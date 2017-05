Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! 60 odstotkov odločitev po izvajanju enajstmetrovk je pripadlo ekipi, ki je streljala prva. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

ABBA-sistem izvajanja enajstmetrovk po vzoru tenisa

Preizkus na EP-jih do 17 let

4. maj 2017 ob 10:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Raziskave so pokazale, da imajo v odločitvah z izvajanjem enajstmetrovk prednost tiste ekipe, ki z bele točke streljajo prve. Evropska nogometna zveza bo zato preizkusila nov format.

Nov način izvajanja enajstmetrovk, enak teniški podaljšani igri, bodo preizkusili na evropskem prvenstvu igralcev do 17 let, ki se je v sredo začelo na Hrvaškem. Namen: izničiti psihološko prednost ekipe, ki začenja streljati prva. V zdajšnjem sistemu se enajstmetrovke med moštvoma A in B izvajajo izmenjaje v petih serijah. Izračunali so, da ekipa, ki enajstmetrovke strelja prva, zmaga v 60 odstotkih primerov, kar ji daje nepravično prednost.

V novem sistemu, ki so ga poimenovali ABBA, bi ekipa A izvajala enajstmetrovko prva, nato pa bi dvakrat streljala ekipa B. Sledila bi dva udarca ekipe A in nato spet dva udarca ekipe B, vse do odločitve o končnem zmagovalcu.

"Hipoteza je, da je igralec, ki strelja drugi v paru, pod večjim psihološkim pritiskom. Če je bil nasprotnikov prvi izvajalec uspešen, lahko zgrešeni strel drugega v paru že pomeni izgubljeno tekmo, še posebej od četrte serije naprej," pravijo pri Uefi.

Novost bodo preizkusili tudi na ženskem evropskem prvenstvu do 17 let, ki poteka na Češkem. Sodnik bo najprej vrgel kovanec in izžrebal, na kateri strani se bodo izvajala enajstmetrovke. Z drugim metom kovanca bo določeno, kdo bo prvi izvajal enajstmetrovko.

R. K.