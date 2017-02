Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 8 glasov Ocenite to novico! ACH Volley je na Poljskem klonil pred Belchatowom. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

ACH Volley praznih rok iz Poljske

Poljaki v Stožicah boljši od Ljubljančanov

1. februar 2017 ob 18:00,

zadnji poseg: 1. februar 2017 ob 20:50

Belchatow - MMC RTV SLO

Odbojkarji ACH Volleyja so izgubili četrto tekmo v letošnji Ligi prvakov. Na Poljskem so morali premoč priznati Belchatowu, ki je zmagal s 3:1.

To je bila za poljsko zasedbo druga zmaga v skupini D in druga nad Ljubljančani, ki so pred dvema tednoma doma klonili z identičnim rezultatom.

Preveč težav na sprejemu

Začetek uvodnega niza nikakor ni minil po željah ljubljanske ekipe, ki je imela vse preveč težav na sprejemu, na servisu je bil Bolgar Nikolaj Penčev, saj je že ob prvem tehničnem odmoru zaostajala za sedem točk. Po bloku Ukrajinca Jurija Gladyra in asu Srba Srećka Lisinca je bilo že 10:1 za domačo ekipo, gostom pa ni pomagal niti polminutni odmor trenerja Zorana Kedačiča. V nadaljevanju so se Ljubljančani le otresli začetne treme, popravili svoj sprejem, učinkovitejši so bili tudi v napadu in na servis Žige Šterna so se domačim približali le na štiri točke zaostanka (14:18). Po polminutnem odmoru Philippa Blaina, nekdanjega francoskega selektorja na klopi Belchatowa, se je tehtnica spet prevesila na stran domače ekipe, ki je do vodstva z 1:0 v nizih prišla po napaki Žige Šterna.

Poljaki zbrani v končnici

Bolj obetavno se je za ljubljansko ekipo začel drugi niz, v katerem so po bloku Apostolosa Armenakisa, dolžnika iz uvodnega niza, povedli s 5:2, Jan Pokeršnik pa je z napadom iz druge linije poskrbel za vodstvo z 9:5. Domači so se jim do drugega tehničnega odmora nekajkrat približali na točko zaostanka, vendar so z odlično reakcijo Jana Kozamernika ob mreži odbojkarji ACH Volleyja ob drugem tehničnem odmoru še vodili s 16:13. A ne za dolgo, kajti po dveh zapravljenih priložnostih v napadu so domači z blokom Lisinca izid na 16. točki izenačili. Odlični Lisinac je poskrbel tudi za domače vodstvo z 18:16, po točki Mariusza Wlazlyja je bilo že 21:17. Vendar se Ljubljančani niso sprijaznili s porazom, z delnim izidom 5:0, pri servisu je bil Kozamernik, so z blokom Armenakisa povedli s 23:22. Toda v končnici so bili bolj zbrani Poljaki, ki so z asom Michala Winiarskega prišli do prve zaključne žoge, ki jo je z blokom izkoristil Gladyr.

Žarek upanja v tretjem nizu

Nesrečno izgubljeni drugi niz ni ustavil ljubljanske ekipe, ki je v tretjega vstopila še bolj odločno. Na servis Dika Purića je povedla z 8:5, po eni redkih napak Lisinca je bilo že 11:6. Domači so imeli težave z učinkovitostjo v napadu, zato pa se je na drugi strani razigral Žiga Štern, ki je goste popeljal do vodstva s 15:7, po napadu Kozamernika pa so na drugi tehnični odmor odšli s prednostjo sedmih točk. Tudi po vrnitvi na igrišču je bil ACH boljša ekipa, z asom Šterna, ki je bil v tretjem nizu najučinkovitejši igralec tekme, pa je prišel do kar osmih zaključnih žog. Po težavah na sprejemu, na servisu je bil Bartosz Bednorz, so do nje prišli prav po napaki poljskega sprejemalca.

Po dvojnem bloku konec tekme

Tudi četrti niz so Ljubljančani začeli dobro, vodili so še s 6:5, nato pa so imeli na servis Penčeva spet težave pri sprejemu, kar so domači odbojkarji izkoristili ter povedli z 9:5. Izkušeni poljski odbojkarji, kljub dobri igri gostov, so do drugega tehničnega ohranili prednost treh točk. Do odločilne prednosti so domači še enkrat prišli na servis Penčeva, ki je z dvema "winnerjema" poskrbel za neulovljivih 20:14. Tekma se je končala z dvojnim blokom domače ekipe.

Liga prvakov, skupina D

BELCHATOW - ACH VOLLEY

3:1 (17, 23, -20, 17)

CRAIOVA - MODENA

0:3 (-16, -19, -18)

Lestvica: MODENA 4 4 0 11 BELCHATOW 4 2 2 6 CRAIOVA 4 1 3 4 ACH VOLLEY 4 1 3 3

