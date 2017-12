ACH Volley od zaostanka z 2:0 do zmage v Sanđaku

Zmagal tudi Calcit Volley

Novi Pazar - MMC RTV SLO

Odbojkarji ACH Volleyja so v prvi tekmi šestnajstine finala pokala Cev v gosteh premagali Novi Pazar s 3:2 (-20, -23, 22, 23, 11), čeprav so že zaostajali z 0:2. Zmage se veselijo tudi odbojkarji Calcita Volleyja, ki so v Kamniku s 3:2 (22, -19, -21, 15, 14) premagali francoski Ajaccio.

Slovenski prvaki, ki so letos v kvalifikacijah po desetih letih ostali brez Lige prvakov, se s tesno zmago vračajo z gostovanja v Sanđaku.

Opozorila, da zna biti mlada, poletna in čvrsta ekipa iz Novega Pazarja, ki je letos že osvojila srbski pokal, v srbskem prvenstvu je še edina neporažena, v svojih vrsti pa ima nekaj zelo nadarjenih mladih reprezentantov, so bila na mestu, saj so bili Srbi zelo trd oreh. Še v tretjem nizu je kazalo, da tudi pretrd, a so se nato Ljubljančani vendarle prebudili. Na površje so izplavale izkušnje, prišlo je do preobrata, ki je prednost pred povratno tekmo zagotovil gostujoči ekipi, pri kateri je bil s 25 točkami najučinkovitejši Jan Pokeršnik. Zelo dobro igro je pokazal tudi Diko Purič, ki je dosegel 12 točk, polovico z bloki.

V prvem nizu gostom ni šlo prav nič od rok. Slaba igra v obrambi, bloka tako rekoč ni bilo, prav tako ne pritiska s servisi. Edini, ki je še kazal kolikor toliko visoko raven igre, je bil Dmitrij Babkov, ki pa je bil premalo, da bi se lahko računalo na ugoden rezultat. Srbi, ki so bili odlični tako v napadu kot pri bloku in servisu, so že ob prvem tehničnem odmoru vodili z 8:2, kmalu zatem pa prednost povečali že na sedem točk. Ob koncu uvodnega niza je ACH že začel kazati znake prebujanja, dokončno pa so se prebudili v drugem nizu, za kar imajo zasluge tudi nekatere menjave. Uroš Pavlovič je na mestu blokerja zamenjal Matica Videčnika, nekaj trenutkov pozneje je namesto Petra Đirlića v igro prišel še Matej Mihajlovič. V drugem nizu je bilo izenačeno vse do izida 23:23, nato pa so domači osvojili dve zaporedni točki in prišli do vodstva z 2:0.

A to je bilo tudi vse, kar so osvojili. V tretjem nizu so sicer še vodili z 22:20, a so se gosti s petimi zaporednimi točkami izmazali. Rešili so se tudi od začetnega zaostanka v četrtem nizu, v katerem je obramba že delovala na visoki ravni. Najboljšo igro pa so oranžni zmaji pokazali v skrajšanem nizu. Takoj so prišli do vodstva s 6:3, pri izidu 8:13 so se že lahko začeli veseliti težko priborjene zmage.

Calcit porazil Francoze

Tekma v Kamniku je bila polna preobratov. Obe ekipi sta imeli dobre in slabe trenutke, v posameznih nizih prav nobena ni vodila od začetka do konca. V petem nizu so ob prvem tehničnem odmoru Francozi vodili že z 8:3, a domači so tekmeca pravočasno ujeli, končnico pa dobili. V domači vrsti je bil najučinkovitejši korektor Maxson Guilherme Pereira, z bloki pa se je izkazal Sašo Štalekar.

Po prvem nizu je kazalo, da Kamničani ne bi smeli imeti pretiranih težav s Francozi. Kljub temu, da niso kazali spektakularne predstave so izničili začetno vodstvo gostov za tri točke, povedli z 10:6, nato pa niz mirno pripeljali do konca. V drugem delu drugega niza drugem nizu pa se je Pereiri začasno ustavilo v napadu, tudi ostali napadalci so zatajili, kar so gosti znali izkoristiti, veliko so naredili z blokom, v katerem je domačim nekaj živcev pobral predvsem Kanadčan Brett Adrian Dailey.

Tudi tretji niz je pripadel na papirju favoriziranim gostom, pa čeprav so Slovenci med obema tehničnima odmoroma imeli celo pet točk prednosti. V četrtem so bili na začetku v prednosti igralci Ajaccia, nato pa je začel delovati kamniški blok, do konca niza je tekmecem dovolil doseči vsega 15 točk.

A preobratov s tem še ni bilo konec. V odločilnem petem nizu so bili odbojkarji Calcit Volleyja praktično že v izgubljenem položaju, saj jim je Ajaccio pobegnil za pet točk (11:6), v režiji Primoža Vidmarja, ki je v tem delu dosegel pet točk, in Štalekarja pa je prišlo do novega zasuka. Najvišji kamniški igralec je z blokom poskrbel za izenačenje na 12. točki, nato so calcitovci ubranili zaključno žogo, Pereira in Domen Kotnik pa sta borbeno in pogumno igro svoje ekipe nagradila z zasluženo zmago.

POKAL CEV

1/16 FINALA, prvi tekmi



NOVI PAZAR - ACH VOLLEY

2:3 (20, 23, -22, -23, -11)

Novi Pazar: Vukašinović 15, Sretenović, Polomac 15, Zatrić, Daca 6, Bekrić, Zuković, Božović, Radosavljević 13, Vilimanović 4, Prušević, Hamzagić 25.

ACH Volley: Flajs, Đirlić 6, Babkov 15, Kovačič, Purič 12, Pavlović 4, Satler, Pleško, Brulec 4, Mihajlović 12, Pokeršnik 25, Videčnik.

Povratna tekma bo 19. decembra v Tivoliju.

CALCIT VOLLEY - GFC AJACCIO

3:2 (22, -19, -21, 15, 14)

Calcit Volley: Pereira 18, Hribar, Golob, Novljan 8, Ratek, Gil 2, Vidmar 15, Okroglič, Štalekar 15, Kvas, Lakner, Kotnik 7, Štembergar Zupan 7, Lazar.

Ajaccio: Exiga, Takaniko 1, Miranda 16, Dailey 10, Laccasie 6, Castard 10, Carle 4, Gonzalez 13, Petrov, Morgado 5.

Povratna tekma bo v sredo, 20. decembra, v Ajacciu.