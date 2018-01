Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Boston je izgubil tretjič zapored, kar je njihov najdaljši negativni niz v sezoni. Foto: Reuters Dodaj v

40 točk Irvinga ni bilo dovolj proti razigranemu Orlandu

Na domačem parketu slavili le LA Lakersi

22. januar 2018 ob 08:03

Boston - MMC RTV SLO

Kljub razpoloženemu Kyriu Irvingu so košarkarji Bostona na svojem parketu izgubili proti Orlandu s 103:95. Drugo presenečenje večera je pripravila Indiana, ki je s 94:86 slavila v San Antoniu.

Orlando je zmagal šele tretjič na 20 tekmah, čeprav jim je Irving nasul 40 točk. Najbolj razpoložen pri Magicih je bil Elfrid Payton z 22 točkami. "Že proti Clevelandu smo igrali dobro, vendar se ni izšlo. Tokrat se je tekma obrnila v našo korist," je povedal Payton. Orlando je prekinil niz 14 porazov v Bostonu. Evan Fournier je dodal 19 točk, Aaron Gordon se je izkazal z dvojnim dvojčkom (11 točk, 12 skokov).

Za Celticse, ki so izgubili tretjič zapored, je bila usodna tretja četrtina. Orlando jo je ob 60-odstotnem metu dobil z 32:12.

Indiana je v trdi tekmi končala serijo 14 zaporednih domačih zmag San Antonia. Zdesetkani Spursi so na svojem parketu izgubili tretjič v sezoni, prvič po 10. novembru, ko jih je ugnal Milwaukee. Pacersi so prva ekipa iz Vzhodne konference, ki je v zadnjih treh letih obakrat premagala moštvo San Antonia. Spursi so igrali brez Manuja Ginobilija, Rudyja Gaya in Kawhija Leonarda.

Prvi strelec tekme je bil Victor Oladipo z 19 točkami.

Brooklyn je s 101:100 zmagal v Detroitu s košem nekdanjega Pistonsa Spencerja Dinnwiddia, ki je odločil obračun 0,9 sekunde pred koncem.

LA LAKERS - NEW YORK 127:107

Clarkson 29, Randle 27 in 12 skokov, Kuzma 15; Porzingis, Hardaway in Beasley po 17.



BOSTON - ORLANDO 95:103

Irving 40 (5/7 za tri), Brown 17, Morris 12; Payton 22, Fournier 19, Gordon 11.



DETROIT - BROOKLYN 100:101

Harris 20, Johnson 18; Dinwiddie 22, Hollis Jefferson 21.



SAN ANTONIO - INDIANA 86:94

Gasol 14; Oladipo 19, Collison 15.

Tekme 22. januarja:

CHARLOTTE - SACRAMENTO

ATLANTA - UTAH

HOUSTON - MIAMI

MEMPHIS - PHILADELPHIA

MILWAUKEE - PHOENIX

NEW ORLEANS - CHICAGO

DALLAS - WASHINGTON

DENVER - PORTLAND

LA CLIPPERS - MINNESOTA

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 47 34 13 72,3 TORONTO RAPTORS 45 31 14 68,9 CLEVELAND CAVALIERS 45 27 18 60,0 MIAMI HEAT 46 27 19 58,7 WASHINGTON WIZARDS 46 26 20 56,5 INDIANA PACERS 47 25 22 53,2 PHILADELPHIA 76ERS 42 22 20 52,4 MILWAUKEE BUCKS 45 23 22 51,1 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 45 22 23 48,9 NEW YORK KNICKS 47 21 26 44,7 CHARLOTTE HORNETS 44 18 26 40,9 CHICAGO BULLS 46 18 28 39,1 BROOKLYN NETS 47 18 29 38,3 ORLANDO MAGIC 46 14 32 30,4 ATLANTA HAWKS 45 13 32 28,9 ZAHODNA KONFERENCA GOLDEN STATE WARRIORS 47 37 10 78,7 HOUSTON ROCKETS 44 32 12 72,7 MINNESOTA TIMBERWOLVES 48 30 18 62,5 SAN ANTONIO SPURS 48 30 18 62,5 OKLAHOMA CITY THUNDER 46 26 20 56,5 PORTLAND TRAIL BLAZERS 46 25 21 54,3 NEW ORLEANS PELICANS 45 24 21 53,3 LOS ANGELES CLIPPERS 45 23 22 51,1 --------------------------------------- DENVER NUGGETS 46 23 23 50,0 UTAH JAZZ 46 19 27 41,3 LOS ANGELES LAKERS 46 17 29 37,0 PHOENIX SUNS 46 17 29 37,0 MEMPHIS GRIZZLIES 45 16 29 35,6 DALLAS MAVERICKS 46 15 31 32,6 SACRAMENTO KINGS 45 13 32 28,9

R. K.