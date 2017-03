Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Odbojkarji ACH Volleyja so sedmič osvojili Srednjeevropsko ligo. Foto: www.alesfevzer.com Zoran Kedačič je svoje varovance dobro pripravil na finalni obračun. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

ACH Volley sedmič zmagovalec Srednjeevropske lige

Ljubljančani v petem nizu do velike zmage

12. marec 2017 ob 20:34

Zagreb - MMC RTV SLO

Odbojkarji ACH Volleyja so v finalu zaključnega turnirja Srednjeevropske lige v Zagrebu s 3:2 (15, -17, 20, -20, 7) premagali Hypo Tirol Innsbruck. Zanje je to že sedma lovorika v tem tekmovanju.

V prvem nizu finalnega obračuna so branilci naslova, odbojkarji ACH Volleyja, v ponovitvi lanskoletnega finala, ob prvem tehničnem odmoru nasprotnikom pobegnili za štiri točke, do drugega za pet, na servis Jana Pokeršnika pa je bilo že 22:13. Pokeršnik je z uspešnim napadom Ljubljančanom priboril tudi prvo zaključno žogo za vodstvo z 1:0 v nizih, ki ga je potrdil Žiga Štern.

Ljubljančani popustili v drugem nizu

Toda drugi niz se za ljubljansko ekipo, ki je popustila na sprejemu, pa tudi njeni napadi niso bili več tako uspešni, ni nadaljeval po željah. Za nameček je naredila še veliko število lastnih napak, v prvem nizu le pet, v drugem še enkrat toliko, že ob drugem tehničnem odmoru pa je zaostajala za osem točk. Odbojkarji Innsbrucka so prednost osmih točk ohranili do konca drugega drugega niza, v katerem so naredili le štiri lastne napake, v prvem pa kar 15.

Izgubljeni niz ni vplival negativno

Izgubljeni niz na varovance Zorana Kedačiča ni vplival negativno, nasprotno, začeli so igrati bolj zbrano ter si z boljšim servisom priigrali kar osem točk prednosti (13:5), ob tem pa je Daniel Gavan porabil oba polminutna odmora. V še težjem položaju so bili avstrijski odbojkarji ob odhodu na drugi tehnični odmor, ko je bil v napadu uspešen Štern, saj so zaostajali že za devet točk. Toda na servis Murata Yenipazara se je avstrijska ekipa Ljubljančanom približala na štiri točke zaostanka (12:16), pred vstopom v končnico le na tri (16:19). Toda po asu Maksima Buculjevića so Ljubljančani lažje zadihali, povedli so s 23:18, zadnjo točko v tretjem nizu pa je dosegel Pokeršnik.

Innsbruck prišel do tie-treaka

V četrtem nizu sta bili ekipi do pete točke izenačeni, pred odhodom na prvi tehnični odmor pa so Tirolci dosegli tri zaporedne točke, že na deveti točki pa je Jan Kozamernik z blokom poskrbel za novo izenačenje. Ljubljančani so po zaslugi Pokeršnika na drugi tehnični odmor odšli s točko prednosti, vodili pa so tudi z dvema (12:10). Vendar njihovo nadaljevanje ni bilo več tako uspešno, spet so popustili na sprejemu, Innsbruck, pri katerih je bil v napadu najbolj nevaren Renee Teppan, je povedel z 21:18, nato pa s prvo zaključno žogo prišel do tie-breaka.

Kozamernik dosegel zadnjo točko

Ljubljanski odbojkarji so v tie-breaku na menjavo strani odšli s prednostjo treh točk, potem ko je Innsbruck vodil s 5:4. Na servis Pokeršnika je Štern ACH Volley popeljal do vodstva z 10:5, še bližje sedmi lovoriki v srednjeevropski ligi pa so bili Ljubljančani po asu Dika Purića, saj je bilo na semaforju že skorajda neulovljivih 13:7. Nato je napad Innsbrucka končal v avtu, zadnjo točko na tekmi pa je s svojim četrtim blokom dosegel Kozamernik.

Srednjeevropska liga (M), finale:

ACH VOLLEY - Hypo Tirol

3:2 (15, -17, 20, -20, 7)

Za tretje mesto:

NITRA - Mladost Zagreb

3:0 (20, 23, 25)

Polfinale:

Nitra - HYPO TIROL

0:3 (-21, -23, -24)



Mladost Zagreb - ACH VOLLEY

1:3 (21, -18, -21, -23)

Sedlaček 14; Štern 18, Armenakis 14.

Srednjeevropska liga (Ž), finale, danes ob 20.00:

CALCIT VOLLEYBALL - BEKESCSABA

Za tretje mesto:

Mladost - NOVA KBM BRANIK

2:3 (-24, 19, -15, 25, -5)



Polfinale:

Nova KBM Branik - BEKESCSABA

0:3 (-15, -12, -17)



CALCIT VOLLEYBALL - Mladost Zagreb

3:1 (-24, 11, 11, 19)

