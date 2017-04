Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 7 glasov Ocenite to novico! V sončni nedelji so na Istrskem maratonu tradicionalno najprej štartali otroci. Foto: Facebook Istrski maraton Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

4.500 udeležencev na tekaškem prazniku v Istri

Aleš Žontar slavil s časom 2:43:51

9. april 2017 ob 11:29,

zadnji poseg: 9. april 2017 ob 15:55

Koper - MMC RTV SLO/STA

Aleš Žontar je prvi prečkal ciljno črto na 4. istrskem maratonu, ki poteka na slikoviti trasi večinoma ob morju in povezuje vsa tri slovenska obalna mesta.

Žontar je za 42.195 metrov potreboval 2:43:51 ure. Med maratonkami je slavila Ana Radivo (3:13:01). Med polmaratonci je bil prvi Švicar David Keller (1:11:50), med polmaratonkami Petra Tratnik (1:22:21), na 10 km pa Jan Klemenčič (35:38) in Katja Martinšek (40:57).

Žontar je bil v cilju skoraj deset minut hitrejši od Martina Štendlerja, tretji je bil Miha Kimovec. Druga med maratonkami je bila Simona Dolinar Majdič, tretja pa Hrvatica Katica Rumbočić. Na polkrajši razdalji je Keller za 1:07 minute ugnal Tadeja Grilca in Blaža Grada, ki je zaostal še 26 sekund več.

V vseh kategorijah je nastopilo več kot 4.500 tekačev. Štart in cilj maratona in polmaratona je bil tokrat v Kopru. Letos so k prireditvi pritegnili tudi ankaransko občino, kjer je bil štart rekreativnega teka. Tekaško vzdušje se je začelo stopnjevati že v soboto z izvedbo tekov za otroke.

Priljubljenost prireditve iz leta v leto narašča, o čemer priča tudi podatek, da so se tekov udeležili predstavniki kar 26 držav. Tekla sta tudi olimpijski prvak na 10.000 metrov iz Los Angelesa Alberto Cova in dvakratni zmagovalec maratona v New Yorku Orlando Pizzolato.

T. O.