Alan Shearer

15. marec 2018 ob 23:14

London - MMC RTV SLO

Če igralci in trener Arsenala nočejo povedati resnice, jo bom pa jaz. Welbeck je zelo očitno simuliral. Sodnik je bil res zmeden, da je pokazal na belo točko.

Nekdanji izjemni napadalec Alan Shearer je kritiziral sodnika Jonasa Erikssona, ki je naredil veliko napako v 40. minuti tekme med Arsenalom in Milanom na stadionu Emirates. Ricardo Rodriguez se je le dotaknil Dannyja Welbecka, a je napadalec padel kot pokošen, nato pa unovčil najstrožjo kazen za 1:1. Topničarji so na povratni tekmi osmine finala premagali Milan s 3:1 in se s skupnim izidom 5:1 uvrstili v četrtfinale, BBC.

