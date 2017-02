Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Odbojkarji ACH Volleyja so se v ponedeljek zvečer z avtobusom odpravili proti Romuniji. Foto: www.alesfevzer.com S psihološkega vidika bo tekma težka, saj bo odločala o najmanj tretjem mestu v skupini. Predvsem bo treba pristopiti k tekmi z mirno glavo, ne preveč zaletavo, treba se bo pametno lotiti nasprotne ekipe in poskušati ubraniti vse njihove napade. Zoran Kedačič Trener ACH-ja Zoran Kedačič je poudaril, da se bo treba na tekmi osredotočiti na vsak niz posebej. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

ACH Volley se mora iz Romunije vrniti z zmago

Kedačič: Treba je igrati točko po točko

14. februar 2017 ob 11:57

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Odbojkarji ACH Volleyja so v ponedeljek zvečer z avtobusom krenili proti Romuniji, kjer jih v sredo čaka tekma 5. kroga Lige prvakov proti Craiovi.

Ljubljančani se zavedajo, da jih v igri za napredovanje v izločilne boje ohranja zmaga, poraz pa bi verjetno pomenil, da bodo v skupini D zasedli zadnje mesto.

Konec prejšnjega leta zmagal ACH Volley

Slovenski in romunski prvaki so se konec prejšnjega leta že pomerili v Ljubljani, po ogorčenem boju je s 3:2 zmagal ACH Volley, Romuni pa so dokazali, da so odlična ekipa, ki jo je marsikdo pred začetkom lige neupravičeno podcenjeval. Romunom sicer v zadnjem času ne gre vse po načrtih, v dokaj kakovostnem državnem prvenstvu ne blestijo, izgubili pa so tudi finale romunskega pokala. Doživeli so tudi nekaj sprememb v ekipi, na mestu sprejemalca zdaj igra novinec Srb Lazar Koprivica, v ekipi pa bo tudi Rus Nikita Stulenkov, ki v Ljubljano zaradi težav z vizumom ni dopotoval.

"Gre za zelo dobro ekipo s širokim izborom igralcev. Veliko lahko menjajo, tako da ne vemo, kakšna postava nas čaka. Vemo pa, od kod prihaja največja nevarnost. Zagotovo od korektorja Laurentia Lice, on je tisti, ki ga bo treba zaustaviti. S psihološkega vidika bo tekma težka, saj bo odločala o najmanj tretjem mestu v skupini. Predvsem bo treba pristopiti k tekmi z mirno glavo, ne preveč zaletavo, treba se bo pametno lotiti nasprotne ekipe in poskušati ubraniti vse njihove napade. Osredotočiti se je treba na vsak posamezni niz, igrati točko po točko, od stanja na igrišču bo odvisen rezultat," je pred odhodom dejal domači strateg Zoran Kedačič.

Padec forme v zadnjem času

Ljubljančani so v zadnjem času nekoliko padli v formi. Rezultatsko se to posebej ne pozna, čeprav so v prvenstvu izgubili točko v Kanalu. "Zadnje tekme nismo odigrali na tako visoki ravni, kot smo igrali decembra ali januarja. A izgubili smo le točko, proti Salonitu, ki je igral odlično, zanj menim, da bo presenečenje modre skupine. Toda na zadnji tekmi je bilo že opaziti, da gre forma spet navzgor, kar je s psihološkega vidika pomembno. Vsekakor gremo na zmago, odločala pa bosta servis in sprejem," pa meni libero ACH-ja Jani Kovačič.

Liga prvakov v odbojki, skupina D

Danes ob 20.30:

MODENA - BELCHATOW



Sreda ob 19.00:

CRAIOVA - ACH VOLLEY

Lestvica: MODENA 4 4 0 11 BELCHATOW 4 2 2 6 CRAIOVA 4 1 3 4 ACH VOLLEY 4 1 3 3

