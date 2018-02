Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Jernej Damjan je bil v petkovih kvalifikacijah pred sobotno olimpijsko tekmo na veliki skakalnici s 15. mestom najboljši Slovenec. Foto: Reuters VIDEO Prevc vendarle našel neka... VIDEO Proti Slovakom bo treba s... VIDEO Kvalifikacije Johannsonu,... Dodaj v

8. dan iger: V ospredju hokejisti in skakalci

Skoki na TV SLO 1, hokej na TV SLO 2

16. februar 2018 ob 18:43

Pjongčang - MMC RTV SLO

Devet končnih odločitev bo v Pjongčangu v soboto, slovenski ljubitelji športa pa obžalujejo le to, da bosta hokejska tekma Slovenija - Slovaška in skoki na veliki skakalnici skorajda istočasno.

Risi bodo v zadnji tekmi predtekmovanja v skupini B ob 13.10 igrali proti Slovaški. Prenos bo na TV SLO 2. Skakalci se bodo na veliki napravi pomerili ob 13.30. Prenos bo na TV SLO 1. Jernej Damjan, Peter Prevc, Anže Semenič in Tilen Bartol v kvalifikacijah niso bili med najboljšimi in glede na trenutno formo bi bilo veliko presenečenje, če bi tako kot pred štirimi leti v Sočiju (takrat je to uspelo Petru Prevcu) kdo osvojil medaljo.

Poleg skokov je na sporedu še osem končnih odločitev. Alpske smučarke čaka superveleslalom, ki ga bo ob 3.00 odprla Lindsey Vonn. Maruša Ferk ima številko 30, Tina Robnik 38.

.

Smučarske tekačice se bodo v štafeti pomerile na 4 x 5 kilometrov, Slovenija bo nastopila v postavi Katja Višnar, Alenka Čebašek, Vesna Fabjan in Anamarija Lampič. Biatlonke čaka tekma s skupinskim startom na 12,5 km, umetnostne drsalce boj za kolajne v prostem programu, smučarke prostega sloga v snežnem parku, hitrostne drsalce tekma na 1000 metrov, drsalke pa na 1500 metrov. Tekmovalke v skeletonu bodo opravile s tretjo in četrto vožnjo, po katerih bodo znane dobitnice medalj.

Še preostala tekmovanja: smučarke prostega sloga se bodo merile v kvalifikacijah v snežnem parku, moški v akrobatskih skokih. Tekmovalce in tekmovalke čakajo predtekmovanja v krlingu. Hokejistke bodo odigrale dve tekmi četrtfinala, v moškem delu turnirja so na sporedu štiri tekme. Poleg tekme Slovenija - Slovaška še Kanada - Češka, Južna Koreja - Švica in Rusija - ZDA.

SPORED 8. DNE OLIMPIJSKIH IGER, ob 2.00:

Umetnostno drsanje, moški, prosti program

Smučanje prostega sloga, slopestyle (Ž), kvalifikacije

Ob 3.00:

Alpsko smučanje, superveleslalom (Ž)

Ob 4.10:

Hokej (Ž), četrtfinale: Rusija - Švica



Moški, predtekmovanje: Kanada - Češka

Ob 5.00:

Smučanje prostega sloga, slopestyle (Ž), finale

Ob 8.40:

Hokej (M): Južna Koreja - Švica

(Ž), četrtfinale Finska - Švedska

Ob 10.30:

Smučarski teki, štafeta 4 x 5 km (Ž)

Ob 11.00:

Hitrostno drsanje - kratke proge, 1.500 m (Ž), finale

Hitrostno drsanje - kratke proge, 1.000 m (M), finale

Ob 12.00:

Smučanje prostega sloga, akrobatski skoki (M), kvalifikacije

Ob 12.15:

Biatlon, skupinski štart (Ž), 12,5 km

Ob 12.20:

Skeleton, ženske, 3. in 4. vožnja

Ob 13.10:

Hokej (M): Rusija - ZDA

Slovenija - Slovaška

Ob 13.30:

Smučarski skoki, velika skakalnica (M)

T. O.