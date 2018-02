Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 11 glasov Ocenite to novico! Anže Kopitar igra verjetno najboljši hokej v karieri. Trenutno je pri 70 točkah, do njegovega rekorda mu jih mnjka še 11. Do konca je še 18 tekem. Foto: AP Sorodne novice Kopitar eden izmed junakov velike zmage nad Vegasom

69. in 70. točka Kopitarja v novi zmagi nad Vegasom

Jack Campbell zbral 41 obramb

28. februar 2018 ob 08:48

Las Vegas - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so drugič v 24 urah premagali vodilno ekipo Zahodne konference Lige NHL. Po zmagi pred domačimi navijači so v Las Vegasu slavili s 4:1. Eno izmed glavnih vlog je imel spet Anže Kopitar.

Najboljši slovenski hokejist je zabil 27. gol v sezoni za vodstvo Kraljev s 3:1, nato pa se je vpisal še med podajalce pri zadetku Carterja v 59. minuti. Kopi je na 64 tekmah zbral 70 točk in je na devetem mestu v Ligi NHL.

Drugič v karieri, prvič po debiju v sezoni 2013/14, je v vratih začel Jack Campbell, ki je zbral kar 41 obramb. Prejšnjo sezono je v vrstah Los Angelesa zbral le en nastop.

Kralji, ki so po gostujočih zmagah (20) takoj za Tampo (22), so spet na mestih za končnico. Trenutno so sedmi, dve točki pred devetim Calgaryjem. Gostitelje je v šesti minuti v vodstvo popeljal William Karlsson, a je že tri minute pozneje izenačil Kyle Clifford. Odločitev je padla v drugi tretjini, Najprej je v 27. minuti zadel Tyler Toffoli, 30 sekund pred koncem tega dela igre pa je lep gol dosegel še Kopitar.

VEGAS - LOS ANGELES 1:4

Karlsson 6.; Clifford 9., Toffoli 27., Kopitar 40., Carter 59. (podaja Kopitar).



BOSTON - CAROLINA * 4:3

PITTSBURGH - NEW JERSEY 2:3

WASHINGTON - OTTAWA 3:2

FLORIDA - TORONTO * 3:2

MINNESOTA - ST. LOUIS 8:3

WINNIPEG - NASHVILLE 5:6

DALLAS - CALGARY 2:0

SAN JOSE - EDMONTON 5:2

* - v podaljšku

Tekme 28. februarja:

MONTREAL - NY ISLANDERS

TAMPA BAY - BUFFALO

ST. LOUIS - DETROIT

COLORADO - CALGARY

VANCOUVER - NY RANGERS

VZHODNA KONFERENCA TAMPA BAY LIGHTNING 63 43 17 3 89 TORONTO MAPLE LEAFS 66 39 20 7 85 BOSTON BRUINS 61 38 15 8 84 WASHINGTON CAPITALS 64 36 21 7 79 PHILADELPHIA FLYERS 63 34 19 10 78 PITTSBURGH PENGUINS 64 36 24 4 76 NEW JERSEY DEVILS 63 33 22 8 74 COLUMBUS BLUE JACKETS 63 32 26 5 69 ------------------------------------- NEW YORK ISLANDERS 63 29 27 7 65 CAROLINA HURRICANES 63 27 25 11 65 FLORIDA PANTHERS 60 29 25 6 64 DETROIT RED WINGS 62 26 26 10 62 NEW YORK RANGERS 63 27 30 6 60 MONTREAL CANADIENS 62 23 29 10 56 OTTAWA SENATORS 62 21 31 10 52 BUFFALO SABRES 63 19 33 11 49 ZAHODNA KONFERENCA NASHVILLE PREDATORS 62 39 14 9 87 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 63 41 17 5 87 WINNIPEG JETS 63 37 17 9 83 MINNESOTA WILD 63 36 20 7 79 SAN JOSE SHARKS 64 34 21 9 77 DALLAS STARS 63 36 23 4 76 LOS ANGELES KINGS 64 35 24 5 75 ANAHEIM DUCKS 64 31 21 12 74 ------------------------------------- CALGARY FLAMES 64 32 23 9 73 ST. LOUIS BLUES 64 34 26 4 72 COLORADO AVALANCHE 62 33 24 5 71 CHICAGO BLACKHAWKS 63 27 28 8 62 EDMONTON OILERS 63 27 32 4 58 VANCOUVER CANUCKS 63 24 32 7 55 ARIZONA COYOTES 62 18 34 10 46

R. K.