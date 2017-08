Adrian še vedno čaka na prvo posamično zlato

456. del rubrike Športni SOS

1. avgust 2017 ob 10:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ameriški plavalec Nathan Adrian je na svetovnem prvenstvu v Budimpešti osvojil tri zlate medalje, skupaj jih ima kar osem, a še vedno čaka na prvo v posamični disciplini.

Na portalu Športni SOS po koncu svetovnega prvenstva v vodnih športih obravnavamo najboljše plavalce na teh tekmovanjih.

Vprašanja o športu, športni zgodovini in statistiki lahko pošljete po elektronski pošti ali Twitterju.



997. Michael Phelps je plavalec z največ medaljami na olimpijskih igrah. Kakšna pa je lestvica plavalcev na svetovnih prvenstvih? Zanimajo me le posamične discipline, saj imajo Američani pogosto prednost v štafetnih nastopih?

Boris Janežič

Tudi na tej lestvici je premočno najboljši Michael Phelps, ki je na svetovnih prvenstvih osvojil 15 posamičnih zlatih medalj. Tretjino manj jih ima njegov rojak in večni tekmec Ryan Lochte. V spodnji tabeli so vsi plavalci, ki so na tem tekmovanju osvojili po vsaj štiri zlate posamične medalje.

Plavalec Z-S-B Skupaj Michael Phelps 15-5-0 20 Ryan Lochte 10-3-3 16 Sun Jang 9-2-1 12 Grant Hackett 7-6-1 14 Aaron Peirsol 7-1-0 8 Ian Thorpe 6-1-1 8 Cesar Cielo Filho 6-0-0 6 Aleksander Popov 5-1-0 6 Michael Gross 4-3-0 7 Brandan Hansen 4-2-1 7 Camille Lacourt 4-2-0 6 Chad le Clos 4-1-0 5 Tamas Darnyi 4-0-1 5 Adam Peaty 4-0-0 4 Vladimir Salnikov 4-0-0 4



Opomba: Srednji stolpec prinaša število zlatih, srebrnih in bronastih medalj na svetovnih prvenstvih.

998. Kateri plavalec je v štafetah osvojil največ zlatih medalj, v posamičnih konkurenci pa ni bil nikoli svetovni prvak?

Boris Janežič

To je Američan Nathan Adrian, ki je v štafetah osvojil kar osem zlatih medalj, tudi tri na zadnjem prvenstvu v Budimpešti. V posamičnih disciplinah ima dve srebrni medalji, leta 2015 je bil v Kazanu drugi na 50 metrov prosto, letos pa je na Madžarskem srebro osvojil na 100-metrski razdalji.

Pet zlatih medalj v štafeti ima njegov rojak Rowdy Gaines, ki je medalje pobiral na prvenstvih 1978 in 1982. V posamičnih disciplinah ima tri srebrne medalje, največji uspeh pa je dosegel na olimpijskih igrah 1984, ko je bil zlat na 100 metrov prosto.

999. Kateri plavalec ima najdaljši razpon med prvo in zadnjo osvojeno posamično zlato medaljo na svetovnih prvenstvih?

Boris Janežič

Ta rekord si delita dva plavalca - Michael Phelps in Laszlo Cseh. Američan je svoje prvo posamično zlato osvojil leta 2001, ko je bil v Fukuoki najboljši na 200 metrov delfin. Zadnje zlato je osvojil desetletje pozneje, ko je v Šanghaju 2011 zmagal na 100 in 200 delfin.

Madžar je na teh tekmovanjih osvojil dve zlati medalji. Prvo v Montrealu 2005, ko je bil najboljši na 400 metrov mešano, v Kazanu 2015 pa je himno poslušal po zmagi na 200 metrov delfin.

Slavko Jerič