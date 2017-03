14 Slovencev v boj za medalje v Sierri Nevadi - od Flisarja do Marguča, Koširja in Ravnjaka

Začelo se je svetovno prvenstvo v smučanju prostega sloga in deskanju

8. marec 2017 ob 17:45

Sierra Nevada - MMC RTV SLO/STA

V Sierri Nevadi se je začelo svetovno prvenstvo v smučanju prostega sloga in deskanju, kjer bo Slovenijo zastopalo 14 tekmovalcev.

Slovenski tekmovalci branijo štiri kolajne iz prvenstva 2015 v avstrijskem Kreischbergu, kjer sta bila uspešna deskarja v paralelnih disciplinah Žan Košir in Rok Marguč, deskar prostega sloga Tim-Kevin Ravnjak in smučarski krosist Filip Flisar.

Mariborčan je v Avstriji edini osvojil zlato odličje, tudi letos pa je pokazal največ - dve zmagi, za zeleno mizo so mu na podlagi točk Fis enkrat podarili drugo mesto, na zadnji tekmi v Kanadi pa je bil tretji, kot sam pravi, je bil to izredno pomemben uspeh za samozavest.

"V Sierro Nevado bom odpotoval miren, samozavesten in močan," je povedal Flisar pred odhodom na tekmovanje, tam ga tekma čaka šele 18. marca: "Kot sem že velikokrat rekel, pa je kros izredno nepredvidljiva disciplina, tako da so napovedi sila nehvaležne. Želje so poznane, logične, videli pa bomo, kaj se bo zgodilo."

Deskarji kljub slabi formi optimistični

Deskarji, poleg Marguča in Koširja so tu še Tim Mastnak, Jure Hafner, Črt Ikovic, Gloria Kotnik in Iva Polanec, v sezoni svetovnega pokala niso bili v formi. Dosegli so le ene stopničke, a so v Španijo vendarle odpotovali optimistični. To pa iz dveh razlogov. Prvi je, da je Marguč specialist za svetovna prvenstva, v preteklosti se je že zgodilo, da mu v svetovnem pokalu ni šlo, na prvenstvih pa je zablestel. Drugi razlog za optimizem je Košir, dobitnik dveh olimpijskih kolajn, ki je lansko sezono izpustil, letos pa je na svoji edini tekmi na Rogli, kjer je proga podobna kot v Sierri Nevadi in ne zahteva veliko telesnih naporov, zasedel tretje mesto. Tekme v paralelnih disciplinah bodo 14. in 15. marca.

Prvi bodo na tekmovalno sceno stopili deskarji prostega sloga. Slovenci v sezoni niso imeli vidnejšega uspeha, preskok od boja za finale, v katerega se Ravnjak v nobeni izmed treh disciplin, v katerih nastopa, ni uvrstil, pa je videti velik. A Ravnjak in njegovi trenerji upajo, da ne nemogoč. Poleg olimpijca Ravnjaka bodo v Sierri Nevadi nastopali še Tit Štante, Filip Kavčič, Urška Pribošič, Kaja Verdnik in Eva Kralj. Ravnjak, Štante in Pribošičeva bodo nastope na prvenstvu s kvalifikacijami v snežnem parku odprli že v četrtek.

V deskarskem krosu ne bo slovenskih tekmovalcev, Miha Mihič je zaradi rehabilitacije po poškodbi sezono izpustil, Rok Rogelj pa je nastopil na nekaj tekmah svetovnega pokala, nato pa si vzel odmor. Oba se bosta naslednje leto poskušala uvrstiti na olimpijske igre.

Slovenski nastopi v Sierri Nevadi

DESKANJE

Četrtek, 9. marca: 09.20 snežni park, kvalifikacije, moški 12.35 snežni park, kvalifikacije, ženske Petek, 10. marca: 09.20 - snežni žleb, kvalifikacije, ženske 11.45 snežni žleb, kvalifikacije, moški Sobota, 11. 3.: 12.00 snežni park, finale, ženske 12.14 snežni park, finale, moški 20.00 snežni žleb, finale, ženske 20.10 snežni žleb, finale, moški Torek, 14. marca: 10.00 paralelni veleslalom, kvalifikacije 13.00 paralelni veleslalom, finale Sreda, 15. marca: 10.00 paralelni slalom, kvalifikacije 13.00 paralelni slalom, finale Četrtek, 16.marca: 10.05 akrobatski skoki, kvalifikacije, ženske 12.15 akrobatski skoki, kvalifikacije, moški Petek, 17. marca: 19.30 akrobatski skoki, finale, ženske 19.40 akrobatski skoki, finale, moški SMUČANJE PROSTEGA SLOGA

Sobota, 18. marca

10.30 smučarski kros, kvalifikacije

14.56 smučarski kros, finale

D. S.