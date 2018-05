Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! AEK Atene je v domači dvorani osvojil Fibino Ligo prvakov. Foto: EPA Dodaj v

AEK osvojil Ligo prvakov in v žep pospravil milijon evrov

MVP zaključnega turnirja je Mike Green

6. maj 2018 ob 22:28

Atene - MMC RTV SLO, STA

Košarkarji grške ekipe AEK so zmagovalci Fibine Lige prvakov. V velikem finalu zaključnega turnirja v Atenah so premagali francoski Monaco s 100:94. Grški košarkarji so slavili pred svojimi navijači v dvorani Oaka, z osvojitvijo prvega mesta pa je ekipa prejela milijon evrov. V prvi četrtini so si Grki priborili devet točk naskoka (29:20), tolikšna je bila tudi razlika ob odhodu na odmor (53:44). Minuto pred koncem tretje četrtine so imeli Grki deset točk naskoka (73:63), a se je Monaco popolnoma približal pred zadnjimi desetimi minutami (73:70). Zmagovalec je bil znan po napeti končnici, Grki pa so ob bučni podpori znali obdržati majhno prednost in zmagati.

Pri poražencih je Sergej Gladir dosegel 18 točk, Gerald Robinson pa 13. Za Atenčane pa je bil najbolj razpoložen Mike Green z 19 točkami, po 16 sta jih dosegla Dušan Šakota in Kevin Punter. Green je dobil tudi nagrado za najkoristnejšega igralca zaključnega turnirja (MVP), pri čemer je danes kar 18 od 19 točk dosegel že v prvih treh četrtinah, na srečo Grkov pa sta potem strelsko vlogo uspešno prevzela Šakota in Punter. Olimpija do štirih zmag

V rednem delu sezone je v štirih skupinah Lige prvakov nastopalo 32 moštev, 16 se jih je uvrstilo v končnico. Petrol Olimpija je tekmovanje končala že po rednem delu na sedmem mestu skupine C, Ljubljančani so na 14 odigranih tekmah dosegli štiri zmage in doživeli deset porazov.

FIBINA LIGA PRVAKOV

ATENE, final four



Finale:

AEK ATENE - Monaco

100:94 (29:20, 24:24, 20:26, 27:24)

Green 19, Šakota in Punter po 16, James 13; Gladyr 18, Robinson 13, Lacombe in Kikanović po 12.



Tekma za tretje mesto:

Riesen Ludwigsburg - MURCIA

74:85 (17:18, 15:24, 21:18, 21:25)

Polfinale:

Riesen Ludwigsburg - MONACO

65:87 (20:11, 18:25, 16:25, 11:16)



AEK ATENE - Murcia

77:75 (18:17, 22:17, 15:20, 22:21)

