42-minutni ognjemet ob vrnitvi Novaka Đokovića

V petek žreb za prvi turnir za grand slam v sezoni

10. januar 2018 ob 08:51

Melbourne

Novak Đoković si ni mogel želeti lepše vrnitve na teniška igrišča. Po polletni odsotnosti zaradi poškodbe je na ekshibicijskem turnirju v Kooyongu s 6:1, 6:4 odpravil Dominica Thiema.

"Izvrsten začetek, res se je lepo vrniti na igrišče. Ne morem se nehati smejati navzven in navznoter. Ljubim tenis, to je moja strast in res sem ga pogrešal zadnjega pol leta," je bil navdušen Đoković, ki je zadnji dvoboj odigral julija lani v Wimbledonu.

Dolgotrajna poškodba komolca je, kot kaže, le sanirana. Srb je med dvobojem deloval sveže, kakršne koli težave s komolcem niso bile vidne. Đoković bi se moral vrniti na igrišče konec prejšnjega leta v Abu Dabiju, vendar je spet začutil bolečine v komolcu, tako da je odpovedal tudi turnir v Dohi.

V prvem nizu je Đoković petemu igralcu sveta trikrat odvzel servis in ga dobil v samo 21 minutah. Dvoboj je šestkratni zmagovalec OP Avstralije končal po 42 minutah z odvzemom servisa prav v zadnji igri.

"Za mano je težko obdobje. Poškodba je najhuje, kar se lahko zgodi poklicnemu športniku. Ne moreš narediti nič, razen čakati, da mine karseda hitro," je povedal Đoković, ki zdaj že nestrpno čaka četrtkov žreb za prvi turnir za grand slam v tej sezoni v Melbournu.

Nekdanji številki ena se bodo zanesljivo vsi želeli izogniti. Đoković je trenutno na 14. mestu lestvice ATP in bi se lahko v potencialni osmini finala pomeril z Rogerjem Federerjem ali Rafaelom Nadalom. A do tja je še dolga pot ...

