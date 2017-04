Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! LeBron James je bil najboljši posameznik Clevelanda, ki pa še ne prikazuje šampionskih iger. Foto: Reuters C. J. Miles je v Clevelandu metal za zmago, vendar je bil neuspešen. Foto: Reuters Milwaukee je končnico začel z 'brejkom' v Torontu. Foto: Reuters Takole je v Los Angelesu Joe Johnson zadel za zmago Utaha. Foto: Reuters San Antonio je na prvi tekmi nadigral Memphis, ki ni našel rešitve za Kawhija Leonarda. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Aktualni prvaki iz Clevelanda končnico začeli z neprepričljivo zmago

San Antonio že pokazal svojo moč

16. april 2017 ob 08:00

Cleveland - MMC RTV SLO

Košarkarji Clevelanda, ki v Ligi NBA branijo naslov, so se na prvi tekmi končnice doma namučili z Indiano (109:108). Utah in Milwaukee sta začela z gostujočima zmagama.

Cavaliersi so težave, s katerimi so se soočali v rednem delu, prenesli tudi v končnico. Kot so zapisali v ZDA, je bolje rečeno, da so tekmo preživeli, kot jo dobili. Pacersi so imeli met za zmago, vendar je tik pred sireno C. J. Miles zgrešil. "Zgrešil je in mi smo zmagali," je bil kratek odgovor LeBrona Jamesa po tekmi na vprašanje, kaj bi bilo, če bi Miles zadel.

Prvi zvezdnik Clevelanda je bil z 32 točkami prvi strelec srečanja. Na svoji 200. tekmi v končnici je dodal še 13 podaj. James je v karieri zmagal že 18. zaporedno tekmo prvega kroga končnice. Cavsi so sicer v zadnji četrtini vodili že za deset, vendar so se gostje vrnili v igro. Po osebni napaki je Indiani ostalo še deset sekund za zadnji napad. Akcijo naj bi zaključil Paul George, ki je bil z 29 točkami prvi gostujoči strelec, vendar sta ga J. R. Smith in James v obrambi podvajala, tako da je krilni košarkar moral podati Milesu.

"Govoril sem s C. J.-jem V takih situacijah moram imeti jaz zadnji meti. C. J. je prevzel odgovornost. Zaupam v soigralce in njihov met. To ni problem, ampak v takem položaju žogo potrebujem jaz," je bil George prepričan, da bi mu moral soigralec podati nazaj, Miles pa je zadnjo akcijo opisal takole: "Seveda sem želel vrniti žogo Paulu, da bi zadel za zmago. Toda dobil sem jo štiri sekunde pred koncem in sem moral metati. Imel sem dober položaj, le zadel nisem."

Toronto v drugem polčasu povsem popustil

Milwaukee je povedel v seriji proti Torontu. V Kanadi so Bucksi slavili s 97:83. Raptorsi so izgubili prvo tekmo v osmi zaporedni seriji končnice. "Naš drugi polčas je bil izjemno slab. Igrali smo počasi, brez kakršnega koli ritma in slabo smo se gibali. Če igraš na ta način, se ti vedno maščuje, kot se nam je tudi tokrat," je povedal trener Toronta Dwane Casey. Prvi strelec tekme je bil z 28 točkami Giannis Antetokounmpo.

Johnson odločil v Los Angelesu

Razburljiv je bil tudi dvoboj v Staples Centru, kjer je Utah ugnal Clipperse s 97:95. Mož odločitve je bil Joe Johnson, ki je zadel ob sireni. Ob Jamalu Crawfordu je prodrl pod koš, nato pa zadel prek njega in DeAndreja Jordana, ki je pritekel pomagat. Žoga se je odbila od obroča in padla skozi. Je pa Utah ob zmagi plačal kar velik davek, saj je ostal brez prvega centra Rudyja Goberta. Francoz, ki je bil letos prvi bloker rednega dela, se je poškodoval že po 17 sekundah tekme.

San Antonio že pokazal svojo moč

Silovito je končnico začel San Antonio, ki je Memphis premagal s kar 111:82. Drugi polčas so Kawhi Leonard, ki je bil z 32 točkami najboljši strelec tekme, in druščina dobili za 26. Leonard je izenačil osebni rekord po številu točk v končnici. Spursi so Grizlije premagali na deveti zaporedni tekmi v končnici. "To je končnica, Kawhi pa je stopil v ospredje. Odigral je številne pomembne akcije. Je izjemno odločen posameznik. Prihaja v pravi ritem in ugotavlja, kakšen vpliv ima na igro tako v napadu kot v obrambi," je Leonardovo predstavo komentiral Gregg Popovich.

Končnica, 1. krog, Vzhod:

CLEVELAND (2) - INDIANA (7) 1:0

109:108 (34:29, 32:30, 26:25, 17:24)

James 32 in 13 podaj, Irving 23, Love 17, Frye 11, Thompson 8 in 13 skokov, Smith 6; George 29, Stephenson 16, Teague 15, Turner in Ellis po 11, Young in Seraphin po 8.

TORONTO (3) - MILWAUKEE (6) 0:1

83:97 (22:30, 29:16, 19:29, 13:22)

DeRozan 27, Ibaka 19 in 14 skokov, Valančiunas 9, Tucker 7, Carroll in Powell po 5; Antetokounmpo 28, Brogdon 16, Monroe 14, Snell in Dellavedova po 11, Middleton 10.

Nedelja:

BOSTON (1) - CHICAGO (8) 0:0

WASHINGHTON (4) - ATLANTA (5) 0:0

Zahod:

SAN ANTONIO (2) - MEMPHIS (7) 1:0

111:82 (25:30, 27:19, 32:15, 27:18)

Leonard 32, Aldridge 20, Parker 18, Mills 9, P. Gasol in Simmons po 6, Lee in Forbes po 5; M. Gasol 32, Conley 13, Harrison 10, Davis 7, Randolph 6, Selden 5, Carter 4.

LA CLIPPERS (4) - UTAH (5) 0:1

95:97 (24:22, 28:30, 18:22, 25:23)

Griffin 26, Paul 25 in 11 podaj, Jordan 10 in 15 skokov, Speights in Crawford po 8, Redick in Mbah a Moute po 7; Johnson 21, Hayward 19 in 10 skokov, Hill 16, Favors 15, Ingles in Hood po 8.

Nedelja:

GOLDEN STATE (1) - PORTLAND (8) 0:0

HOUSTON (3) - OKLAHOMA (6) 0:0

V odebeljenem tisku je izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

Tilen Jamnik