26:0 Washingtona za izenačenje serije proti Bostonu

Houston s trojkami nadigral San Antonio

8. maj 2017 ob 08:13

New York - MMC RTV SLO

Branilec naslova Cleveland se je po novi "metli" kot prvi uvrstil v konferenčni finale Lige NBA. Medtem sta seriji Washington - Boston in Houston - San Antonio izenačeni na 2:2.

LeBron James je za svoj sedmi zaporedni finale Vzhodne konference dosegel 35 točk, ob tem pa zbral še devet skokov in šest podaj. Kyrie Irving je prispeval 27 točk in 9 podaj, Kyle Korver pa 18 točk. Cavsi so slavili s 109:102 in so prvi branilci naslova, ki so leto zatem dobili osem tekem zapored.

"Dejstvo, da igramo najboljšo košarko prav v končnici, je znak, da smo pripravljeni za izziv," je povedal James, ki se poteguje za svoj četrti šampionski prstan. Trener Toronta Dwane Casey meni, da bo Cleveland izredno težko premagati. "Ko LeBron meče trojke tako kot zdaj in s tako učinkovitostjo, bo potreben izjemen napor, da jih premagaš," pravi Casey.

Toronto je prvič v seriji povedel v zadnji četrtini, vendar v zaključku Clevelandu ni bil kos. Serge Ibaka je dosegel 23 točk, eno manj DeMar DeRozan. Poškodovanega prvega organizatorja igre Kyla Lowryja je uspešno zamenjal Cory Joseph, ki je vknjižil 20 točk in 12 podaj.

V šestih minutah 26:0

Cleveland zdaj čaka dolg počitek, morda celo do naslednjega ponedeljka, saj je Washington s 121:102 nadigral Boston in po zaostanku 0:2 izenačil serijo. Ključna je bila tretja četrtina, v kateri so Wizardsi naredili delni izid 26:0. In to v šestih minutah. Washington do 50 ni vodil niti enkrat. Po zaostanku 48:53 je bilo nekaj minut pozneje na semaforju 74:53.

Bradley Beal je bil najučinkovitejši z 29 točkami, 27 jih je ob 12 podajah dodal John Wall. Pomembno vlogo sta odigrala Marcus Morris (16 točk 10 skokov) in Otto Porter (18 točk). Na drugi strani je Isaiah Thomas odprl tekmo s petimi zaporednimi trojkami in 17 točkami v 15 minutah. Dvoboj je končal pri 19 točkah in bil po tekmi jezen na sodnike, ker naj bi dovolili nasprotnikom umazano igro v obrambi.

19 trojk Houstona

Spet je izenačen tudi teksaški obračun. Po hujšem prehladu si je opomogel James Harden, ki je dosegel 28 točk in zbral 12 podaj v zmagi Houstona s 125:104. Rakete so vodile od uvodne minute do konca. Do odločilne prednosti so prišle v tretji četrtini predvsem po zaslugi meta izza črte. Tokrat se je števec ustavil pri številki 19.

Trener Gregg Popovich je za poraz okrivil slabo obrambo pri vračanju. "Naša biblija se začenja s tranzicijsko obrambo in če je ni, preprosto nismo v tekmi. Če bi nekdo pogledal izseke naše tranzicijske obrambe, bi do konca tekme v klubu zamenjal vse igralce in me odpustil kot trenerja. Tako slabo je bilo." Naslednja tekma bo v torek v San Antoniu.

VZHOD:

Toronto (3) - CLEVELAND (2) (0:4)

102:109 (28:28, 21:33, 31:24, 22:24)

Ibaka 23, DeRozan 22 in 8 podaj, Joseph 20 in 12 podaj, Tucker 14 in 12 skokov, Powell 10, Valančiunas 8, VanVleet 3, Carroll 2; James 35 (11/22 iz igre, 5/12 za tri), 9 skokov in 6 podaj, Irving 27 in 9 podaj, Korver 18 (4/6 za tri), Frye 10, Thompson 6, Williams in Love po 5, Smith 3.

WASHINGTON (4) - BOSTON (1) (2:2)

121:102 (20:24, 28:24, 42:20, 31:34)

Beal 29, Wall 27 (met iz igre: 8/25) in 12 podaj, Porter Jr. 18, Morris 16 in 10 skokov; Thomas 19, Rozier 16, Olynyk 14, Horford 11.



ZAHOD:

HOUSTON (3) - SAN ANTONIO (2) (2:2)

125:104 (34:22, 23:31, 34:23, 34:28)

Harden 28 in 12 podaj, Gordon 22, Ariza 16, Anderson in Williams po 13; Simmons

17, Aldridge in Leonard po 16, Mills 10.

Ponedeljek:

UTAH (5) - GOLDEN STATE (1) (0:3)

R. K.