Aktualni prvaki niso našli rešitve za izvrstnega Davisa

Utah na domačem parketu občutil moč Houstona

5. maj 2018 ob 07:46

Salt Lake City,New Orelans - MMC RTV SLO

V obeh serijah polfinala Zahoda je izid 2:1. Medtem ko so košarkarji New Orleansa doma s 119:100 ugnali Golden State, pa je bil Houston v gosteh s 113:92 boljši od Utaha.

V Smoothie King Centru je pod obročema dominiral Anthony Davis, ki je najzaslužnejši za skalp aktualnih prvakov. Prvi zvezdnik Pelikanov je silovito zabijal, po svojih prodorih ali z "alley-oopi" po podajah soigralcev. Pri tem je bil še posebej učinkovit Rajon Rondo, ki je sicer dal le štiri točke, a zato statistiko napolnil s kar 21 podajami, dodal pa je še deset skokov. Tudi Davis je srečanje končal z dvojnim dvojčkom. Ustavil se je pri 33 točkah, ob tem ujel 18 odbitih žog, ukradel pa je štiri. Jrue Holiday je dodal 21 točk.

"Davis je začel zelo čvrsto in trdo ter zagospodaril pod obema obročema. Agresivno je ves čas napadal obroč. Podaj ne moreš vpisati brez soigralcev, ki zadevajo. Soigralci so se brez žoge gibali odlično. Vse pa se začne z obrambo. Uspelo nam je zaustavljati njihove napade in nato prihajati do tranzicijske igre," je Rondo opisal ključ do zmage in spregovoril tudi o predstavi Davisa, po zaslugi katerega je bilo razmerje točk, doseženih v raketi, 54:36 v domačo korist, prav tako pa je New Orleans dobil tudi skok (54:44). "Osredotočeni smo na igro in skušamo izvesti naš načrt za tekmo, potem pa - kakršen je rezultat, tak pač je. Tokrat smo se povsem držali načrta, ki smo si ga zastavili," je pristavil Davis.

Warriorsi so že večkrat zelo hitro izničili visok zaostanek, a tokrat so vsakič, ko so se približali, gostitelji našli odgovor. Golden State je vodil le na začetku tekme, nato pa so ves čas pobudo imeli Pelikani, ki so tako rekoč ves drugi polčas vodili z dvomestnim številom točk, v tretji četrtini tudi za 25, v zadnji pa za 26.

Bojevniki so bili nerazpoloženi pri metu izza črte, kar je njihovo izjemno močno orožje. Od 31 poskusov so jih zgrešili 22, kar je po besedah gostujočega trenerja Steva Kerra zasluga domače obrambe, ki je bila "izjemna in agresivna". Za tri je New Orelans metal 14/31. Prvi strelec prvakov je bil s 26 točkami Klay Thompson, ki je metal 22-krat in zgrešil 13-krat, Steph Curry je dodal 19 točk, a zadel šest metov iz 19 poskusov. Kevin Durant je prispeval 22 točk, vendar je le dvakrat zadel v drugem polčasu.

Na prvi tekmi seriji v Salt Lake Cityju je Houston nadigral Utah. Po slabem začetku druge tekme so Rakete tretji dvoboj odprle silovito. Košarkarji najboljše ekipe rednega dela so uspešno zaključili šest od prvih sedmih napadov. Ko je prvič zadel James Harden,so gostje povedli s 15:5. Nadaljevali so v enakem slogu in že v prvi četrtini vodili za 22.

V prvi četrtini je bil met Houstona 16/26, rezultat pa je bil 39:22. V drugi četrtini so se gostitelji s serijo 9:0 približali, a sledil je delni izid 31:9 v korist Rocketsov, ki so polčas torej dobili s kar 70:40. Na začetku tretje četrtine so povedli za 37, nato pa je Utahu, ki ni in ni našel ritma v napadu in je imel velike težave tudi z obrambo Houstona, le uspelo nekoliko zmanjšati visok zaostanek. Dvoboj pa je bil že dolgo odločen.

Harden, ki je prispeval tudi 12 podaj, in Eric Gordon sta bila s po 25 točkami najboljša strelca tekme. Pri gostih jih je 15 pristavil še Chris Paul, v domači vrsti pa je bil najboljši Royce O'Neale s 17. Četrta tekma serije bo v Vivint Smart Home Areni v nedeljo.

Zahodna konferenca, polfinale:

UTAH (5) - HOUSTON (1) 1:2

92:113 (22:39, 18:31, 25:23, 27:20)

O'Neale 17, Gobert 12, Mitchell 10, Neto 8, Crowder 7, Ingles, Exum in Jerebko po 6; Harden (12 podaj) in Gordon po 25, Paul 15, Ariza in Capela po 11, Tucker 9, Nene 8.

NEW ORLEANS (6) - GOLDEN STATE (2) 1:2

119:100 (30:21, 32:35, 30:19, 27:25)

Davis 33 in 18 skokov, Holiday 21, Clark 18, Mirotić 16 in 13 skokov, Moore 13, Hill 9; Thompson 26, Durant 22, Curry 19, Green 11 in 12 skokov, Looney 6.

Vzhodna konferenca, polfinale, sobota:

CLEVELAND (4) - TORONTO (1) 2:0

PHILADELPHIA (3) - BOSTON (2) 0:2

V krepkem tisku je stanje v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

Tilen Jamnik