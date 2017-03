Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dion Waiters je bil z 20 točkami najboljši strelec Miamija. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dragić si je poškodoval desno oko

San Antonio porazil Golden State

12. marec 2017 ob 08:30

Miami - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so v Ligi NBA s 104:89 premagali Toronto. Goran Dragić je v 17 minutah dosegel 15 točk, na začetku drugega polčasa pa moral zapustiti parket zaradi poškodbe očesa.

Slovenski košarkar je v drugem polčasu igral le 41 sekund, potem ko ga je s komolcem nesrečno poškodoval Cory Joseph. Na klopi si je nato z ledom hladil desno oko, do konca tekme pa ni več stopil pod koša. Igralci s Floride so zmagali 21. na zadnjih 25 tekmah. 17. zapored so dosegli vsaj deset trojk, tokrat so jih zadeli enajst.

Najboljši strelec Miamija je bil Dion Waiters z 20 točkami, Tyler Johnson jih je dodal 16. Toronto še vedno igra brez poškodovanega zvezdnika Kyla Lowryja. Raptorsi so ob koncu tretje četrtine zaostajali že za 25 točk (80:55), se v zadnji četrtini z delnim izidom 12:0 približali na 92:81, kaj več pa niso mogli narediti.

Detroit je bil s 112:92 boljši od New Yorka. Beno Udrih za gostitelje znova ni igral, Saša Vujačić pa je pri gostih v štirih minutah v statistiko vnesel skok in podajo.

V derbiju večera je San Antonio s 107:85 odpravil Golden State.

Tekme 11. marca:

MIAMI - TORONTO 104:89

Waiters 20, T. Johnson 16, Dragić 15 (5/9 iz igre, 1/2 za tri) v 17 minutah, Whiteside 12 in 14 skokov; DeRozan 17, Powell 14.

OKLAHOMA CITY - UTAH 112:104

Westbrook 33, 14 podaj in 11 skokov, Oladipo 22, Kanter 16; Exum 22, Burks 21.

Russell Westbrook je dosegel 32. trojni dvojček v letošnji sezoni. Več jih ima le Oscar Robertson (41 jih je zbral v sezoni 1961/62).

LA CLIPPERS - PHILADELPHIA 112:100

Paul 30 (11/16 iz igre), Jordan 19 in 20 skokov, Griffin 15 in 10 skokov; Holmes 24, Šarić 16, Okafor 14.



DETROIT - NEW YORK 112:92

CHARLOTTE - NEW ORLEANS 122:125 - po podaljšku

ORLANDO - CLEVELAND 104:116

MILWAUKEE - MINNESOTA 102:95

SAN ANTONIO - GOLDEN STATE 107:85

MEMPHIS - ATLANTA 90:107



DALLAS - PHOENIX 98:100



PORTLAND - WASHINGTON 124:125 - po podaljšku



SACRAMENTO - DENVER 92:105

M. R.