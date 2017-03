30. marca v Ljubljani sprejem za slovenske junake zime

Prireditev se bo začela ob 17.15

21. marec 2017 ob 17:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Smučarska zveza Slovenije (SZS) bo v četrtek, 30. marca, na Kongresnem trgu v Ljubljani pripravila sprejem za zimske športnike, ki so v letošnji sezoni z uspehi navduševali Slovenijo.

Dogodek Junaki zime, kot je svoje športnike poimenovala SZS, se bo začel ob 17.15.

SZS je sporočila, da bodo navijači lahko med drugim pozdravili Ilko Štuhec, ki je osvojila mala kristalna globusa v kombinaciji in smuku, blizu pa je bila tudi v superveleslalomskem seštevku, ob tem pa skupno končala na drugem mestu za Američanko Mikaelo Shiffrin.

Ob Štuhčevi bodo v Ljubljano prišli tudi alpski smučar Boštjan Kline, biatlonci Teja Gregorin, Klemen Bauer in Jakov Fak, deskarja Rok Marguč in Žan Košir, smučar prostega sloga Filip Flisar, smučarska skakalca Peter Prevc in Ema Klinec, smučarski tekačici Vesna Fabjan in Anamarija Lampič, telemark smučar Jure Aleš in množica drugih.

A. V.