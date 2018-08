Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Prvi nosilci turnirja so košarkarji Pirana (Adin Kavgić, Gašper Ovnik, Anže Srebovt in Simon Finžgar), aktualni slovenski podprvaki in člani slovenske reprezentance, ki so letos junija osvojili bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu na Filipinih. Foto: BoBo Dodaj v

3 x 3: Na Kongresnem trgu tudi svetovni podprvaki iz Amsterdama

Ljubljana v znamenju "ulične košarke"

16. avgust 2018 ob 10:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na Kongresnem trgu v Ljubljani bo v petek in soboto drugo leto zapored potekal eden izmed 22 mednarodnih turnirjev Fiba Challenger v košarki 3 x 3.

Za zmago se bo potegovalo šestnajst ekip, od tega pet slovenskih. Uvrstitev v finale prinaša nastop na turnirju masters.

V petek bodo potekale kvalifikacije, kjer si bosta med šestimi ekipami nadaljnje nastope zagotovili še dve ekipi, in skupinski del tekmovanja, kamor je deset ekip že uvrščenih. V glavnem delu turnirja bo tako 12 ekip razporejenih v štiri skupine, najboljši dve moštvi pa se bosta prebili v četrtfinale.

Prvi nosilci turnirja so košarkarji Pirana (Adin Kavgić, Gašper Ovnik, Anže Srebovt in Simon Finžgar), aktualni slovenski podprvaki in člani slovenske reprezentance. Aktualni slovenski državni prvak, ekipa Ljubljane (Blaž Črešnar, Jasmin Hercegovac, Dejan Mlakar in Željko Zagorac), je tretji nosilec turnirja. Nastop na glavnem delu turnirja si bodo v kvalifikacijah poskušale zagotoviti še ekipe Kranja (Aleksander Vojičić, Matic Urbas, Mensud Julević in Tomo Čajič), Maribora (Jure Ritlop, Rok Smaka, Damir Mijić in Robi Stojković) in Semiča (David Mervar, Martin Mežan, Matic Lozar in Žan Petejan.

Na turnirju bo nastopila tudi ekipa Amsterdama, katerih člani so na junijskem svetovnem prvenstvu postali svetovni podprvaki, v polfinalu pa so izločili Slovenijo, ki je bila na koncu bronasta.

Ekipi, ki se bosta prebili do finala ljubljanskega turnirja, bosta nagrajeni z vozovnico za nastop na turnirju masters v Debrecenu, ki bo potekal 31. avgusta in 1. septembra.

Predsednik slovenske košarkarske zveze Matej Erjavec je vesel, da je Mednarodna košarkarska zveza Sloveniji zaupala organizacijo takega turnirja: "Košarka 3x3 iz leta v leto pridobiva veljavo. Veseli nas dejstvo, da je FIBA prepoznala našo tradicijo, organiziranost in ne nazadnje izide, ki jih dosegamo v tej športni panogi, ter nam zaupala organizacijo dogodka, kot je Challenger. Verjamem, da bomo na Kongresnem trgu spremljali kakovostno košarko, ob kateri bodo uživali tako košarkarski navdušenci kot tudi mimoidoči."

