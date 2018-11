Poudarki 44 točk Jamesa, ki je na večni lestvici prehitel Chamberlaina Miami je prekinil niz treh porazov in se je z zmago ter izkupičkom 6-8 povzpel na 9. mesto Vzhoda. Foto: Reuters Po treh zaporednih porazih je bila zmaga še kako želena, praktično nujna. Prišli smo ponjo in jo zgrabili. Goran Dragić Veselje Luke Dončića po trojki v zadnji sekundi 1. polčasa na skorajda ekshibicijski tekmi Dallas z Utahom. Foto: AP LeBron James ima pred seboj na lestvici strelcev Lige NBA samo še veliko četverico: Michael Jordan (32.292 točk), Kobe Bryant (33.643), Karl Malone (36.928) in Kareem Abdul-Jabbar (38.387). Foto: EPA Dodaj v

21 točk Dragića in 13 Dončića za zmagi Miamija in Dallasa

Bullock v zadnji sekundi poskrbel za sladko zmago trenerja Caseyja

15. november 2018 ob 07:26

New York,Dallas - MMC RTV SLO, STA

Miami je na gostovanju pri Brooklynu slavil s 120:107, pri čemer je z 21 točkami blestel Goran Dragić. Dallas je doma za kar 50 točk premagal nemočni Utah, pri čemer je novinec Luka Dončić prispeval 13 točk.

V dresu Vročice je izstopal Goran Dragić, ki je k prvi zmagi po treh zaporednih porazih prispeval 21 točk, tri skoke in štiri podaje v 29 minutah igre. Učinkovitejši od njega je bil v moštvu z juga Floride le Tyler Johnson s 24 točkami, Hassan Whiteside je s 14 točkami in 10 skoki vpisal dvojnega dvojčka. Pri zaradi poškodb oslabljenem Brooklynu je bil z 18 koši najboljši Spencer Dimwiddie.

"Za nas je bila to zelo pomembna tekma. Po treh zaporednih porazih je bila zmaga še kako želena, praktično nujna. Prišli smo ponjo in jo zgrabili. Ni pa bilo lahko, da ne bo, smo vedeli že pred začetkom. Brooklyn je v prejšnji tekmi vrgel 50 trojk, vedeli smo, kako igrajo, se dobro pripravili. Izpolnili smo zahteve trenerja in bili nagrajeni. Veseli smo, nekaj takega bomo poskušali ponoviti v Indiani," je bil po tekmi zadovoljen Dragić.

Druga najvišja zmaga Mavsov, drugi najhujši poraz Jazza

Dallas je v obračunu z Utahom v drugem polčasu prikazal ples mačke z mišjo. Jazz je v drugih 24 minutah zbral pičlih 22 točk in doživel najhujši poraz po marcu 1979, ko jih je še kot New Orleans za 56 točk premagal Milwaukee (102:158). Luka Dončić je v statistiko vpisal 13 točk, šest skokov ter po dve podaji in ukradeni žogi v 25 minutah igre, s čimer je bil tretji strelec moštva. Celotno zadnjo četrtino je Dončić presedel, po tekmi je opravil preventivno slikanje rame, saj je med tekmo zadel steber koša po trku z Jaejem Crowderjem, a do poškodbe ni prišlo. Najbolj razpoložen v domači vrsti je bil Harrison Barnes z 19 točkami, s 14 točkami mu je sledil JJ Barea, vsaj 4 točke pa so prispevali prav vsi izmed 13 igralcev Mavericksov.

Celovita moštvena predstava za tretjo zaporedno zmago je tudi Mavsom prinesla nekaj klubskih rekordov: zmaga za 50 točk je druga najvišja v zgodovini kluba, izdatneje so Teksačani zmagali le 13. novembra 2014, ko so za 53 toćl nadigrali Philadelphio. Samo 22 prejetih točk v enem polčasu je najboljši obrambni izkupiček Dallasa. "Dobro dane. Našel sem svoj ritem. Doma v Dallasu nismo imeli ravno veliko zmag," je bil Barnes po razbitju Jazza zadovoljen predvsem s tem, da so navijačem dali nekaj zadovoljstvo v sezoni, v katero niso krenili najbolje.

Zmagoslavje v zadnji sekundi za odpuščenega trenerja Toronta

Tretji letošnji poraz je doživel Toronto in zapravil priložnost, da se spet sam povzpne na prvo mesto v Ligi NBA. V domači dvorani so morali Kanadčani s 104:106 priznati premoč Detroitu, ki je zaostajal že za 19 točk. Odločilni koš je z iztekom igralnega časa dosegel Reggie Bullock, ki je zadel ob pisku sirene po sijajni podaji Joseja Calderona. Pistonsi so dobili zadnjo četrtino z 29:16. Trener Dwane Casey se je veselil sladke zmage, potem ko ga je Toronto odpustil po koncu lanske sezone, ko je bil izbran za trenerja leta. Najbolj učinkovit igralec srečanja je bil Detroitov Blake Griffin s 30 točkami in 12 skoki.

James prehitel Chamberlaina na 5. mestu večne lestvice

LeBron James je z najboljšo predstavo v dresu Lakersov prehitel Wilta Chamberlaina na 5. mestu večne lestvice strelcev (31.425 točk). Prvi zvezdnik Jezernikov je dosegel kar 44 točk ob zmagi Los Angelesa nad Portlandom s 126:117, Chamberlaina pa je prehitel s prostim metom za 121:106 štiri minute pred koncem tekme, kar je bila Jamesova 39. točka večera.

Tekme 14. novembra:



BROOKLYN - MIAMI 107:120

Dinwiddie 18, Hollis Jefferson 14, Napier 13, Russell 12, Harris 11, Dudley 10; T. Johnson 24 (9/12 iz igre), Dragić 21 (8/15 iz igre, 1/4 za tri), 4 podaje in 3 skoki v 29 minutah, Richardson 15, Whiteside 14 in 10 skokov, Adebayo 12 (6/6 iz igre), McGruder 10, Olynyk in Ellington po 8, Winslow 6 in 11 skokov, Haslem 2.





DALLAS - UTAH 118:68

Barnes 19, Barea 14, Dončić 13 (5/13 iz igre, 2/4 za tri), 6 skokov in 2 podaji v 25 minutah, Powell 13, Finney Smith 11 (3/3 za tri), Matthews in Brunson po 9, Smith Jr. 7, Mejri 6, Broekkoff 5, Jordan, Kleber in Harris po 4; Rubio 11, Gobert in Mitchell po 10.

TORONTO - DETROIT 104:106

Leonard 26 in 9 skokov, Monroe in Siakam po 17; Griffin 30 in 12 skokov, Jackson in Galloway po 13.

ORLANDO - PHILADELPHIA 111:106

Vučević 30, Gordon 17, Ross 15; Redick 22, Embiid 19, 13 skokov in 10 podaj, Chandler in Butler po 14.

BOSTON - CHICAGO 111:82

Brown 18, Irving 17, Tatum 14; Harrison 16, Parker 14.

MILWAUKEE - MEMPHIS 113:116

Antetokounmpo 31, Middleton 25; M. Gasol 29 (6/12 za tri), Conley 26.



WASHINGTON - CLEVELAND 119:95

Beal 20, Porter 15;Sexton 24, Nwaba 11.



MINNESOTA - NEW ORLEANS 107:100

Towns 25 in 16 skokov, Wiggins 23; Moore 31, Davis 29 in 11 skokov.



OKLAHOMA - NEW YORK 128:103

George 35 (5/11 za tri), Adams 19; Hardaway 20, Kanter 19.



PHOENIX - SAN ANTONIO 116:96

Warren 27, Canaan 19 (7/8 iz igre), Ayton 17 in 10 skokov; DeRozan 24.

LA LAKERS - PORTLAND 126:117

James 44 (13/19 iz igre, 5/6 za tri), 10 skokov in 9 podaj, McGee 20, Ingram 17; Lillard 31 in 11 podaj, McCollum 23, Nurkić 21 in 14 skokov.

Tekme 15. novembra:

HOUSTON - GOLDEN STATE



DENVER - ATLANTA



LA CLIPPERS - SAN ANTONIO

VZHODNA KONFERENCA TORONTO RAPTORS 15 12 3 80,0 MILWAUKEE BUCKS 14 10 4 71,4 INDIANA PACERS 14 8 6 57,1 BOSTON CELTICS 14 8 6 57,1 PHILADELPHIA 76ERS 16 9 7 56,2 DETROIT PISTONS 13 7 6 53,8 CHARLOTTE HORNETS 14 7 7 50,0 ORLANDO MAGIC 15 7 8 46,7 --------------------------------------- MIAMI HEAT 14 6 8 42,9 BROOKLYN NETS 15 6 9 40,0 WASHINGTON WIZARDS 14 5 9 35,7 CHICAGO BULLS 15 4 11 26,7 NEW YORK KNICKS 15 4 11 26,7 ATLANTA HAWKS 14 3 11 21,4 CLEVELAND CAVALIERS 14 2 12 14,3 ZAHODNA KONFERENCA GOLDEN STATE WARRIORS 15 12 3 80,0 PORTLAND TRAIL BLAZERS 14 10 4 71,4 DENVER NUGGETS 14 9 5 64,3 OKLAHOMA CITY THUNDER 14 9 5 64,3 MEMPHIS GRIZZLIES 13 8 5 61,5 LOS ANGELES CLIPPERS 13 8 5 61,5 LOS ANGELES LAKERS 14 8 6 57,1 SACRAMENTO KINGS 14 8 6 57,1 --------------------------------------- SAN ANTONIO SPURS 13 7 6 53,8 UTAH JAZZ 14 7 7 50,0 NEW ORLEANS PELICANS 14 7 7 50,0 HOUSTON ROCKETS 13 6 7 46,2 DALLAS MAVERICKS 14 6 8 42,9 MINNESOTA TIMBERWOLVES 15 6 9 40,0 PHOENIX SUNS 14 3 11 21,4

