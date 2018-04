Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V lanski sezoni (tekmeca sta bila ista kot letos) je bilo v finalu potrebnih pet tekem, ACH Volley pa je naposled v domačem Tivoliju slavil 14. naslov državnega prvaka. Foto: BoBo Sorodne novice V odbojkarskem finalu tudi letos ACH Volley in Calcit Kamnik Dodaj v

ACH po češnjo na torti, Calcit po presenečenje

Finalna serija (na tri zmage) se začenja v torek

16. april 2018 ob 19:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Le dva dneva po tem, ko je Calcit Volley v polfinalu strl Salonit, se bo že začela finalna serija v boja za naslov državnega odbojkarskega prvaka. Četrtič zapored bosta tekmeca ACH in Calcit.

Favoriti so spet odbojkarji ACH Volleyja, ki bodo lovili 14. zaporedni naslov in 15. v zgodovini. Kamničani imajo za zdaj tri, zadnjega so osvojili v sezoni 2002/03.

Ljubljanska ekipa v finale, ki se bo igral na tri dobljene zmage, vstopa brez prvenstvenega poraza, da pa niso nepremagljivi, so dokazali prav Kamničani, ki so jih premagali v polfinalu Srednjeevropske lige. In prav na krilih te zmage bodo poskušali presenetiti favorite, čeprav bodo morali za to nanizati več zmag, kar bo težja naloga, kot so jo imeli na zaključnem turnirju v Pliberku, ko je bila na sporedu le ena tekma.

Odbojkarji ACH-ja so polfinalno serijo proti Panviti Pomgradu v soboto končali z drugo zaporedno gladko zmago, medtem ko je Calcit Volley delo opravil v nedeljo. "To, da bo imel ACH Volley dan počitka več in da ima daljšo klop, prav nič ne spremeni dejstva, da bomo že jutri vstopili v tekmo v pričakovanju zmage. Dejstvo je, da so Ljubljančani tudi tokrat v vlogi favorita, a se ne bomo predali," meni Klemen Hribar, libero Calcita Volleyja.

"Dosegli smo cilj, ki smo si ga zadali. Po etapah smo osvojili redni del, nato modro skupino in se iz končnice uvrstili v finale. Zdaj je treba dodati še češnjo na torti, da bo primarni namen dosežen," je misli o dosedanjem poteku državnega prvenstva strnil trener ACH Volleyja Zoran Kedačič. "Jutri moramo pokazati, zakaj smo v domačem tekmovanju še nepremagani, zakaj igramo najboljšo odbojko v Sloveniji, in dati nasprotnikom na igrišču jasno vedeti, kaj je naša misija. Potrebno bo prikazati maksimalno zbranost na igrišču in mirno odigrati vsako točko," meni ljubljanski strateg in nadaljuje: "Ta naslov si zelo želimo in zavedamo se, da je treba trikrat premagati nasprotno ekipo, kar pa ni enostavno. Vse se začenja znova in prejšnje zmage ne štejejo več."

Prva tekma bo v torek ob 18.00 v dvorani Tivoli, druga v soboto v Kamniku, tretja pa naslednji torek prav tako v Ljubljani.

1. DOL, finale, prva tekma, torek ob 18.00:

ACH VOLLEY - CALCIT VOLLEY



Druga tekma, sobota ob 19.00:

CALCIT VOLLEY - ACH VOLLEY



Tretja tekma, torek ob 18.00:

ACH VOLLEY - CALCIT VOLLEY



Igrajo na tri zmage.



Za tretje mesto, sreda ob 19.00:

SALONIT ANHOVO - PANVITA POMGRAD



Igrajo na dve zmagi.

T. O.