku

Citati:

86. Ivo Daneu

Na 50 let se rodijo igralci, kot je Luka Dončić, ki so tako talentirani in znajo trdo delati.

87. Gianluigi Buffon

Tudi ko bom imel 60 let, se bom, če bo pomanjkanje vratarjev, odzval reprezentančnemu klicu.

88. Igor Kokoškov

Gorana Dragića poznam že zelo dolgo, še ko je bil mladenič v prvi sezoni Lige NBA. Zdaj je veteran. Igralske odlike so vsem znane, a njegova osebnost je tista, ki še posebej navdušuje.

89. Roger Federer

Glava me boli. Ne vem, kaj sem počel sinoči. Verjetno sem pil preveč različne pijače. Po slavju smo odšli v nekakšno pivnico. Tam je bilo okoli 30 ali 40 prijateljev. Imeli smo se čudovito.

90. John McEnore

Če bi Serena Williams igrala na turneji ATP, bi bila uvrščena okoli 700. mesta. Da je Serena najboljša igralka na svetu, ni dvoma. A če bi morala igrati skupaj z moškimi, to bi bila popolnoma druga zgodba.

Šport v medijih:

91. Par leta: Sanja Modrić in Saša Dončić

92. Knjiga leta: Ali: A life

93. Film leta: Borg McEnroe

94. Tviteraš leta: Nejc Mravlja

95. Nova športna podkasta: teniški in hokejski

Zanimivo na MMC-ju:

96. 20 let od F4, ko je mulcem zadišal evropski vrh

97. Tilen Jamnik predstavlja Iva Daneua: Kradli so nas kot srake

98. Športni SOS: Evolucija meta za tri točke

99. Brane Oblak dopolnil 70 let

100. Goran Dragić v podkastu Številke

Slavko Jerič, MMC