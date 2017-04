Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Odbojkarji Calcita so pred 14 dnevi osvojili slovenski pokal, tokrat pa so morali priznati premoč Triglavu. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO ACH Volley gladko odpravi... Sorodne novice ACH Volley spet prevelik zalogaj za Novomeščane Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

ACH Volley gladko, Triglav presenetil Calcit

V Kamniku sta se izkazala Matej Kök in Janko Bregant

1. april 2017 ob 23:14

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Odbojkarji ACH Volleyja in Triglav Kranja so povedli v polfinalu državnega prvenstva. Prvi so s 3:0 v nizih ugnali Hoče, drugi pa s 3:2 Calcit Volleyball.

Ljubljančani proti oslabljenim Hočanom niso imeli nikakršnih težav. Po zaslugi bloka in servisov so vse nize (25:18, 25:18, 25:13) dobili gladko, Hočani so nekajkrat vodili le na začetku drugega niza, a zmage favoritov niso ogrozili niti v enem trenutku. Apostolos Armenakis je dosegel 15 točk za ACH.

Bolj napeto je bilo v Kamniku, kjer so Kranjčani naredili veliko neizsiljenih napak, kar pa jih ni pokopalo, saj so bili v drugih elementih boljši tekmec. Po treh nizih so sicer zaostajali, a sta razpoložena Matej Kök (22 točk) in Janko Bregant (21) zrežirala preobrat. Četrti in peti niz so Kranjčani dobili gladko s 25:17 in 15:9.

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)



1. DOL, polfinale



Prvi tekmi:

ACH VOLLEY - HOČE 1:0

3:0 (18, 18, 13)

ACH Volley: Flajs 3, Kozamernik 13, Kovačič, Purič 6, Satler, Pleško, Jurić, Štern 13, Pokeršnik 5, Buculjević 4, Armenakis 15.

Hoče: Crnjanski, Orthaber, Cafuta 1, Šijanec 5, M. Planinšič 8, Špindler, Franc 3, Repa, Vovk 1, Berglez, Radović 9, Zidar 1.





CALCIT VOLLEYBALL - TRIGLAV 0:1

2:3 (18, -24, 19, -17, -9)

Calcit Volleyball: Štalekar 9, Hribar, Golob, Novljan 4, Ratek, Okroglič, Vidmar 8, Pereira 23, Brulec 4, Lakner, Kotnik 16, Štembergar Zupan 6, Videčnik 1, Konjedic.

Triglav Kranj: Toman, Lužovec, Tučen 6, Bregant 21, Planinc 10, Beravs 3, Bežek, Mali, Jenko, M. Kök 22, A. Kök 4, Rezar 12.

V odebeljenm tisku je izid v zmagah. Igrajo na dve zmagi.

A. V.