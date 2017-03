Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Sergio Agüero je poskrbel za delitev točk na Etihadu. Foto: Reuters Liverpool je povedel prek Jamesa Milnerja, ki je bil natančen z bele točke. Foto: Reuters Yaya Toure je imel srečo, da ga po grobem prekršku nad Emrejem Canom glavni sodnik Michael Oliver ni poslal pod predčasno prho. Foto: Reuters Adam Lallana je v končnici tekme zapravil izjemno priložnost. Foto: Reuters Manchester United je v gosteh premagal Middlesbrough (1:3). To je bila za rdeče vrage že 600. zmaga v Premier ligi. 528 jih je na Unitedovi klopi dosegel sir Alex Ferguson, 39 Louis van Gaal, 17 David Moyes, 14 Jose Mourinho, dve je dodal še Ryan Giggs. Foto: Reuters Dele Alli je z 11 metrov dosegel zmagoviti zadetek Tottenhama na obračunu s Southamptonom. Foto: Reuters Sorodne novice Cahill v 87. minuti zadel za nove tri točke Chelseaja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Agüero na derbiju z Liverpoolom rešil točko

Rdeči vragi v Middlesborughu do 600. zmage v Premier ligi

19. marec 2017 ob 19:30

Manchester - MMC RTV SLO

Nogometaši Manchester Cityja in Liverpoola so se v derbiju 29. kroga Premier lige na Etihadu razšli brez zmagovalca (1:1). Manchester United je slavil v Middlesbroughu (1:3).

Gostje z Merseysida so povedli prek Jamesa Milnerja, ki je bil uspešen z bele točke, izid je poravnal Sergio Agüero, ki je zadetek dosegel na vseh dozdajšnjih prvenstvenih obračunih z Liverpoolom.

Na prvenstveni lestvici še vedno z naskokom vodi Chelsea, ki ime pred drugouvrščenim mestnim tekmecem Tottenhamom 10 točk prednosti, tretji je Manchester City s 57 točkami, točko manj (in tekmo več) ima na četrtem mestu Liverpool.

Kup (pol)priložnosti, a žoge v mreži

Tekma na Etihadu je bila zelo dinamična. V prvem polčasu sta si obe ekipi priigrali vrsto (pol)priložnosti, v 20. minuti je prvič zadišalo po zadetku, ko je po odbiti žogi David Silva s polvoleja meril za las nenatančno. Kmalu zatem je Yaya Toure z grobim prekrškom na sredini igrišča zaustavil Emreja Cana, za štart s podplatom mu je glavni sodnik Michael Oliver pokazal rumeni karton. Oliver je prah na Liverpoolovi klopi dvignil tudi v 24. minuti, ko za prekršek Nicolasa Otamendija nad Sadiem Manejem v kazenskem prostoru Cityja ni dosodil najstrožje kazni. Najlepšo priložnost so varovanci Pepa Guardiole zapravili v 39. minuti, ko po podaji z leve strani žoge niso uspeli iz bližine strpati v mrežo. V zadnjem trenutku je pred Raheemom Sterlingom posredoval Milner.

V zaključku prvega polčasa je sledil pritisk gostujoče ekipe, vrhunec je dosegel v 42. minuti, ko je Cityjev vratar Willy Caballero ubranil nevaren poskus z volejem Adama Lallane.

Milner rdeče povedel v vodstvo

Že v uvodnih minutah nadaljevanja so Liverpoolčani povedli. V 50. minuti je Gael Clichy v kazenskem prostoru podrl Roberta Firmina, Oliver je nemudoma pokazal na belo točko. Z 11 metrov je Caballera v napačno smer poslal Milner. 0:1. Po uri igre sta Philippe Coutinho in Firmino v dveh potezah izigrala celotno domačo obrambo. Po lepi Coutinhovi podaji se je Firmino znašel iz oči v oči s Caballerom, a ni uspel podvojiti vodstva svoje ekipe.

Agüero izenačil v 69. minuti

Liverpool je nadziral potek tekme. Rdeči so brez večjih težav zadrževali žogo v svoji posesti, kakršen koli poskus gostiteljev so zatrli že v kali. Vseeno so sinjemodri izid v 69. minuti poravnali. Z desne strani je okroglo usnje pred vrata poslal Kevin De Bruyne, Agüero je dobil dvoboj z Ragnarjem Klavanom, podstavil je nogo in hladnokrvno zadel za 1:1. Že naslednji hip je bilo zelo vroče na drugi strani zelenice, po podaji Lallane je zapretil Firmino, a je zadel zunanji del mreže. V 76. minuti so sinjemodri izpeljali izjemno akcijo, v kateri je Agüero padel v ključnem trenutku, vratnico pa je še sedmič v letošnjem prvenstvu zadel De Bruyne.

Boj na zmago, a delitev točk

Nobena od ekip ni bila zadovoljna z delitvijo točk, obe sta imeli vsaj eno izjemno priložnost za zmago. Najprej je zapretil Liverpool. V 80. minuti je po lepo odigrani akciji Lallana iz neposredne bližine slabo zadel žogo, dve minuti pozneje je po hitrem protinapadu akcijo z nenatančnim strelom zaključil Firmino. Nevarni so bili tudi gostitelji. Po podaji Silve je v 87. minuti žogo mimo gola spravil Agüero, ta je nato v sodnikovem dodatku zapravil še zlato priložnost, ko je iz neposredne bližine streljal prek praznih vrat.

29. krog, nedeljske tekme:

MANCHESTER CITY - LIVERPOOL 1:1 (0:0)

Agüero 69.; Milner 57./11-m

Man City: Caballero, Fernandinho, Otamendi, Stones, Clichy , Toure ( 65./Sagna), Sterling, De Bruyne, Silva , Sane ( 83./Fernando), Agüero .

Liverpool: Mignolet, Clyne, Matip , Klavan, Milner , Lallana, Can, Wijnaldum, Mane , Firmino ( 89./Leiva), Coutinho ( 73./Origi).

Sodnik: Michael Oliver

MIDDLESBROUGH - MANCHESTER UTD 1:3 (0:1)

Gestede 77.; Fellaini 30., Lingard 62., Valencia 93.



TOTTENHAM - SOUTHAMPTON 2:1 (2:0)

Eriksen 14., Alli 33./11-m; Ward-Prowse 52.

Sobotne tekme:

WEST BROMWICH - ARSENAL 3:1 (1:1)

Dawson 12., 75., Robson-Kanu 55.; Sanchez 15.

CRYSTAL PALACE - WATFORD 1:0 (0:0)

Deeney 68./ag

EVERTON - HULL CITY 4:0 (1:0)

Calvert-Lewin 9., Valencia 78., Lukaku 91., 94.

RK: Huddlestone 73./Hull City

STOKE CITY - CHELSEA 1:2 (1:1)

Walters 38./11-m; Willian 13., Cahill 87.

RK: Bardsley 95./Stoke City

SUNDERLAND - BURNLEY 0:0

WEST HAM - LEICESTER 2:3 (1:3)

Lanzini 20., Ayew 63.; Mahrez 5., Huth 7., Vardy 38.

BOURNEMOUTH - SWANSEA 2:0 (1:0)

Mawson 31./ag, Afobe 72.

Lestvica: CHELSEA 28 22 3 3 59:21 69 TOTTENHAM 28 17 8 3 55:21 59 MANCHESTER CITY 28 17 6 5 54:30 57 LIVERPOOL 29 16 8 5 61:36 56 MANCHESTER UTD. 27 14 10 3 42:23 52 ARSENAL 27 15 5 7 56:34 50 EVERTON 29 14 8 7 51:30 50 WEST BROMWICH 29 12 7 10 39:38 43 STOKE CITY 29 9 9 11 33:42 36 SOUTHAMPTON 27 9 6 12 33:36 33 BOURNEMOUTH 29 9 6 14 42:54 33 WEST HAM 29 9 6 14 40:52 33 BURNLEY 29 9 5 15 31:42 32 WATFORD 28 8 7 13 33:48 31 LEICESTER 28 8 6 14 33:47 30 CRYSTAL PALACE 28 8 4 16 36:46 28 SWANSEA 29 8 3 18 36:63 27 HULL CITY 29 6 6 17 26:58 24 MIDDLESBROUGH 28 4 10 14 20:33 22 SUNDERLAND 28 5 5 18 24:50 20

M. L.