32 novih pritožb ruskih športnikov

CAS bo zaslišanje opravil v sredo

6. februar 2018 ob 11:07,

zadnji poseg: 6. februar 2018 ob 11:36

Moskva,Lozana - MMC RTV SLO, STA

Mednarodno športno razsodišče (CAS) je dobilo prijavo 32 novih ruskih športnikov, ki jim Mednarodni olimpijski komite ne dovoli nastopiti na igrah v Pjongčangu.

Razlog so, seveda, dopinški prekrški. Med športniki so tudi šestkratni olimpijski zmagovalec Viktor Ahn, svetovni prvak v smučarskem teku Sergej Ustjugov ter biatlonski prvak Anton Šipulin.

CAS bo zaslišanje opravil v sredo in takoj sporočil odločitev, a glede na to, da se to dogaja le nekaj dni pred začetkom iger in da mora nato tekmovalce na igre povabiti še Mednarodni olimpijski komite, je malo verjetno, da bi ti športniki nastopili v Južni Koreji.

169 povabljenih Rusov

Doslej je s seznama 500 ruskih športnikov na igre, ki bodo v Pjongčangu med 9. in 25. februarjem, povabljenih 169. Ena hitrostna drsalka je udeležbo v znak solidarnosti s preostalimi zavrnila.

Brez zastave in himne

Rusi bodo nastopili kot "olimpijski športniki iz Rusije" brez zastave in himne. Omenjenih 32 športnikov pa povabila ni dobilo, ker niso mogli dovolj prepričljivo dokazati, da v preteklosti niso kršili antidopinških pravil. Niso pa nikoli nobenemu od njih na dopinških testih dokazali krivde.

43 ruskim športnikom dosmrtna prepoved

Mok je poleg tega 43 Rusom dosmrtno prepovedal tekmovati, a je Cas to odločitev prejšnji teden zaradi pomanjkanja dokazov v 28 primerih razveljavil in v 11 primerih sankcije omilil. Posledično je 13 športnikov med njimi upalo, da bodo prejeli vabilo v Pjongčang, kar pa je Mok zavrnil.

Korenite reforme boja proti dopingu

Mok je v Pjongčangu sklical sejo že danes in sklenil korenito reformirati pravila glede boja proti dopingu. "Izziv bo, kako lahko vodimo in zaščitimo organizacijo, kot je Mok s svojimi 206 članicami," je na seji dejal predsednik Thomas Bach. "Kljub težavnemu položaju pa obstaja tudi svetlejša plat," je nadaljeval. "Kajti to lahko pomeni začetek sprememb v Svetovni antidopinški agenciji, Casu in tudi Moku. Začeli smo razpravo o tem."

Posebna komisija bo spremljala Ruse

Obnašanje ruskih športnikov, ki bodo v Južni Koreji smeli tekmovati, bo ves čas iger spremljala posebna komisija in na koncu poročala Moku, ki bo nato še pred zaključkom iger sprejel odločitev, ali se ruskemu olimpijskemu komiteju odpravi sankcije, je povedal Bach. S tem bi se članom ruske odprave omogočilo, da na zaključni slovesnosti 25. februarja hodijo pod rusko zastavo.

