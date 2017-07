Ahmedi napovedal prepričljivo zmago 3:0

Prednost enega gola

18. julij 2017 ob 13:50

Maribor

Nogometaši Maribora bodo v sredo ob 20.15 v Ljudskem vrtu gostili Zrinjski. Zmaga prinaša vsaj še štiri evropske tekme.

Slovenski prvaki so ogromni korak naredili že na prvi tekmi, ko so v Mostarju zmagali z 2:1. "Glede kadra je tako, da ne bo Blaža Vrhovca zaradi dveh rumenih kartonov, prav tako ni nared Damjan Bohar, dobra novica pa je, da je Marko Šuler že individualno treniral. Upam, da bo šlo v takem toku naprej, da bo lahko nastopil," pravi trener Darko Milanič.



Želijo biti še bolj agresivni

"Glavni cilj je, da tekmo dobimo. Moramo doseči zadetek in na drugi strani ne želimo prejeti gola. Zelo pomembno je, kako bomo nastopali v napadu, nasprotniku pa želimo pokazati, da se bo moral posvetiti obrambi. Narediti želimo vse, da bomo v vseh pogledih bolj agresivni, v vseh trenutkih igre moramo prepoznati, kaj je treba storiti," je še povedal Milanič.

Ahmedi: Ekipa dela dobro

Optimistični so tudi v igralskem kadru. "Vsi vemo, da je pred nami zelo pomembna tekma. Imamo dober rezultat, smo dobro pripravljeni, komaj čakamo tekmo. Ekipa dela dobro, smo mlado moštvo, igramo atraktiven nogomet in se tekme že zelo veselimo. Še vedno menim, da bo na povratni tekmi rezultat za nas 3:0, kot sem dejal že v Mostarju. Jutri pričakujemo njihovo napadalno igro, prepričan pa sem, da če pokažemo našo igro, da bomo šli naprej," pa je pred povratno tekmo dejal vijoličasti vezist Valon Ahmedi.

Že naslednji teden tekme 3. kroga

Zmagovalca v 3. krogu čaka uspešnejši v obračunu Hafnarfjördur – Vikingur. Prva tekma na Islandiji se je končala z 1:1, odločitev bo padla drevi na Ferskih otokih. Prva tekma 3. kroga bo 25. ali 26. julija na igrišču uspešnejšega v obračunu Maribor - Zrinjski, povratna 1. ali 2. avgusta v gosteh.

