ACH Volley korak od 15. naslova

Trinajstkratni zaporedni prvaki so znova dokazali, da naslova prvaka tudi letos ne mislijo predati. Tudi na povratni tekmi so Kamničane premagali s 3:0, znova so to dosegli brez večjih težav. V treh nizih so imeli le nekaj črnih trenutkov, v drugem nizu so zapravili pet točk prednosti, a v končnici spet postavili stvari na svoje mesto. Ljubljančani so bili boljši v tako rekoč vseh elementih, predvsem se je spet pokazala njihova premoč v bloku, kjer sta bila Diko Purič in Matic Videčnik prepričljivejša kot Sašo Štalekar in Žan Novljan.

Kamničani niso imeli prave svežine, zgoščen razpored tekem in težave s poškodbami so naredili svoje. Da se bodo Kamničani težko upirali favoritom, je pokazal že prvi niz. Do prvega tehničnega odmora so še držali korak, nato pa so gostje dosegli tri zaporedne točke in povedli z 11:7. A gostiteljev to ni zmedlo, do izida 16:18 so bili še povsem v igri, nato pa so prvaki po zaslugi servisov Puriča in blokov Videčnik naredili delni izid 5:0, s katerim je bil zmagovalec niza odločen.

Premoč oranžnih zmajev se je nadaljevala tudi v drugem nizu. Povedli so z 9:4, nato pa zašli v krajšo krizo. Predvsem zaradi sprejema, pri katerem je imel veliko težav predvsem tokrat nerazpoloženi Dimitrij Babkov, ki ga je trener Zoran Kedačič v nadaljevanju zamenjal z Mitjo Pleškom. Ta je sprejem stabiliziral, tako da so Ljubljančani, ki so tekmecem dovolili izenačenje na 15. točki, po zaostanku z 19:20 spet prešli v vodstvo. Končnico so odigrali brez napak in dobili tudi drugi del.

Tretji niz je bil sicer izenačen, a gosti so bili ves čas v prednosti. Domači navijači so upali vse do izida 15:16, a ko je na servisno črto prišel Videčnik, je bilo njihovih upov konec. Njihov nekdanji član je ACH Volleyju zagotovil kar devet zaključnih žog, dve so sicer zapravili, tretjo pa je izkoristil Jan Pokeršnik, s 16 točkami najučinkovitejši igralec svoje ekipe.