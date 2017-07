Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Agata Zupin ima lepo priložnost, da osvoji zlato medaljo na EP-ju do 20 let. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Agata Zupin postavila državni rekord na 400 metrov ovire

Popoldne v boj tudi Lara Omerzu in Maja Bedrač

23. julij 2017 ob 08:16

Grosseto (Italija) - MMC RTV SLO

Agata Zupin je v polfinalu evropskega atletskega prvenstva do 20 let v Grossetu postavila državni rekord v teku na 400 metrov z ovirami. Tekla je 56,52 in se z najboljšim časom prebila v finale.

Prejšnji rekord je bil od 1. junija 2002 v lasti Mete Mačus (56,63).

19-letna Zupinova, ki je prejšnji mesec v Kranju na 200 m s časom 23,09 sekunde izpolnila normo za letošnje člansko svetovno prvenstvo, bo v današnjem finalu (ob 16.00) seveda glavna favoritinja za zlato medaljo. Med osmerico finalistk naj bi bili najnevarnejši Italijanka Linda Olivieri (drugi čas polfinala 57,76) in Švicarka Yasmin Giger, ki je letos tekla 57,42.

V finalu skoka v višino bo nastopila Lara Omerzu, v finalu skoka v daljino pa Maja Bedrač.

T. O.