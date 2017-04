47 točk Westbrooka ni bilo dovolj, Oklahoma na počitnicah

Utahu uspel 'break' v Los Angelesu

26. april 2017 ob 07:45

Houston - MMC RTV SLO

Košarkarji Oklahome Cityja se poslavljajo od letošnje končnice Lige NBA, potem ko so izgubili še četrto od petih odigranih tekem proti Houstonu (105:99).

Pri gostih iz Oklahome je - po pričakovanjih - spet blestel prvi zvezdnik ekipe Russell Westbrook, ki je zbral 47 točk in je bil ob 11 skokih le podajo oddaljen od novega trojnega dvojčka, a ni imel zadostne pomoči soigralcev za zmanjšanje zaostanka v zmagah na 2:3.

Oklahoma City se tako letos poslavlja že v 1. krogu, potem ko je lani zaigrala v konferenčnem finalu in je bila le zmago oddaljena od velikega finala Lige NBA, a je nato izgubila tri tekme zapored in izpadla po tekmi proti Golden Statu.

V zadnji četrtini se je Westbrooku zalomilo

Westbrook, ki je letos košarkarske sladokusce navduševal z izjemnimi predstavami in serijskim doseganjem trojnih dvojčkov (postavil je rekord Lige NBA z 42 tovrstnimi dosežki v eni sezoni), je ves čas vlekel voz svoje ekipe, v tretji četrtini je dosegel 20 od 33 točk svoje ekipe in znatno pripomogel k temu, da je s soigralci stopil vodstvo gostiteljev (+11; 61:50) in povedel s +7 (70:77). Toda v zadnji četrtini se mu je vse zalomilo, iz igre je metal zgolj 2/11, pomoči svojih soigralcev ni imel. "Mislim, da je bila sezona uspešna. Vsi smo dali vse od sebe in delo opravili z odliko. Lahko smo samo ponosni na vse. Vesel sem, da lahko igram s temi fanti. Odlično igrajo in mi lajšajo delo na parketu," je po tekmi dejal Westbrook, ki bo moral na tako želeni šampionski prstan počakati še vsaj leto dni.

D'Antoni: Westbrook je bil neverjeten

Poln hvale na Westbrookov račun je bil tudi trener Houstona Mike D'Antoni, ki je bil predvsem vesel, da je njegovim varovancem uspelo preživeti nov uspešen strelski večer prvega zvezdnika iz Oklahome. "On je res fantastičen igralec! Če bi svojo igro nadaljeval še v zadnji četrtini, bi se mu moral samo še prikloniti. Ne poznam igralca, ki bi bil tako atletski, talentiran in osredotočen. Tega še nisem videl. Bil je neverjeten," je dejal D'Antoni.

Levji delež k zmagi Houstona je sicer prispeval James Harden, ki je dosegel 34 točk, 22 jih je dodal še Lou Williams, Patrick Beverley, ki se je med tek

mo spustil v srdit besedni dvoboj z Westbrookom, se je ustavil pri 15 točkah.

Liga NBA, končnica, 1. krog

Zahod:

HOUSTON (3) - Oklahoma City (6) 4:1

105:99 (16:22, 35:22, 21:33, 33:22)

Harden 34, Williams 22, Beverley 15, Hilario 14; Westbrook 47 (met: 15/34), 11 skokov in 9 podaj, Grant 11.



SAN ANTONIO (2) - MEMPHIS (7) 3:2

116:103 (23:23, 32:26, 32:27, 29:27)

Leonard 28, Mills 20, Parker 16, Aldridge 12; Conley 26, Gasol 17.



LA CLIPPERS (4) - UTAH (5) 2:3

92:96 (21:19, 22:27, 15:18, 34:32)

Paul 28, Redick 26, Jordan 14 in 12 skokov; Hayward 27, Hood 16, Johnson 14, Hill 12, Gobert 11 in 11 skokov, Diaw 10.

Portland (8) - GOLDEN STATE (1) 0:4

Vzhod, sreda:

BOSTON (1) - CHICAGO 2:2

WASHINGTON (4) - ATLANTA (5) 2:2

Četrtek:

MILWAUKEE (6) - TORONTO (3) 2:3

Indiana (7) - CLEVELAND (2) 0:4

V krepkem tisku je izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

Mitja Lisjak