20 let od smuka v Naganu - "Herminator" po hudem padcu dvakrat zlat

V smuku senzacionalna zmaga za Francoza Cretierja

13. februar 2018 ob 06:38

Nagano - MMC RTV SLO

Danes mineva 20 let od nepozabnega smuka na olimpijskih igrah v Naganu. 13. februarja 1998 je Hermann Maier spektakularno padel. Vse je kazalo, da so igre zanj končane, a žilavi Avstrijec je nato osvojil dve zlati medalji.

V Naganu je vreme zelo krojilo spored alpskega smučanja. Prvotno bi moral biti smuk na sporedu v nedeljo, 8. februarja 1998, a je bil večkrat preložen zaradi močnega sneženja. Številni gledalci v Avstriji so cele noči čakali na štart svojega junaka, ki je bil glavni zvezdnik belega cirkusa.

Na vseh treningih je bilo vreme drugačno, po petih dneh premora pa so bile razmere spremenjene. Vrata pri v zavoju tik pred drugim skokom je postavljalec proge premaknil v desno, kar je bilo usodno kar za 15 tekmovalcev, ki so naredili napako prav pri teh vratih.

Cretier z zaviranjem do olimpijskega zlata

Franco Cavegn in Fritz Strobl sta imela velike težave in se nista vmešala v boj za odličja. S številko tri je štartal Jean-Luc Cretier, ki v svetovnem pokalu ni dobil nobenega smuka. "Ogledal sem si progo in opazil, da je sonce močno v zgornjem delu proge. Odločil sem se, da bom v ta zahteven zavoj po 15 sekundah vožnje šel zelo previdno, z manjšo hitrostjo," je pojasnil nepričakovani olimpijski prvak.

"Srečo sem imel, da sem prišel skozi," je priznal presrečni Francoz in dodal, da je bilo treba na tistem mestu improvizirati, ker je bilo na treningih postavljeno drugače. "Po tej zmagi bi lahko že jutri nehal smučati. Ni slabo za starajočega se smučarja, kot sem jaz. To je primerna nagrada za težko kariero," je še dodal Cretier.



Maier letel po zraku in prebil dve zaščitni ograji

S številko štiri se je na progo pognal Maier, ki nikoli ni zaviral, ampak je šel vedno na polno. Dvignilo ga je v zrak in prebil je kar dve zaščitni ograji. Strokovni komentator avstrijske televizje ORF Armin Assinger, ki je bil dolga leta zelo dober smukač, sploh ni mogel gledati počasnega posnetka.

Oče Hermann starejši in mati Gertraud sta dovolila, da pride televizijska ekipa ponoči na obisk. Po grozovitem padcu je bila mati popolnoma na koncu z živci in odločila se je, da nikoli več ne bo spustila televizijske ekipe v hišo med tekmo svojega sina.

Maier se je čudežno pobral iz snega in pomahal zaskrbljenim gledalcem. Na vrsti je bil pregled pri zdravniku avstrijske reprezentance. Andreas Lotz si je večkrat ogledal posnetek in ugotovil, da si je z levim smučarskim čevljem poškodoval desno koleno. Poškodbi ramena in hrbta nista bili hudi.

Superveleslalom preložen za dva dni

Spored je bil zaradi številnih odpovedi natrpan. Že v soboto, 14. februarja 1998, je bil predviden superveleslalom. Direktor avstrijske reprezentance Hans Pum ga je že hotel odjaviti, a zdravnik Lotz je zagotovil, da Hermann lahko štarta. Na sobotnem ogledu proge je bil Maier v zelo slabem stanju, a rešilo ga je vreme. Superveleslalom je bil preložen na ponedeljek.

Koleno je bilo čez tri dni že v precej boljšem stanju. Superveleslalom je bil njegova disciplina, v olimpijski sezoni je bil v svetovnem pokalu najboljši kar petkrat. Maier je v svojem slogu drvel proti cilju, niti malo ni pazil na kolena, tekmeci pa so se lahko borili le za srebro. Hans Knauss in Didier Cuche sta si ga razdelila z 61 stotinkami zaostanka.

"Pred štartom superveleslaloma sem si dejal, da lahko postanem nesmrten, če zmagam," je bil v ciljni areni navdušen "Herminator".

Oddahnil si je tudi zdravnik

Predsednik avstrijske smučarske zveze Peter Schröcksnadel se je zahvalil zdravniku Lotzu, ki je prižgal zeleno luč za nastop, in dodal, da bi v primeru resne poškodbe Maierja na superveleslalomu izgubil službo.

Tudi v veleslalomu razred zase

V četrtek, 19. februarja 1998, je bil na sporedu še veleslalom. Maier je bil najhitrejši v obeh vožnjah. Rojaka Stephana Eberharterja je ugnal kar za 85 stotink.

Zgodba Maierja v Naganu je postala svetovna uspešnica. Nastopil je v šovu Jaya Lena skupaj s prijateljem Arnoldom Schwarzenegerjem. "Terminator" je poskrbel, da je "Herminator" postal slaven tudi v ZDA.

Smuk, končni vrstni red: 1. J. L. CRETIER FRA 1:50,11 2. L. KJUS NOR +0,40 3. H. TRINKL AVT 0,52 4. J. GRÜNENFELDER ŠVI 0,53 5. E. PODIVINSKY KAN 0,60 6. K. GHEDINA ITA 0,65 7. A. SCHIFFERER AVT 0,66 8. D. CUCHE ŠVI 0,80 ... 20. J. KOBLAR SLO 2,68 Odstop: Maier, Burtin, Kernen, Cattaneo, Runggaldier, Brezavšček, Pen ...

Superveleslalom, končni vrstni red: 1. H. MAIER AVT 1:34,82 2. H. KNAUSS AVT +0,61 . D. CUCHE ŠVI 0,61 4. A. FATTORI ITA 0,79 5. K.-A. AAMODT NOR 0,85 ... 17. J. KOBLAR SLO 2,02 23. P. PEN SLO 2,99 28. A. BREZAVŠČEK SLO 3,72

Veleslalom, končni vrstni red: 1. H. MAIER AVT 2:38,51 2. S. EBERHARTER AVT +0,85 3. M. VON GRÜNIGEN ŠVI 1,18 4. H. KNAUSS AVT 1,20 5. J. KOŠIR SLO 1,47 ... 19. M. KUNC SLO 4,58 23. J. KOBLAR SLO 5,45

Dokumentarni film o izjemni karieri Hermanna Maierja (ORF):



Padec Hermanna Maierja na smuku, 13. februarja 1998:

Aleš Golob