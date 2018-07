Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Agata Zupin, ki je marca dopolnila 20 let, zaradi poškodbe ne bo tekmovala na evropskem prvenstvu v Berlinu. Foto: MMC RTV SLO/T. O. Dodaj v

Agati Zupin poškodba preprečila nastop v Berlinu

Težko se bo sprijaznila, da je ne bo med evropsko elito

23. julij 2018 ob 15:37

Kamnik - MMC RTV SLO, STA

Kar je bilo slutiti že prej, je zdaj postalo uradno: Agata Zupin zaradi poškodbe ne bo tekmovala na evropskem prvenstvu v atletiki, ki bo med 7. in 12. avgustom v Berlinu.

"Danes sem bila še enkrat na magnetni resonanci. Odločila sem se, da ne bom nastopila, ker nisem zdrava. Tetiva je še raztrgana in bo celjenje potekalo še nekaj časa. Trenirala bom postopoma in počasi," je povedala 20-letna Zupinova. Lani je bila na 400 m ovire druga na EP-ju do 20 let in se je uvrstila v polfinale članskega SP-ja (21. mesto).

Članica kamniškega atletskega kluba ima sicer izpolnjene tri mednarodne norme za EP, na 400 m in 400 m ovire in na 200 m.



Obetavna atletinja si je pred dobrim mesecem dni poškodovala tetivo ene od treh zadnjih stegenskih mišic na desni nogi. Po dobrem začetku letošnje sezone na prostem se je poškodovala na treningu in je ni bilo na tekmovališčih od atletskega pokala Slovenije v Ljubljani konec junija.

"Tetiva je sedem centimetrov zdrsnila navzdol, nisem si mislila, da je poškodba tako huda. Še nekaj časa se ne bom sprijaznila s tem, da ne bom mogla oditi na EP. Bila sem namreč zelo dobro pripravljena in sem si resnično zelo želela nastopiti. Toda po drugi strani je tako bolje. S tem, da bi nastopila, ne bi nič pridobila, ampak bi prej kaj izgubila, ker pač še nisem zdrava."

Njen trener in in slovenski rekorder na 110 m ovire Damjan Zlatnar je že prejšnji teden napovedal, da bo Zupinova na EP potovala le, če bo povsem zdrava. "Ne želimo, da se poškodba poslabša ali da se zgodi še kaj hujšega. Pred njo je še veliko sezon, pozimi prihodnje leto bo že dvoranski SP in potem EP do 23 let," je povedal Zlatnar.

