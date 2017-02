Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slovenijo bo na zimskem olimpijskem festivalu zastopalo 41 športnikov. Na zadnjem zimskem festivalu v Voralbergu leta 2015 je Slovenija osvojila dve kolajni, po eno zlato in srebrno. Foto: Team Slovenia Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

41 slovenskih športnikov v nemirni Erzurum

Slovenski zastavonoša bo Nejc Naraločnik

7. februar 2017 ob 17:36

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Erzurum bo med 12. in 17. februarjem gostil olimpijski festival evropske mladine. V devetih športih bo nastopilo 800 športnikov iz 40 držav, med njimi 41 Slovencev.

Slovenski športniki bodo tekmovali v alpskem smučanju, biatlonu, krlingu, umetnostnem drsanju, smučarskih skokih, deskanju na snegu, smučarskih tekih in hitrostnem drsanju, ekipe Slovenija nima edino v hokeju. Slovensko zastavo bo na odprtju iger nosil alpski smučar Nejc Naraločnik.

"To mi pomeni zelo veliko, saj bom predstavljal našo državo. Upam, da bomo osvojili čim več odličij in da se bomo imeli dobro. Smo alpski smučarji, tekmovali bomo v slalomu in veleslalomu ter na ekipni tekmi, upamo na najboljše. Lani sem se udeležil mladinskih olimpijskih iger v Lillehammerju, organizacija in pogoji so bili super, upam, da bo v Turčiji enako," je povedal Naraločnik. Ambasador slovenske ekipe v Erzurumu bo kanuist Anže Berčič.

Mladi športniki si na festivalih evropske mladine nabirajo izkušnje za nadaljnja tekmovanja in se hkrati prvič srečajo z olimpizmom ter se povezujejo v okviru fair-playa in novih prijateljstev. Kar nekaj držav je odpovedalo udeležbo, na primer Nemčija, Avstrija, Švica. Razlogi so različni, bodisi gre za nagajanje turškim oblastem, bodisi za strah, saj Erzurum leži v vzhodnem delu Turčije, ki velja za nemirnejšega.

T. O.