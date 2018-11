ACH Volley po dramatičnem uvodnem nizu popolnoma popustil

18. decembra v Ljubljano prihaja Zenit

21. november 2018 ob 21:48

Friedrichshafen - MMC RTV SLO

Odbojkarji ACH Volleyja so s porazom začeli Ligo prvakov. Nemški podprvak Friedrichshafen se je izvlekel v uvodnem nizu, na koncu pa slavil s 3:0.

Dvoboj med nekdanjimi evropskimi prvaki, ki jih vodi svetovni prvak s Poljsko Belgijec Vital Heynen, je bil izenačen le v prvem nizu in delu drugega. Ljubljančani so nato začeli delati napake, slabo sprejemali tekmečeve začetne udarce, Nemci pa so stopnjevali ritem.

Polujan blestel v prvem nizu

Gostitelji so tekmo začeli s tremi zaporednimi točkami, a so se Ljubljančani hitro zbrali, pri izidu 4:5 so že vodili. V slogu začetka je bilo tudi nadaljevanje prvega niza, ekipi sta se izmenjavali v vodstvu. Pri gostih je odlično igral Ukrajinec Timofij Polujan, domači so bili uspešni predvsem s prvim tempom, v katerem je bil nezaustavljiv Philipp Collin. Nobena izmed ekip ni vodila za več kot dve točki, prvo zaključno žogo so imeli domači, niso je izkoristili, nato pa je sledil maraton s številnimi izmenjavami v vodstvu. ACH je imel najlepšo priložnost za zmago pri izidu 32:31, ko so zapravili protinapad, po tem so v vodstvo spet prišli Nemci, pri izidu 35:34 je Collin izkoristil slab sprejem oranžnih zmajev.

Številne napake v drugem in tretjem nizu

Drugi niz je bil izenačen do 11:11. Ljubljančani so nato zašli v krizo, napake so se vrstile, Polujan je v napadu popustil, korektorju Petru Đirliću ni šlo od rok skoraj nič, Friedrichshafen je dosegel pet zaporednih točk, nato pa mirno pripeljal niz do konca (25:19).

Nemci so v tretjem nizu povedli s 4:0. Na mestu sprejemalca je vstopil še Jori Mantha, a preobrata ni bilo. Napak je bilo še naprej preveč, kar so gostitelji znali kaznovati.

Najučinkovitejši igralec tekme je bil s 16 točkami Polujan (11 jih je dosegel v prvem nizu), pri domačih jih je 15 dosegel Grk Athanasios Protopsaltis.

Urnaut: Poraz v prvem nizu pustil psihološke posledice

"Poraz v prvem nizu je, kot kaže, pustil psihološke posledice. Mi nismo izkoristili svojih priložnosti, predvsem smo v ključnih trenutkih pokazali premalo agresivnosti, medtem ko so Nemci svoje priložnosti izkoristili. V drugem nizu smo še bili enakovredni, nato pa so dvignili raven igre. Škoda za takšen rezultat, ker smo na trenutke prikazali zelo dobro igro, mislim pa, da se lahko iz tega marsikaj naučimo," je poudaril trener Andrej Urnaut.

Kapetan Jan Pokeršnik je dodal: "Mislim, da smo vse tri nize začeli zelo slabo. Vedno smo dopustili, da so povedli za tri točke in jih skozi celotno tekmo lovili. V prvem smo jih ujeli, precej lahkih žog pa smo slabo odigrali. Ravno te točke pa menim, da so nas stale uvodnega niza in najbrž tudi tekme."

ACH bo naslednjo tekmo odigral 18. decembra, v Ljubljani bo gostil Zenit iz St. Peterburga, ki je v prvem krogu skupine C ugnal Chaumont s 3:2.

SKUPINA C, 1. krog:

FRIEDRICHSHAFEN - ACH VOLLEY

3:0 (34, 19, 15)



Friedrichshafen: Boladz 12, Krüger, Späth-Westerholt, Takvam 9, Sossenheimer 12, Protopsaltis 15, Janouch, Collin 12, Malescha,

Steuerwald, Günthör 2, Petraš 2.



ACH Volley: Kovačič, Purič 5, Pavlović, Satler, Pleško, Brulec 1, Đirlić 8, Okroglič, Mantha 2, Vilimanović, Pokeršnik 12, Videčnik 5, Polujan 16.

ZENIT ST. PETERBURG - CHAUMONT

3:2 (22, -20, 22, -20, 14)

C. R.