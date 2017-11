Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 4 glasov Ocenite to novico! Odbojkarji Lokomotiva iz Novosibirska so bili prevelik zalogaj za Ljubljančane, ki pa so svojo kožo v Tivoliju drago prodali. Foto: Borut Živulović/BoBo Dodaj v

ACH Volley klonil pred Rusi, a pustil dober vtis

Zadnja ovira Ljubljančanov pred uvrstitvijo v Ligo prvakov

8. november 2017 ob 18:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kljub temu, da so odbojkarji ACH Volleyja izgubili prvo tekmo 3. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti Lokomotivu iz Novosibirska (0:3), so se nasprotniku v Tivoliju odlično upirali.

V prvem nizu so se morali gostje pošteno potruditi, da so strli žilave Ljubljančane (26:28), tudi v nadaljevanju so se varovanci Zorana Kedačiča dobro zoperstavili favoriziranemu nasprotniku, ki pa je izkoristil vse svoje kvalitete in je na krilih odličnega Györgyja Grozerja - ta je dosegel 15 točk - dobil še preostala niza; prvega na 22, drugega na 19, potem ko so Ljubljančani vodili z 18:16.

Liga prvakov, kvalifikacije, 3. krog, prva tekma:

ACH VOLLEY - LOKOMOTIV NOVOSIBIRSK

0:3 (-26, -22, -19)

Povratna tekma bo v nedeljo ob 17.30. Zmagovalec se bo uvrstil v skupinski del Lige prvakov.

