60 let od tragedije v Münchnu

Gregg: Nesreča ni ustvarila kluba

6. februar 2018 ob 14:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Danes mineva 60 let od ene največjih nesreč v svetu športa. Leta 1958 je v Münchnu v letalski nesreči umrlo osem nogometašev Manchester Uniteda.

Nesreča se je zgodila, ko so se rdeči vragi vračali z gostovanja v Beogradu, kjer je United s 5:4 premagal Crveno zvezdo in se uvrstil v polfinale Evropskega pokala.

Po urniku se je letalo ustavilo na Bavarskem, kjer so dotočili gorivo. Ob vzletu je imelo letalo številne težave, z veliko zamudo so v zimskih razmerah poskusili vzleteti še tretjič. V tem času sta stezo prekrila sneg in led, tik pred vzletom je letalo zletelo s steze in trčilo v ogrado, ki je omejevala letališče.

Poleg osmih nogometašev - sedem jih je umrlo takoj, zelo obetavni Duncan Edwards je boj za življenje zaradi hudih poškodb izgubil 15 dni pozneje - je umrlo še 15 spremljevalcev ekipe in novinarjev.

Busby in Charlton med preživelimi

Nesrečo je preživelo 21 potnikov, med njimi tudi legendarna trener Matt Busby in Bobby Charlton. Trenersko mesto ekipe je nato začasno prevzel Jimmy Murphy, ki je moral pozneje skupaj z Busbyjem na novo iz mladinskih pogonov sestaviti člansko ekipo. Ob tem mu je na pomoč priskočil Liverpool, ki je rdečim vragom iz Manchestra ponudil pet svojih nogometašev. Tudi Real Madrid je želel izjemnega napadalca Alfreda Di Stefana posoditi do konca sezone, a je Angleška nogometna zveza posojanje preprečila. Rdeči vragi so od nesreče - tedaj so bili vodilni na lestvici angleškega elitnega prvenstva - v sezoni 1957/58 dobili le en ligaški obračun, v polfinalu Evropskega pokala pa jih je s 5:2 izločil Milan.

Deset let po nesreči evropski prvaki

Veliko je bilo ugibanj, da bo po nesreči klub razpadel, a so pri Unitedu strnili vrste in tragično sezono 1957/58 vendarle končali, nato pa začeli polagati temelje za prihodnje uspehe. Zgolj deset let po nesreči v Münchnu so postali kralji Evrope, potem ko so v finalu Evropskega pokala na Wembleyju s 4:1 premagali Benfico. Busby se je po tej sezoni poslovil od menedžerskega stolčka ekipe, s katero je poleg evropskega naslova osvojil še pet naslovov angleškega prvaka, dva FA-pokala, petkrat je bil zmagovalec Charity Shielda.

Gregg: Nesreča ni ustvarila kluba

Eden izmed junakov, ki je v kaosu tistega usodnega dne pomagal preživelim, je bil vratar ekipe Harry Gregg. Za BBC je dejal, da nesreča ni definirala kluba z Old Trafforda. "Menim, da nesreča ni ustvarila Manchester Uniteda. Vsekakor je velik del zgodovine tega kluba, a to ni Manchester United. Ta klub sem spremljal v dobrih in slabih časih. Vesel sem le, da so vodilni menili, da je Harry Gregg z Windsorjove ulice 34 dovolj dober za, o čemer sem prepričan, enega najboljših nogometnih klubov na svetu," je pred 60. obletnico nesreče dejal 85-letni Severni Irec.

Tako kot vsako leto bodo tudi letos na Old Traffordu ob 14.45 po tamkajšnjem času izpeljali spominsko slovesnost, ob 15.04, v času nesreče, pa z minuto tišine.

