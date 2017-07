Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Zdravljenje Abdelhaka Nourija, ki je športno pot začel v Ajaxu in septembra 2016 prvič zaigral za člansko ekipo, veljal pa je za enega najbolj obetavnih mladih igralcev te generacije, bodo v naslednjih dneh po prevozu iz Avstrije nadaljevali v Amsterdamu. Foto: EPA Sorodne novice Po šoku na igrišču Ajax iz Innsbrucka sporočil spodbudne novice Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ajaxov Nouri s trajnimi možganskimi poškodbami

Van der Sar: To je grozno, najslabša možna novica

13. julij 2017 ob 16:53

Amsterdam - MMC RTV SLO

Čeprav so bile prve informacije o zdravstvenem stanju nizozemskega nogometaša Abdelhaka Nourija obetavne, pa je zdaj Ajax razkril, da bo imel trajne posledice zaradi hujših možganskih poškodb.

Amsterdamski velikan je zdaj sporočil, da ima 20-letnik trajne in nepopravljive možganske poškodbe. Nouri se je v soboto zgrudil na zelenici med pripravljalno tekmo proti Werderju v avstrijskem mestu Zillertal, po oživljanju so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Innsbrucku.

Iz Ajaxa so kmalu po nesrečnem dogodku sporočili, da je 20-letnik zunaj življenjske nevarnosti, a je moral ostati na intenzivni negi. Po nadaljnjih pregledih v bolnišnici so najprej ugotovili, da njegovo "srce deluje normalno in da je nepoškodovano", zdravniki so po nevroloških preiskavah tudi sporočili, da niso zaznali nobenih nepravilnosti.

A nove informacije niso tako spodbudne. Nizozemski klub je sporočil, da so možnosti, da bi še kdaj igral nogomet, nične. "Pri Ajaxu smo globoko prizadeti zaradi novice, da so pri Appieju Nouriju diagnosticirali resne in trajne možganske poškodbe. V mislih smo z njim in njegovo družino. To je grozno, najslabša možna novica. Šokirani smo, da se je to zgodilo," je dejal direktor kluba Edwin van der Sar.

