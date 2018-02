Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 6 glasov Ocenite to novico! Madžarski hitrostni drsalci so bili najboljši na ekipni tekmi in so svoji državi priborili prvo zlato olimpijsko medaljo. Foto: Reuters Anna Gasser je navdušila s tretjim skokom, ko se je povzpela na najvišjo stopničko. Foto: Reuters Johannes Rydzek je takole prečkal ciljno črto in Nemčiji priboril 13 zlato odličje na letošnjih olimpijskih igrah, s čimer se je na lestvici Nemčija izenačila z Norveško. Slednja ima sicer več srebrnih in bronastih odličij. Foto: Reuters David Wise je zablestel v tretji vožnji. Foto: Reuters Suzanne Schulting je Nizozemski priborila sedmo zlato odličje v Pjongčangu. Foto: Reuters Dodaj v

13. dan Pjongčanga: Zgodovinsko zlato za Madžarsko

Danes kar deset končnih odločitev

22. februar 2018 ob 03:28,

zadnji poseg: 22. februar 2018 ob 12:07

Pjongčang - MMC RTV SLO

Nemci so postali olimpijski zmagovalci v nordijski kombinaciji, potem ko so s suverenim tekaškim nastopom ugnali Norvežane. V hitrostnem drsanju prvo zlato za Madžarsko!

V vodstvu so bili po skakalni preizkušnji ekipne tekme kombinatorcev sicer Avstrijci (Mario Seidl, Bernard Gruber, Lukas Klapfer in Wilhelm Denifl), ki so zbrali 469,5 točke. Tik za njimi so se zvrstili nemški kombinatorci, na čelu z Ericom Frenzlom in Johannesom Rydzekom (nastopila sta še Vinzenz Geiger in Fabian Riessle), po prvem delu so zaostajali za šest sekund.

Avstrijci so bili na koncu bronasti. Četrti so bili Norvežani (Joergen Graabak, Jarl Magnus Riiber, Espen Andersen in Jan Schmid), za Avstrijci so zaostajali 27 sekund.

V tekaškem delu so nato Nemci brez težav stopili zaostanek za Avstrijci, nato pa z izjemno hitrim tekom prednost iz kilometra v kilometer večali, na cilj so prispeli 52,7 sekund pred Norvežani, Avstrijci so na tretjem mestu zaostali minuto in 7 sekund. Slvoencev ni bilo na štartu.

Gasserjeva upravičila vlogo favoritinje

Avstrijska deskarka Anna Gasser je upravičila vlogo glavne favoritinje v akrobatskih skokih. Svetovna prvakinja je s 185,00 točke prepričljivo osvojila zlato medaljo. Drugo mesto je zasedla Američanka Jamie Anderson (177,25), bron pa je pripadel Zoi Sadowski Synnott (157,50) iz Nove Zelandije. 26-letna Gasserjeva je Avstriji priskakala prvo olimpijsko kolajno v deskanju prostega sloga. Za Andersonovo pa je srebro že drugo odličje v Južni Koreji. V disciplini snežni park je ubranila olimpijski naslov iz Sočija.

"Po razočaranju v slopestylu sem morala tvegati. Danes sem vstala že ob 3.00. Neverjetno nervozna sem bila. Ko sem imela srebrno medaljo že v žepu, sem se odločila, da grem na vse ali nič. Poskusila sem z najtežjim trikom in uspelo mi je. Celotna družina je tu in ogromno prijateljev. Nisem jih smela razočarati. Vsekakor je bil pritisk velik, vsi so pričakovali zlato medaljo in zdaj je olajšanje zares veliko," je pojasnila Gasserjeva, ki je imela prejšnji teden veliko smolo, saj je veter zelo motil tekmovanje v snežnem parku.

Gasserjeva je bila lani svetovna prvakinja v akrobatskih skokih v Sierra Nevadi, v zadnjih letih pa je blestela tudi na ekstremnih igrah (X Games) v Hafjellu in Aspnu.

V snežnem žlebu dvojna zmaga za ZDA

Ameriški smučar prostega sloga David Wise je ubranil naslov olimpijskega prvaka v snežnem žlebu. Z oceno 97,20 točke je premagal rojaka Alexa Ferreiro (96,40), bron pa je presenetljivo osvojil 16-letni Novozelandec Nico Porteous. 27-letni Wise, ki je leta 2013 osvojil tudi naslov svetovnega prvaka v tej disciplini, si je zlato zagotovil šele v zadnjem poskusu, potem ko ga je v prvih dveh polomil.

Madžari dočakali zlato medaljo

Madžarska je prvič v zgodovini dobila zlato medaljo na zimskih olimpijskih igrah. Osvojili so jo hitrostni drsalci na kratkih progah v štafeti na 5000 m. V ekipi so bili brata Sandor Liu Šaolin in Šaoang Liu (njun oče je Kitajec, mati Madžarka) ter Viktor Knoch in Csaba Burjan.

Madžarska je po 45 krogih zmagala z olimpijskim rekordom 6:31,971. Drugo mesto je osvojila Kitajska, ki je zaostala 6,4 stotinke, tretja pa je bila Kanada. Južna Koreja je zaradi padca ostala brez medalje. Madžarska štafeta se je skupaj s spremljevalnim osebjem bučno veselila uspeha. To je sicer sedma medalja za Madžarsko na zimskih igrah, prva po 38 letih.

ČETRTKOVE KONČNE ODLOČITVE Nordijska kombinacija, ekipno: 1. NEMČIJA 46:09,8 2. NORVEŠKA 47:02,5 3. AVSTRIJA 47:17,6 Deskanje, akrobatski skoki (Ž): 1. A. GASSER AVT 185,00 2. J. ANDERSON ZDA 177,25 3. Z. SADOWSKI SYNOTT NZL 157,50 Smuč. prostega sloga, snežni žleb (M): 1. D. WISE ZDA 97,20 2. A. FERREIRA ZDA 96,40 3. N. PORTEOUS NZL 94,80 Alpsko smučanje, slalom (M): 1. A. MYHRER ŠVE 1:38,99 2. R. ZENHÄUSERN ŠVI +0,34 3. M. MATT AVT 0,67 Alpsko smučanje, kombinacija (Ž): 1. M. GISIN ŠVI 2:20,90 2. M. SHIFFRIN ZDA +0,97 3. W. HOLDENER ŠVI 1,44 Hokej (Ž): 1. ZDA 2. KANADA 3. FINSKA Hitrostno drsanje, 500 m (M): 1. D. VU KIT 39,584 2. H. HVANG J. KOR 39,854 3. H. LIM J. KOR 39,919 Hitrostno drsanje, 1.000 m (Ž): 1. S. SCHULTING NIZ 1:29,778 2. K. BOUTIN KAN 1:29,956 3. A. FONTANA ITA 1:30,656

Štafeta, 4 x 6 km (Ž): 1. BELORUSIJA 1:12:03,4 2. ŠVEDSKA +10,7 3. FRANCIJA 17,6 Hitrostno drsanje, štafeta (M): 1. MADŽARSKA 6:31,971 2. KITAJSKA 6:32,035 3. KANADA 6:32,282

A. G., M. L.