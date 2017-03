Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Novomeščani niso našli odgovora na začetne udarce Andreja Flajsa (na fotografiji). Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

ACH Volley spet prevelik zalogaj za Novomeščane

Zmaga odbojkaric Nova KBM Branik

22. marec 2017 ob 21:42

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Odbojkarji ACH Volleyja so še drugič v štirih dneh zanesljivo premagali Krko. Prvič jim je to uspelo pred štirimi dnevi v polfinalu pokala, tokrat pa v prvi tekmi četrtfinala prvenstva.

Tekmi sta si bili podobni, Ljubljančani so imeli tudi v drugi premoč, spet pa je bilo najbolj izenačeno v drugem nizu. Ta se tokrat ni končal na razliko kot na prvi tekmi, toda Dolenjci so v njem vseeno nudili dostojen odpor.

Zmage Ljubljančanov, pri katerih je na mestu korektorja Apostolosa Armenakisa zamenjal Andrej Flajs, pa niso niti v enem trenutku ogrozili. Zato so imeli premalo učinkovit napad, prav v tem elementu je bila poleg bloka (ACH jih je dosegel 13) največja razlika med tekmeci. Pri Ljubljančanih je bil v njem razpoložen predvsem Žiga Štern, ki je bil s 14 točkami tudi najučinkovitejši igralec tekme.

Krka brez odgovora na servise Pokeršnika in Flajsa

ACH Volley je tekmo začel silovito, kot da bili njegovi igralci jezni po izgubi nedeljskega finala pokala proti Calcitu Volleyju. Z asom Dika Puriča je povedel s 3:1, po dveh napah tekmecev je bilo že 7:3. Razlika pa ni nehala rasti, ob drugem tehničnem odmoru je bilo 16:8, zmagovalec niza pa poznan. Toda Novomeščani so v drugem nizu vendarle pokazali, da so prišli v prestolnico, da pokažejo dobro odbojko. Z blokom Sergeja Drobniča in asom Valentina Turka so povedli s 5:1, vodili pa tudi z 9:8. A servisi najprej Jana Pokeršnika, nato pa Andreja Flajsa, so tehtnico spet nagnili na ljubljansko stran, ACH je po asu Flajsa prišel do vodstva z 20:14, povedel tudi z 22:14, toda nato se je prehitro zadovoljil.

Gostje so se z blokom in razpoloženim Turkom približali na 19:22, več pa jim ni uspelo. Tretji niz je bil spet podoben prvemu. Gostitelji so hitro pobegnili, nato pa visoko prednost držali do konca. Povratna tekma bo v soboto v Novem mestu.

DP v odbojki (M), 1. DOL, četrtfinale:

ACH VOLLEY - KRKA 1:0

3:0 (12, 21, 16)

TRIGLAV - SALONIT ANHOVO 1:0

3:1 (-19, 13, 18, 24)



HOČE - MARIBOR 1:0

3:0 (21, 21, 18)



CALCIT VOLLEYBALL - PANVITA POMGRAD 1:0

3:0 (11, 14, 14)

Igrajo na dve zmagi. Druge tekme bodo v soboto.

DP v odbojki (Ž), 1. DOL, polfinale:

NOVA KBM BRANIK - GEN-I VOLLEY 1:0

3:0 (17, 20, 20)

Ob 20.00:

CALCIT VOLLEYBALL - VOLLEYBALL LJ. 0:0

Igrajo na dve zmagi.

M. L.