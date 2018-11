Agonija Packersov: Brez zmag v gosteh ni upanja za končnico

Pregled 12. tedna Lige NFL

26. november 2018 ob 11:24

New York - MMC RTV SLO

Nogometaši Minnesote so v divizijskem obračunu 12. tedna Lige NFL premagali Green Bay s 24:17 in Packerse precej oddaljili od boja za končnico.

Kirk Cousins je teden po najslabši tekmi v karieri odigral zelo dobro, zbral je 342 jardov, podal za tri zadetke in ni naredil niti ene napake. Odločilna je bila tretja četrtina, ki so jo Vikingi dobili z 10:0 in si zagotovili vodstvo 24:14. Packersi so letos izgubili vseh šest tekem v gosteh. Minnesota ostaja najmanj v igri za wild card.

Cleveland povedel z 28:0

Vse slabše igra Cincinnati, ki je pred svojimi gledalci izgubil proti Clevelandu s 35:20. Baker Mayfield je blestel s štirimi podajami za zadetek (rekord med vsemi novinci v zgodovini Clevelanda) in Brownsi so hitro ušli v vodstvo z 28:0. Da je bila mera Cincinnatija še bolj polna, se je poškodoval podajalec Andy Dalton (zlomljen palec).

Dallas se je vrnil v igro

Tri tekme so bile odigrane že v četrtek na zahvalni dan. Gostitelja sta po tradiciji vedno Detroit in Dallas. Slednji je v divizijskem obračunu premagal Washington z 31:23 in se po slabem začetku sezone popolnoma enakovredno vrnil v boj za končnico. Tam je z eno nogo in pol že New Orleans, ki ni imel težav z Atlanto. Zahvalni dan je tudi mejnik, ko ni več prostih terminov – do konca sezone bodo vsak teden v pogonu prav vse ekipe.

Liga NFL, 12. teden:

DETROIT - CHICAGO 16:23

DALLAS - WASHINGTON 31:23

NEW ORLEANS - ATLANTA 31:17

BUFFALO - JACKSONVILLE 24:21

CINCINNATI - CLEVELAND 20:35

NY JETS - NEW ENGLAND 13:27

PHILADELPHIA - NY GIANTS 25:22

TAMPA BAY - SAN FRANCISCO 27:9

CAROLINA - SEATTLE 27:30

BALTIMORE - OAKLAND 34:17

LA CHARGERS - ARIZONA 45:10

DENVER - PITTSBURGH 24:17

INDIANAPOLIS - MIAMI 27:24

MINNESOTA - GREEN BAY 24:17

Ponedeljek:

HOUSTON - TENNESSEE

Prosta:

KANSAS CITY, LA RAMS

Lestvice, Konferenca AFC

Vzhod: New England (8-3), Miami (5-6), Buffalo (4-7), NY Jets (3-8)

Sever: Pittsburgh (7-3-1), Baltimore (6-5), Cincinnati (5-6), Cleveland (4-6-1)

Jug: Houston (7-3), Indianapolis (6-5), Tennessee (5-5), Jacksonville (3-8)

Zahod: Kansas City (9-2), LA Chargers (8-3), Denver (5-6), Oakland (2-9)

Konferenca NFC

Vzhod: Dallas, Washington (6-5), Philadelphia (5-6), NY Giants (3-8)

Sever: Chicago (8-3), Minnesota (6-4-1), Green Bay (4-6-1), Detroit (4-7)

Jug: New Orleans (10-1), Carolina (6-5), Atlanta, Tampa Bay (4-7)

Zahod: LA Rams (10-1), Seattle (6-5), Arizona, San Francisco (2-9)

S. J.