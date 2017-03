Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Ambasador prireditve Triglav The Rock Ljubljana je Jernej Kruder, ki je lani na Majorki kot drugi na svetu brez varovanja preplezal balvan težavnostne stopnje 9b Es Pontas. Foto: Osebni arhiv Sorodne novice "Vse, kar znam, znam plezati, in to želim delati 100-odstotno" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

20. maja na Kongresnem trgu spektakel v športnem plezanju

Prenos na TV Slovenija 2

30. marec 2017 ob 16:56

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenija bo maja gostila vrhunske slovenske in svetovne športne plezalce, ki se bodo pomerili v balvanskem plezanju, vrhunec tekmovanja Triglav The Rock Ljubljana pa bo na Kongresnem trgu v Ljubljani.

Postavili bodo posebno 30-metrsko steno, na kateri se bodo merili plezalci. Prenos dogajanja (finale) bo tudi na TV Slovenija. Kvalifikacije bodo v petek, 19. maja, dan pozneje pa bodo v središču prestolnice potekali zaključni boji.

Ambasador prireditve je Jernej Kruder, eden najuspešnejših športnih plezalcev na svetu, ki je preteklo leto končal med deseterico najboljših športnih plezalcev na svetovni lestvici IFSC in pred kratkim na Majorki kot drugi na svetu brez varovanja nekaj deset metrov nad morjem preplezal balvan težavnostne stopnje 9b. To velja za doslej najtežji športnoplezalni vzpon na svetu.

Jernej je prvi na svetu preplezal tudi Tromostovje, enega od simbolov arhitekturnega ustvarjanja Jožeta Plačnika.

Tekmovanje bo potekalo po pravilih mednarodne zveze za športno plezanje (IFSC).

Kvalifikacije, na katere se lahko prijavijo vsi, ki bodo v letošnjem letu dopolnili 16 let, bodo v novem plezalnem centru Plus Climbing v Kopru. V polfinale na Kongresnem trgu se bo uvrstilo dvajset najboljših fantov in deklet, ki se bodo nato pomerili za šest vstopnic za veliki finale. Vrhunec dogajanja se bo odvil v poznih večernih urah, ko bo stena zažarela s pomočjo svetlobnih učinkov in glasbene spremljave.

Balvansko plezanje spada med najmlajše oblike športnega plezanja, pri kateri udeleženci ne uporabljajo klasičnih varovalnih pripomočkov ali plezalnih vrvi, temveč blazine.

T. O.