ACH Volley v uri in pol do izenačenja v seriji

17. april 2017 ob 18:16,

zadnji poseg: 17. april 2017 ob 20:03

Kamnik - MMC RTV SLO/STA

Odbojkarji ACH Volleyja so v Kamniku proti Calcit Volleyballu zanesljivo dobili drugo tekmo (0:3) finala državnega prvenstva in izid v seriji izenačili na 1:1.

Aktualni državni prvaki, ki so prvo finalno tekmo končnice državnega prvenstva v svoji dvorani izgubili, so bili pred gostovanjem v Kamniku v težkem položaju, saj so s porazom izničili prednost domačega igrišča, zato si novega neuspeha skorajda niso več mogli privoščiti. Bolj mirno je bilo v taboru Calcita Volleyballa, ki je z osvojitvijo pokalnega naslova pred mescem dni enega od ciljev v letošnji sezoni že dosegel, morebitni naslov državnih prvakov, na katerega čaka vse od leta 2003, pa bi bil le še dodatek k že tako uspešni sezoni. Toda pred polno kamniško športno dvorano so Kamničani tokrat morali priznati premoč ACH Volleyja.

Prvi niz povsem v znamenju gostov

Navkljub bremenu zmage so bolje v tekmo vstopili gostujoči odbojkarji, ki so spet lahko računali na Jana Kozamernika in prav na njegov servis so na prvi tehnični odmor odšli s tremi točkami prednosti. V še boljšem položaju so bili po asu Jana Pokeršnika in bloku Žige Šterna, dveh nekdanjih igralcev kamniške ekipe, saj je ACH Volley vodil s 14:9, ob drugem tehničnem odmoru pa že za šest točk. Ljubljančani so še naprej "pritiskali" s servisom, kamniški sprejem ni bil najboljši, posledično tudi ne napad in po novem asu gostov, tokrat Kozamernika, je bil uvodni niz odločen, kajti ACH Volley je domačim pobegnil za osem točk. Sledili sta še dve lastni napaki domače ekipe, zadnjo točko pa je z asom dosegel Kozamernik.

Tudi na začetku drugega niza so bili Ljubljančani boljši nasprotnik, kar jim je prineslo vodstvo s 5:2, toda po uspešnem napadu Domna Kotnika z druge črte je na sedmi točki sledilo izenačenje. Ob prvem tehničnem odmoru so bili v prednosti vseeno gostje, ki so jo do drugega podvojili. Domačinom še vedno ni stekel servis, gostje so bili v tem elementu še vedno boljši in po napaki Maxsona Pereire so Kamničani zaostajali za tri točke (16:19). Po polminutnem odmoru domačega trenerja Gašperja Ribiča so Kamničani z asom Andreja Štembergar Zupana prvič v drugem nizu povedli (20:19), na 20. točki pa sta bili ekipi spet skupaj. V napadu je bil uspešen Kozamernik. Končnica niza je pripadla gostom, ki so na servis Žige Šterna dosegli tri zaporedne točke za vodstvo s 23:20, nato pa so izkoristili drugo zaključno žogo, ko se je v mrežo "ulovil" eden od domačih odbojkarjev.

Štern dosegel zadnje tri točke ACH-ja

Ljubljanski odbojkarji tudi v tretjem nizu niso popuščali, še naprej so držali dober servis, bili bolj učinkoviti v napadu in bloku, kar jim je po napaki Štembergar Zupana prineslo tri točke prednosti (9:6). Z blokom Jana Brulca so se Kamničani na 13. točki vrnili v igro, po uspešnem napadu Pereire pa prvič na tekmi vodili ob tehničnem odmoru (16:15). V še eni končnici so bili bolj zbrani odbojkarji ACH Volleyja, ki so preko razpoloženih Apostolosa Armenakisa in Žige Šterna povedli s 23:21, Kamničanom pa nista pomagala niti oba polminutna odmora, čeprav so izid na 23. točki izenačili. Za polminutni odmor se je nato odločil gostujoči trener Zoran Kedačič, Žiga Štern, ki je dosegel zadnje tri točke za Ljubljančane, pa je poskrbel za izenačenje v zmagah.

Druga tekma, Kamnik:

CALCIT VOLLEYBALL - ACH VOLLEY 1:1

0:3 (-14, -22, -24)

Calcit Volleyball: Štalekar 1, Hribar, Golob, Novljan, Ratek, Okroglič, Vidmar 1, Pereira 10, Brulec 3, Lakner, Kotnik 7, Štembergar Zupan 12, Videčnik 5, Konjedic.

ACH Volley: Flajs, Kozamernik 9, Kovačič, Purić 5, Satler, Pleško, Jurić, Štern 15, Pokeršnik 9, Buculjević 2, Armenakis 14.

V odebljenem tisku je izid v zmagah. Igrajo na tri zmage.

