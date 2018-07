18. etapa Toura: Bo pobeg uspel ali bo prišlo do šprinta glavnine?

Sagan kljub bolečinam na štartu ravninske etape do Pauja

26. julij 2018 ob 12:37,

zadnji poseg: 26. julij 2018 ob 15:00

"Boli, a ne bi bil svetovni kolesarski prvak, če ne bi sprejel izziva," so zapisali pri moštvu Bora Hansgrohe. Nosilec zelene majice Peter Sagan bo kljub poškodbi stegna na startu 18. etape, ki naj bi prinesla malo predaha v boju za zmago na Touru 2018.

Ob 14.00 se je v Trie-sur-Baise začela 18. etapa, ki se bo po 172 km končala v Pauju. Prenos na TV SLO 2/MMC-ju se je začel ob 15.00. Po dveh dneh bojev v Pirenejih bo danes kolesarska karavana vozila ob vznožju gora, na 53. km je prvi gorski cilj 4. kategorije Cote de Madiran (260 m; 1,2 km vzpona s povprečnim naklonom 7 odstotkov), najbrž ključni vzpon pa je na 152. km drugi gorski cilj etape, prav tako 4. kategorije, na Cote d'Anos (301 m; 2,1 km s 4,6-odstotnim naklonom).

Prej uspešen beg kot šprint glavnine

V običajnih okoliščinah bi bila zadnja ravninska etapa Dirke po Franciji pred nedeljsko parado v Parizu pisana na kožo šprinterjev, a ker je velika večina specialistov za množične zaključke glavnine že odstopila, se danes ponuja izredna priložnost lovcem na etapne zmage. Ob tem bodo vodilni v skupnem seštevku hranili moči za petkovo gorsko etapo in sobotni kronometer ter ne bi smeli za vsako ceno loviti ubežnikov.

Sagan gre zlepa ali zgrda v Pariz

Na sredni eksplozivni in kratki gorski etapi jo je grdo skupil najboljši v točkovanju za etapne uvrstitve in leteče cilje Peter Sagan. Slovaški superzvezdnik je zletel s ceste in pristal z zadnjico na kamenju, pri čemer si je močneje ranil desno stegno. Vseeno bo nosilec zelene majice stisnil zobe in bo kljub zdravniškim dvomom začel etapo. Vzrok je jasen: že če se Sagan samo prebije do cilja na Elizejskih poljanah, bo še šestič osvojil čislano zeleno majico, s čimer bo izenačil rekordni dosežek Erika Zabla.

Klepet z Martinom Hvastijo

V petek bo po gorski etapi gost MMC-jeve spletne klepetalnice strokovni komenator Televizije Slovenija Martin Hvastija.



Na sporedu še Tourmalet, d'Aubisque in kronometer

V petek sledi zadnja, 19. gorska etapa, dolga 200 km, med Lourdesom in Larunsom, kjer pot vodi čez slovita pirenejska vzpona Tourmalet in prelaz d'Aubisque, s katerega sledi spust naravnost v cilj. Če bi drugouvrščenemu Tomu Dumoulinu uspelo zmanjšati zaostanek za vodilnim Geraintom Thomasom, bi se lahko nato 105. dirka po Franciji odločala na sobotnem kronometru, pri čemer 20. etapa prinaša zahteven profil, ki favorizira Dumoulina in tudi četrtouvrščenega Primoža Rogliča, lani najboljša kronometrista na svetovnem prvenstvu. Slovenski as v skupnem seštevku za glavnim osmoljencem 17. etape Chrisom Froomom in skupno 3. mestom zaostaja za vsega 16 sekund, kar je manj kot je Roglič v zadnjih dveh letih premagoval Frooma na urah resnice.

Kdaj bo Roglič nesporni kapetan?

V priloženi videonovici dopisnika TV Slovenije na Touru Davida Črmelja si poglejte, kaj o Primožu Rogliču pravi direktor moštva LottoNL-Jumbo in kakšne načrte imajo Nizozemci s Kisovčanom.

VIDEO Pri LottoNL Jumbu navdušeni nad Rogličem



105. DIRKA PO FRANCIJI



SKUPNI VRSTNI RED

Po 17. etapi: 1. G. THOMAS VB 70:34:11 2. T. DUMOULIN NIZ +1:59 3. C. FROOME VB 2:31 4. P. ROGLIČ SLO 2:47 5. N. QUINTANA KOL 3:30 6. S. KRUIJSWIJK NIZ 4:19 7. M. LANDA ŠPA 4:34 8. R. BARDET FRA 5:13 9. D. MARTIN IRS 6:33 10. J. FUGLSANG DAN 9:31 11. A. VALVERDE ŠPA 11:25 12. I. ZAKARIN RUS 11:31 13. B. JUNGELS LUKS 14:20 14. P.-R. LATOUR FRA 16:03 15. G. MARTIN FRA 22:30 ... 97. K. KOREN SLO 2:32:50

