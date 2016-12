12. zaporedna zmaga Chelseaja, Giroud rešil topničarje

Dan po božiču, 18. krog v Premier ligi: Chelsea je odpravil Bournemouth s 3:0 in z 12. zaporedno zmago postavil klubski rekord.

Izbranci Antonia Conteja so zadnjič izgubili 24. septembra proti Arsenalu na stadionu Emirates z 0:3, nato pa niso oddali niti točke.

Tokrat so povedli v 24. minuti, ko je Cesc Fabregas našel Pedra, ki je z roba kazenskega prostora z levico zavrtinčil žogo pod prečko. Na začetku drugega polčasa je Simon Francis podrl Edena Hazarda, Belgijec pa je bil natančen z enajstih metrov. V sodnikovem dodatku je končni izid postavil Pedro, potem ko je njegov strel zadel Steva Cooka, žoga je spremenila smer in prelisičila vrataja Arturja Boruca.

Giroud z glavo kronal veliko premoč Arsenala

Zelo se je moral za tri točke potruditi Arsenal, ki je šele z zadetkom Olivierja Girouda tri minute pred koncem strl odpor žilavega West Bromwicha (1:0).

Francoski napadalec je prvič v letošnji sezoni začel tekmo in jo odločil z močnim strelom z glavo po natančni podaji Mesuta Özila z desne strani. Topničarji, ki so imeli ogromno premoč (posest 76:24 %, streli 26:3, v okvir vrat 11:1), so tako prekinili črni niz, saj so izgubili zadnji dve prvenstveni tekmi.

Pri gostih je blestel nekdanji angleški reprezentančni vratar Ben Foster, ki je pri strelih Alexa Iwobija in Alexisa Sancheza. V 71. minuti je Petr Čech izpustil žogo po predložku iz kota, a je Claudio Yacob z bližine presenečen meril visoko prek vrat.

"Zelo nam je odleglo po tej zmagi. Pritiskali smo do konca, verjeli smo, da lahko dosežemo zadetek. Zmaga je bila izjemno pomembna. Naša ekipa je psihično zelo močna," je pojasnil Giroud.

Četrta zaporedna zmaga rdečih vragov

Manchester United je končno ujel pravo formo. Na Old Traffordu so rdeči vragi ugnali Sunderland s 3:1 in se veselili četrte zaporedne zmage v Premier ligi. Šest minut pred odmorom je za vodstvo gostiteljev poskrbel Daley Blind, ki je unovčil podajo Zlatana Ibrahimovića.

Evrogol Mhitarjana obveljal kljub prepovedanemu položaju

Izbranci David Moyesa, ki se je vrnil na Old Trafford, so bili v igri za točko do 82. minute, ko je Ibrahimović unovčil podaja Paula Pogbaja. Razigrani švedski napadalec je štiri minute pred koncem zaposlil Henrika Mhitarjana, ki je velemojstrsko poslal žogo s peto v mrežo. Armenec, ki je vstopil v 62. minuti, je bil v prepovedanem položaju, a stranski sodnik ni dvignil zastavice. Častni gol za Sunderland, ki ga čaka krčevit boj za obstanek, je v sodnikovem dodatku z močnim strelom s 25 metrov zabil Fabio Borini.

Allardyce začel s točko v Watfordu

Že zgodaj popoldne sta 18. krog odprla Watford in Crystal Palace, bilo je 1:1. Pozornost je bila med drugim usmerjena tudi na menedžerja gostujoče ekipe Sama Allardycea, ki se je vrnil v nogomet po škandalu in odhodu z mesta selektorja angleške reprezentance.

Watford, ki je sredi lestvice, se je rešil z zadetkom Troya Deeneyja v 72. minuti z bele točke. Nova ekipa Allardycea, ki je tik nad mesti, ki vodijo v drugo ligo, pa je povedla z golom Yohana Cabayeja v 26. minuti.

18. krog:

WATFORD - CRYSTAL PALACE 1:1 (0:1)

Deeney 72./11-m; Cabaye 26.

Benteke (Crystal Palace) je v 37. minuti zastreljal 11-m.

ARSENAL - WEST BROMWICH 1:0 (0:0)

Giroud 87.

Arsenal: Čech, Bellerin, Gabriel Paulista, Koscielny, Gibbs (71./Monreal), Coquelin (74./Ramsey), Xhaka, Özil, Sanchez, Iwobi (71./Lucas Perez), Giroud.

West Bromwich: Foster, Dawson, McAuley, J. Evans, Nyom, Yacob, D. Fletcher, Brunt, Chadli (62./McClean), Phillips, Rondon (80./Robson Kanu).

Sodnik: Neil Swarbrick

BURNLEY - MIDDLESBROUGH 1:0 (0:0)

Gray 81.



CHELSEA - BOURNEMOUTH 3:0 (1:0)

Pedro 24., 93., Hazard 49./11-m

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, David Luiz, Cahill, Moses (90./Aina), Fabregas, Matić, Marcos Alonso, Willian (83./Chalobah), Pedro, Hazard (94./Batshuayi).

Bournemouth: Boruc, Francis, Cook, Daniels, B. Smith (77./Ibe), Gosling, Surman (66./Stanislas), Arter, B. Smith, Wilshere, King (66./Afobe).

Sodnik: Michael Jones



LEICESTER - EVERTON 0:2 (0:0)

Mirallas 51., Lukaku 91.



MANCHESTER UNITED - SUNDERLAND 3:1 (1:0)

Blind 39., Ibrahimović 82., Mhitarjan 86.; Borini 91.

Manchester United: de Gea, Valencia, P. Jones, Rojo, Blind, Ander Herrera (84./Fellaini), Carrick, Pogba, Mata (74./Martial), Ibrahimović, Lingard (62./Mhitarjan).

Sunderland: Pickford, B. Jones, L. Kone, Djilobodji, van Aanholt, Larsson (83./Khazri), Denayer, Ndong (86./Love), Anichebe, Defoe, Borini.

Sodnik: Martin Atkinson

SWANSEA - WEST HAM 1:4 (0:1)

Llorente 89.; A. Ayew 13., Reid 50., Antonio 78., Carroll 90.

Danes ob 18.15:

HULL CITY - MANCHESTER CITY 0:1 (0:0)

Y. Toure 72./11-m

Hull City: Marshall, Maguire, Dawson, Davies, El-Mohammadi, Livermore, Huddlestone, Clucas, Robertson, Snodgrass, Mbokani.

Manchester City: Bravo, Sagna, Otamendi, Stones, Clichy, Y. Toure, Fernandinho, Sterling, De Bruyne, Silva, Nolito.

Sodnik: Robert Madley





Torek ob 18.15:

LIVERPOOL - STOKE CITY



Sreda ob 20.45:

SOUTHAMPTON - TOTTENHAM

Lestvica: CHELSEA 17 14 1 2 35:11 43 LIVERPOOL 17 11 4 2 41:20 37 MANCHESTER CITY 17 11 3 3 36:20 36 ARSENAL 17 10 4 3 38:19 34 TOTTENHAM 17 9 6 2 29:12 33 MANCHESTER UTD. 17 8 6 3 24:17 30 SOUTHAMPTON 17 6 6 5 17:16 24 WEST BROMWICH 17 6 5 6 23:21 23 EVERTON 17 6 5 6 21:21 23 WATFORD 18 6 4 8 22:30 22 BOURNEMOUTH 17 6 3 8 23:28 21 STOKE CITY 17 5 6 6 19:24 21 WEST HAM 17 5 4 8 19:31 19 MIDDLESBROUGH 17 4 6 7 16:19 18 LEICESTER 17 4 5 8 23:29 17 BURNLEY 17 5 2 10 16:28 17 CRYSTAL PALACE 18 4 4 10 29:33 16 SUNDERLAND 17 4 2 11 15:28 14 SWANSEA 17 3 3 11 20:37 12 HULL CITY 17 3 3 11 14:36 12

