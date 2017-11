11 "levov" je zmagalo tudi zaradi Zahoviča

Rajčević mora znova na operacijo

18. november 2017 ob 15:37

Maribor - MMC RTV SLO

"Izjave direktorja so vedno zelo pomembne. Do fantov to pride in se jih dotakne," je vlogo Zlatko Zahoviča v pričakovanju tekem, kot je bil sinočnji derbi proti Olimpiji, opisal trener Maribora Darko Milanič.

Športni direktor vijoličastih je pred tednom dni po visokem porazu v Stožicah v pokalu mobiliziral svoje varovance z nekaj udarnimi besedami v medijih, kot je bila tista, da "za pokalno tekmo ni bilo zanimanja ne v mestu, ne v klubu in tudi ne v slačilnici", da o pokalu nihče ni razmišljal in da je poraz "tudi zelo dober za naš klub, saj pride petek, ko bomo videli, kdo je Maribor".

In res, mariborski nogometaši so šest dni po nemoči v Ljubljani na svojem stadionu pokazali popolnoma drugačen obraz in v 16. krogu Prve lige TS slavili z 1:0. Tudi igralci so priznali, da je Zahovič, ki je tokrat na klopi "igral svojo tekmo", pripomogel k strnitvi vrst. "Gospod direktor ima toliko izkušenj in je dal toliko skozi, odigral je veliko derbijev, malo večjih od tega, da točno ve, kaj pričakovati, kaj potrebujemo in kakšni moramo biti. To nam je povedal pred tekmo, to je govoril tudi v intervjujih. Poskušali smo se držati njegovih navodil. Super, zmagali smo tudi zaradi njega," je dejal Martin Milec, ki se je po težavah z ahilovo tetivo in peto vrnil v začetno postavo.

Bajde dobro izkoristil svojo priložnost

Tam so bili v primerjavi s pokalno tekmo tudi Jasmin Handanović, Jean Claude Billong, Blaž Vrhovec in Gregor Bajde. Bajde se je med prvih 11 znašel prvič po dveh mesecih, nazadnje je od začetka igral v Kidričevem ob zmagi nad Aluminijem (2:3). Za prikazano si je prislužil trenerjeve pohvale. "Izredno dobro je igral, ko nismo imeli žoge, zelo sem zadovoljen z njegovim odnosom in željo. To mora ponavljati, isto morajo početi tudi drugi igralci. Na krilnih položajih imamo največkrat težave pri tem, da dela ne opravimo maksimalno angžirano in se potem kaj poruši. Z Gregorjem sem zadovoljen že nekaj časa," je povedal Milanič.

"Bila je čisto drugačna tekma kot v Stožicah. Danes je bilo na igrišču 11 'levov'. Zasluženo smo zmagali, izid bi bil lahko še višji. Mislim, da sem svojo priložnost dobro izkoristil," pa je menil Bajde in na vprašanje o pomembnosti Zahoviča odgovoril: "Sploh v prvem polčasu, ko sem igral na desni strani, nas je usmerjal in dajal nasvete. Gotovo je dodaten plus, ker je bil na klopi."

Osmi gol Tavaresa proti Olimpiji

"Pred tekmo smo se dogovorili, da moramo biti veliko bolj agresivni. Nismo jim dali dihati in jim bili vseskozi za hrbtom, taktično smo odigrali res dobro. Če bomo grizli od prve minute in igrali tako, kot smo danes, tudi v pokalu še nismo vrgli puške v koruzo," je recept za uspeh razkril Milec. V soboto je Maribor v Stožicah na celotni tekmi naredil le dva prekrška!

Milec je podal z desne strani v akciji, iz katere je v 6. minuti edini zadetek na tekmi dosegel Marcos Tavares. "Tava" je bil že tretjič edini strelec na ligaških derbijih, skupno pa je bil to njegov osmi gol proti tekmecu iz prestolnice. V slovenski ligi le še en zadetek zaostaja za rekorderjem Štefanom Škaperjem, zbral jih je 129.

Gledajo le na vsako naslednjo tekmo

Po 16 krogih imajo zdaj Štajerci tri točke prednosti pred Olimpijo. "Želja je bila, da jeseni ostanemo blizu Olimpije, a logično je, da delamo, da bi bili prvi. Zelo dobro nam uspeva. Prvenstvo bo še dolgo, gledamo pa le na vsako naslednjo tekmo. Ker je prednost majhna, moramo biti vsakič čim boljši, kar se da. Evropske tekme nam porabijo malo energije, vendar zmoremo," je sklenil Milanič, ki vsaj v tem delu sezone ne bo več mogel računati na Aleksandra Rajčevića. Primorski branilec je bil že v preteklih dveh sezonah veliko časa odsoten zaradi poškodbe kolena, v tem času je odigral le 14 tekem v Prvi ligi, prihodnji teden pa bo moral znova na operacijo.



V torek ob 18.00 bo Maribor v 5. krogu Lige prvakov gostoval v Moskvi pri Spartaku. Le z zmago bi ohranil upanje na prezimitev v Evropi.

M. R.