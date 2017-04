ACH po petih nizih do vodstva v finalu z 2:1

Triglav zasedel tretje mesto

20. april 2017 ob 17:57

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Odbojkarji ACH Volleyja so v Tivoliju dobili tretjo tekmo finala državnega prvenstva. Calcit Volleyball so dobili s 3:2 v nizih in bodo imeli v ponedeljek v Kamniku prvo zaključno žogo za naslov.

Branilci naslova so z zmago v Kamniku v ponedeljek izničili zaostanek s prve tekme finala, ko so jih Kamničani premagali v dvorani Tivoli. Z vrnitvijo Jana Kozamernika je bila njihova igra bolj zanesljiva, prodorna, na drugi strani pa so kamniški odbojkarji ostali dolžniki, saj ponedeljkova predstava zagotovo ni bila med boljšimi v letošnji sezoni. Tokrat so Kamničani prikazali nekoliko boljšo igro, Ljubljančani nekaj slabšo, vendar so navkljub spet velikemu številu lastnih napak do zmage še drugič zaporedoma prišli odbojkarji ACH Volleyja. Četrta tekma, ko ACH lahko osvoji že 13. zaporedni naslov, bo v ponedeljek.

Čeprav so Ljubljančani izid na 14. točki izenačili, so po uspešnem napadu Saše Štalekarja Kamničani na drugi tehnični odmor prvega niza odšli z dvema točkama prednosti, po asu Maxsona Pereire za tri (17:14). Z dvema lastnima napakama so Ljubljančani gostom omogočili že pet točk prednosti (20:15), tudi po še drugem polminutnem odmoru pa zaostanka niso več zmogli nadomestiti. Z asom Maksima Buculjevića in bloku Kozamernika so po izenačenju na deseti točki drugega niza ljubljanski odbojkarji kamniškim, pobegnili na plus šest (16:10), kar jim je zagotavljalo mirno nadaljevanje niza in izenačenje na tekmi.

Tretji niz je imel podoben potek kot drugi. Do prvega tehničnega odmora sta bili ekipi še skupaj, nato pa so Ljubljančani na servis Dika Purića dosegli šest zaporednih točk za vodstvo s 15:9. Z novim asom Buculjevića, točko Šterna in blokom Apostolosa Armenakisa je bil niz praktično odločen, saj so Ljubljančani vodili že z 20:11. Na začetku četrtega niza so imeli Kamničani še naprej težave z učinkovitostjo v napadu, toda po zaostanku dveh točk ob prvem tehničnem odmoru so z blokom Žana Novljana in Pereire izid na deseti točki izenačili. Nadaljevali so z dobro igro in povedli s 17:13. Po polminutnem odmoru so se Ljubljančani vrnili v igro, prišli trikrat na dve točki zaostanka, vendar so gostje našli odgovor.

V še tretjem letošnjem tie-breaku med ljubljansko in kamniško ekipo, zadnjega so v finalu pokala Slovenije dobili odbojkarji Calcita, prvega na začetku sezone pa ACH, so na menjavo strani po sedmih izenačenjih s točko prednosti odšli Ljubljančani. Na servis Purića je Kozamernik nato dosegel tri zaporedne točke za vodstvo z 11:7, s čimer so si utrli pot do zmage.

Jani Kovačič, libero ACH Volleyja: "Spet smo naredili preveč lastnih napak, preveč je bilo zgrešenih servisov, preveč na tistih lahkih stvareh, kar se nam ne bi smelo dogajati, pa tudi v napadu smo v ključnih trenutkih preveč grešili. Na prvi tekmi nas je to drago stalo, danes smo se na srečo vrnili v igro in zmagali s 3:2. Morda smo v nekaterih trenutkih dokazali, da smo za razred boljši od tekmecev, tudi v Kamniku smo igrali zelo dobro, vendar vseeno, če v ponedeljek v Kamniku ne bomo prikazali boljše igre, nam bo zelo težko. Če bomo igrali podobno kot danes, se bojim, da bo odločala peta tekma, zato bo treba še marsikaj popraviti v naši igri."

Klemen Hribar, libero Calcit Volleyballa: "Naš napad danes zagotovo ni bil na tisti ravni, kot bi moral biti, če bi želel premagati ekipo, kot je ACH Volley. Žal tudi v drugih elementih igre nismo ravno blesteli. V prvem nizu smo prikazali dobro odbojko, lepo odbojko, nato pa smo od drugega niza naprej kot že ničkolikokrat v medsebojnih dvobojih z Ljubljančani popustili in nasprotniku, ki je bil že praktično na tleh, dovolili, da se je vrnil v igro. Če se želimo še enkrat vrniti v Tivoli, bomo morali v ponedeljek pred svojimi navijači igrati veliko bolje."

Tretja tekma:

ACH VOLLEY - CALCIT VOLLEYBALL 2:1

3:2 (-20, 18, 17, -23, 10)

ACH Volley: Flajs 2, Kozamernik 14, Kovačič, Purić 6, Satler, Pleško, Jurić, Štern 26, Pokeršnik 8, Buculjević 3, Armenakis 21.

Calcit Volleyball: Štalekar 8, Hribar, Golob, Novljan 5, Ratek, Okroglič, Vidmar 3, Pereira 12, Brulec 1, Lakner 1, Kotnik 8, Štembergar Zupan 11, Videčnik 2, Konjedic.

V odebeljenem tisku je izid v zmagah. Igrajo na tri zmage.

Za tretje mesto, druga tekma:

Hoče - TRIGLAV KRANJ 0:2

0:3 (-12, -20, -21)



V odebeljenem tisku je izid v zmagah. Igrali so na dve zmagi.

T. J.